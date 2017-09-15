15 особенностей, которые делают человеческое тело уникальным

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Одно из самых больших чудес природы — это сам человек. Несмотря на то что медики и другие ученые уже не один век исследуют человеческий организм, они продолжают делать новые открытия в этой области. AdMe.ru собрал для вас 15 любопытных фактов о теле человека, о которых мы обычно не задумываемся.

Ученые оценивают память головного мозга в 1 петабайт (или 1 000 терабайт)

Ученым из Техасского университета в Остине удалось выяснить, что один синапс (место контакта между двумя нейронами) обладает объемом памяти в 4,7 бита. Учитывая известное количество синапсов в мозге, примерный объем его памяти равен одному петабайту — это в 10 раз больше, чем предполагалось ранее. Если этот объем памяти представить в виде графического файла, то его распечатка шириной в 20 см будет иметь длину более 77 тыс. км.

Вероятность сердечного приступа в понедельник выше, чем в любой другой день недели

Исследования, проведенные шведскими учеными, показали, что риск наступления сердечного приступа выше всего в понедельник, а также во время рождественских и новогодних праздников, и ниже всего — в субботу и в середине лета, а именно в июле.

Человеческие кости в несколько раз прочнее бетона

Объясняется это тем, что наши кости — композитный материал, твердый, но эластичный одновременно. В состав костей входит гидроксиапатит кальция (примерно 60 %) и коллаген, благодаря которому их структура устойчива к образованию трещин.

Чтобы сжечь 1 кг жира, нужно потратить 7 700 ккал

Когда мы активно худеем, лишний жир распадается на углекислый газ и воду, при этом высвобождается энергия. Чтобы избавиться от 1 кг лишнего жира, необходимо потратить примерно 7 700 ккал, что эквивалентно непрерывному бегу в течение 10 часов, 16-часовому плаванию или 24-часовому танцевальному марафону.

Площадь человеческих легких примерно равна площади теннисного корта

В структуру этого парного органа входят альвеолы — пузырьковые образования, которые участвуют в газообмене. Если сложить площадь всех легочных альвеол, то мы получим площадь, соизмеримую с теннисным кортом.

Икота может длиться годами

Причем мужчины страдают от этой напасти чаще, чем женщины. Американец Чарльз Осборн даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку икал, не переставая, целых 68 лет, с 1922 по 1990 год, после чего его не поддававшаяся лечению икота неожиданно прошла. Несмотря на эту неприятность, Чарльз жил нормальной жизнью: работал, создал семью и прожил 96 лет.

У человека не 5 чувств, а гораздо больше

Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус — это еще далеко не все, что мы ощущаем. Ученые насчитывают, по разным оценкам, от 9 до 20 чувств. Например, чувство времени, термоцепция (чувство тепла), эквибриоцепция (чувство равновесия), а также проприоцепция — осознание собственного тела. Благодаря ей мы можем без труда дотронуться до своего носа с закрытыми глазами — мы чувствуем, где он находится, не видя его.

Роговица глаза — единственная ткань, в которой нет кровеносных сосудов

Благодаря отсутствию сосудов роговица глаза прозрачна, и это весьма кстати — сосуды наверняка создавали бы помеху зрению. Питание и обеспечение этой ткани кислородом происходит за счет диффузии необходимых веществ из структур, окружающих роговицу.

Большинство детей рождаются с голубыми глазами

Многие дети появляются на свет с голубыми глазами, но в дальнейшем этот цвет сохраняется не у каждого. Это обусловлено тем, что за цвет радужной оболочки глаза отвечает пигмент меланин. Чем больше меланина содержится в радужке, тем темнее будет ее оттенок. У светлокожих младенцев этого пигмента еще слишком мало, но по мере его выработки цвет их глаз может меняться.

Эмбрион лечит свою мать

Ученые заметили, что у 50 % женщин, страдавших кардиомиопатией, этот недуг исчезал во время беременности безо всякого лечения. Объясняется это тем, что стволовые клетки нерожденного ребенка способны восстанавливать поврежденные ткани матери.

Женщины моргают в 2 раза чаще, чем мужчины

Считается, что это обусловлено различиями в гормональной системе: у женщин выше уровень эстрогена. Этот гормон, помимо всего прочего, стимулирует выработку естественных лубрикантов, увлажняющих слизистые оболочки, в том числе и в глазах.

Глаза закрываются при чихании, чтобы в них не попали бактерии

Многие верят, что чихнуть с открытыми глазами невозможно, иначе глаза «вылетят» из своих орбит. На самом деле это не так — чихнуть с открытыми глазами сложно, но можно, и глаза при этом никуда не денутся. Но все-таки чихающий человек зажмуривается совсем не напрасно — так организм защищает наш орган зрения от возможного попадания бактерий.

Утром человек примерно на 1 см выше, чем вечером

В течение дня, пока человек находится в вертикальном положении, его межпозвоночные диски становятся тоньше и плотнее от воздействия давящего на них веса. За время сна снова принимают свой обычный размер, и за счет этого человек становится немного выше утром.

Человеческое ухо способно «слышать» молекулы

Чтобы удостовериться в этом, проведите простой опыт: закройте глаза и попросите кого-нибудь налить в один стакан холодную воду, а в другой — кипяток. Вы услышали разницу в звуках наливаемой воды, не так ли? И в том, и в другом случае это самая обычная вода, а различие заключается лишь в скорости движения ее молекул.

Упражнения на пресс не гарантируют кубиков мышц на животе

Нередки ситуации, когда люди упорно тренируют свой пресс на протяжении месяцев, но заветные кубики все так и не появляются. Их видимость, помимо всего прочего, зависит еще и от того, сколько процентов жира содержится в организме. Процент жира, при котором тело выглядит рельефным, различается в зависимости от пола: для мужчин он составляет 3–6 %, а для женщин — 8–12 %.