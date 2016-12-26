15 привычек, которые вредят вашей внешности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

От генетики сильно зависит, как мы выглядим в том или ином возрасте. Но это не единственный фактор — мы сами можем оказывать существенное влияние на процессы старения. AdMe.ru собрал безобидные на первый взгляд привычки, которые крадут вашу молодость.

1. Ваша любимая прическа — хвостик

Тугое затягивание волос у корней может привести к залысинам и облысению в дальнейшем. Чтобы сберечь ваши волосы, замените хвостики на разнообразные пучки.

2. Вы пьете много молока

Конечно, не следует совсем отказываться от молока. Однако знать о неприятных последствиях злоупотребления этим продуктом все же нужно. В составе молока присутствуют андрогены, которые провоцируют более активную работу сальных желез. В результате выделяется больше кожного сала, которое закупоривает поры и придает коже уставший и жирный вид.

3. Вы наносите солнцезащитный крем круглый год только на лицо

Многие женщины уже привыкли наносить солнцезащитный крем круглый год, но забывают про руки. В то время как руки наиболее восприимчивы к процессам старения и потере жира, что делает вены более заметными, а УФ-лучи «украшают» их пигментными пятнами и морщинками. Не забывайте использовать солнцезащитный крем и для рук, особенно если вы за рулем. А летом не забудьте нанести крем на шею и зону декольте.

4. Вы любите сидеть в позе «нога на ногу»

Некрасивая сетка расширенных вен на ногах — прямое следствие пережимания кровеносных сосудов и нарушения кровообращения. Кстати, поза «нога на ногу» чревата застоем крови в области малого таза, что особенно вредно для женщин (и очень вредно для беременных). Контролировать себя будет непросто, зато можно купить удобное, подходящее именно вам компьютерное кресло и завести привычку при любой возможности поднимать ноги повыше — на подставку, подлокотник дивана и т. д.

5. Расчесываете мокрые волосы

Волосы после такой процедуры нещадно секутся. Это распространенная ошибка в уходе за волосами. Чтобы лишний раз не травмировать свои волосы, сначала тщательно промокните их полотенцем (только не растирайте), затем немного пройдитесь феном — только после этого можно взяться за расческу и приступить к укладке.

6. Выщипываете брови перед тем, как сделать макияж

Если вы решили поправить форму бровей с помощью пинцета, то делайте это вечером, после умывания. Таким образом вы снизите риск попадания бактерий, а вокруг бровей не будет раздражения, которое потом придется еще и маскировать консилером.

7. Все ваши инструменты для укладки настроены на высокую температуру

Когда волосы подвергаются воздействию высокой температуры (будь то фен, щипцы или утюжок для волос), вы создаете крошечные пузырьки внутри волосяного стержня. Эти пузырки делают волосы сухими и ломкими. Чтобы избежать этого, держите фен на расстоянии 15 см от волос, обязательно используйте термозащиту и устанавливайте температуру на средний режим.

8. Вы любите тереть глаза

Из-за этой плохой привычки страдают ваши ресницы, они становятся ломкими и выпадают, также вы наносите травму коже под глазами, она краснеет и вы выглядите очень усталым. Замените трение глаз на метод «20—20—20»: смотрите вдаль 20 секунд каждые двадцать минут.

9. Вы помните обиды

Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Medicine в 2005 году, показало, что существует связь между прощением и физическим здоровьем. И если вы никак не можете забыть старые обиды, они могут придать вам пару лишних лет. Дело в том, что с обидами в вашем теле накапливается и гормон стресса (кортизол). Он способствует увеличению веса, повышает кровяное давление и уровень сахара в крови, что увеличивает риск развития диабета.

10. Привычка трогать лицо

Вы уже не замечаете, как подпираете щеку, чешете нос, трете подбородок. Вред от этого двойной: постоянное растягивание кожи чревато преждевременными морщинами, а если делать это грязными руками, то недолго и занести инфекцию и покрыться прыщами. Избавиться от этой привычки можно как и в случае с мимикой — жесткий самоконтроль.

11. Часто припудриваете лицо

Худшее, что вы можете сделать со своей кожей, — припудривать ее несколько раз в день при появлении жирного блеска. И дело даже не в том, как этот слой пудры потом выглядит, а в том, что поры сильно забиваются. Как же быть? Всегда сначала промакивайте лицо матирующей салфеткой, и если после этого еще появится необходимость в пудре — тогда используйте ее.

12. В вашей сумке есть вещи на все случаи жизни

Если в вашей сумке лежит все самое необходимое, включая зонтик, аптечку, запасную пару обуви и толстую книгу, скорее всего, ваша осанка пострадает. Так что не забывайте перекладывать сумку из руки в руку или перевешивать ее с одного плеча на другое.

13. Не жалеете питательного крема для вашего лица

Даже самый лучший крем может навредить, если пользоваться им слишком активно. Не стоит накладывать крем толстым слоем — под такой пленкой кожа не дышит, а значит, вероятно появление отеков, синяков под глазами и нездорового цвета лица. Излишки крема нужно обязательно снимать салфеткой.

14. Злоупотребляете бегом

© Mirage Enterprises

По мнению врачей, фанатичное отношение к этому виду физической активности способно лишь ускорить наступление старения кожи. Если же речь идет о легкой утренней пробежке, то, кроме пользы, никакого вреда вашей коже не будет.

15. Вы обожаете свежевыжатые соки

Свежие фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами. Но соки содержат заоблачный уровень фруктозы — молекулы сахара путешествуют через кровь по всем клеткам в вашем организме, связываясь с жирами и белками. Когда сахар связывается с коллагеном (а именно он придает коже эластичность), происходит процесс гликирования, что приводит к образованию морщин. Полюбите фреши из капусты! Зеленые овощи имеют самое высокое количество антиоксидантов и цинк, который предотвращает появление морщин.