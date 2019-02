15+ ошибок в английском, которые иностранцы чаще всего замечают в нашей речи

8 3

51

4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ошибки в речи русскоговорящих людей, изучающих английский, возникают не только из-за путаницы в грамматике или недостаточного словарного запаса. Нам сложно еще и потому, что наш речевой аппарат формировался по-другому и «заточен» под иное произношение. А кроме того, многие обыденные вещи мы воспринимаем не так, как носители английского.

Мы в AdMe.ru систематизировали ошибки, которые иностранцы чаще всего замечают в речи русскоговорящих людей, изучающих английский.

Ошибки дословного перевода

В русском языке на вопрос «как дела?» ответить: «Нормально» — это нормально. Но калькированный, то есть дословный, перевод этой фразы на английский приобретает нежелательный подтекст. Собеседник может подумать, что мы говорим о своем психическом здоровье. Поэтому на вопрос How are you? отвечать: I’m normal — не стоит. Лучше выбрать один из устойчивых вариантов: I’m fine; All right; OK.

Ошибки «понимания»

Глагол to understand чаще всего изучают одним из первых. Все мы помним, что этот глагол неправильный, что его вторая форма образуется не с помощью окончания -ed. И тем не менее с использованием этого глагола часто возникает путаница из-за дословного перевода. В русском языке во фразах «Я понял это правило», «Я понял тебя», «Я понял, что тебе хорошо» глагол один и тот же. В английском — нет. To understand используется в буквальном значении: I understand the rules («Я понимаю правила»). Если мы собираемся использовать конструкцию с союзом «что», лучше выбрать глагол to realize: I realized that there were rules («Я понимала, что существуют правила»). Если нужно сказать, что мы поняли собеседника, то можно воспользоваться любой из устоявшихся конструкций: I see («Понятно»); I got it («Я понял»); Fair enough («Согласен»); It’s clear («Все ясно»).

Ошибки в синонимах

Носители английского обычно не говорят о съеденном ими блюде: It was delicious / tasty — для них это немного too much. Если носитель русского использует эту фразу, его, безусловно, поймут, но звучать она будет слегка старомодно и витиевато. Проще и органичнее сказать: It was good. Если хочется усилить: Really good. А прилагательные delicious и tasty можно употреблять, к примеру, для абстрактного описания еды: An artichoke is a very tasty / delicious vegetable («Артишоки — очень вкусные овощи»). Кстати, с синонимичными really, very и pretty тоже есть проблемы. Really всегда ставится перед глаголом: I really like it. А вот very, наоборот, после: I like it very much. Если хочется смягчить эмоции, используем pretty (это слово означает не только «симпатичный»). It’s pretty good — не то чтобы отлично, но довольно хорошо, неплохо.

Ошибки с предлогами

Носителям русского языка может показаться, что английские предлоги for и during в контексте обозначения периода времени абсолютно синонимичны, следовательно, взаимозаменяемы. На деле существует четкое правило их употребления: если за предлогом следует временной период (5 минут, 9 с половиной недель, 1 000 лет), используется for (I spoke to my mother for 5 minutes). Если после предлога стоит существительное, употребляется только during (I spoke to my mother during my lunch break). Еще одна проблемная ситуация — употребление глагола «зависеть», to depend. В русском языке он требует предлога «от»: зависеть от кого-нибудь или чего-нибудь. В английском после to depend употребляется предлог on, а не from, дословно — зависеть «на», а не «от». Вот еще пара ситуаций, в которых про предлоги часто забывают (потому что в русском их нет), а зря: To wait FOR smb («Ждать кого-то»). To graduate FROM school («Окончить школу»). To listen TO the music («Слушать музыку»). To explain TO the rule («Объяснить правило»).

Ошибки из-за разницы в восприятии

Некоторые слова из русского и английского, которые кажутся дословным переводом друг друга, на деле имеют разные значения. Так, слово night скорее можно перевести как «вечер», а не «ночь», то есть night в Америке наступает раньше, чем ночь в России. И если наш англоязычный друг позовет нас на ужин summer night, то это вовсе не значит, что у него романтические намерения, ведь речь не о ночи, а о вечере.

Ошибки произношения

Чтобы звучать на английском максимально правильно, в первую очередь стоит обратить внимание на звуки R, V, T и D. Так, английская R мягче русской «р», а вот V, наоборот, тверже, чем «в». Также чуть мягче произносятся английские T и D. Ну и, конечно, не стоит забывать о своеобразном произношении W и TH.

Ошибки сленга

Чаще всего иностранцы замечают у нас ошибки в сленговых словах, образованных с помощью редукции, то есть сокращения. Например, слово wanna образовано от want to, следовательно, после себя оно требует глагола. Нельзя сказать: I wanna apple; единственно верный вариант: I wanna eat an apple («Я хочу (съесть) яблоко»). То же самое касается слова gotta, редуцированного от got to. Допустимое словоупотребление: I gotta get home («Мне пора домой»).

Пикантные ошибки

Чтобы попросить англоговорящего гостя раздеться при входе в дом, лучше не использовать калькированный перевод get undressed. В английском языке у этой фразы очень конкретный подтекст: «раздеться полностью», «снять с себя всю одежду». В этой ситуации лучше воспользоваться фразой take clothes off. И уточнить, какие именно предметы гардероба гостю нужно снять: take off your coat, take off your shoes («снимите пальто и обувь»). Совсем как в песне Джо Кокера.

Еще одна ошибка, связанная с желанием переводить с русского на английский дословно, — конструкция feel myself. Мало того что такое употребление избыточно, так еще и имеет весьма плотский подтекст. Чтобы рассказать по-английски о хорошем самочувствии, достаточно простого feel. Да-да, как в песне I feel good.

Бонус

Чтобы похвалиться свободным русским, не стоит использовать калькированное free или freely. Зато можно сказать: I speak Russian fluently («Я свободно говорю по-русски») — и стремиться к тому, чтобы эта же фраза относилась и к уровню английского.

А какие ошибки в английской речи замечали вы? Поделитесь в комментариях.