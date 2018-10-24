Каждый раз, когда мы произносим одну из этих 16 фраз, где-то плачет учитель русского языка

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Прошли времена, когда по правильному ударению в словах «звонит» или «торты» можно было судить о грамотности человека. Сейчас тут мало кто ошибается. Но наш великий и могучий и без этого предлагает нам уйму непростых слов и фраз, знание которых сделает любого настоящим знатоком русского языка.

AdMe.ru собрал для вас 16 фраз, которые пора произносить правильно.

1.

Слова «скольки», которое так часто можно услышать в обычной разговорной речи, не существует. Есть слово «скольких», которое склоняется следующим образом: (кого? чего?) скольких, (кому? чему?) скольким, (кого? что?) скольких, (кем? чем?) сколькими, (о ком? о чем?) о скольких. То же самое и с местоимениями «столько» и «несколько». До скольких работает магазин? Ко скольким приезжать? — говорить можно только так, как бы непривычно это ни звучало.

2.

Тенденция заменять слово «последний» на «крайний» к месту и не к месту раздражает всех грамотных людей. «Последний раз», «кто последний?» — говорить можно только так и не иначе. Филологи дают вот такое объяснение: крайний — это тот, кто на краю, искать крайних в очереди не стоит хотя бы потому, что и первый, и последний человек там фактически являются крайними. Доктор филологических наук, профессор В. В. Колесов указывает на мнимую вежливость слова «крайний»: ведь, называя человека крайним, вы отмечаете то, что он находится «на краю, в стороне от ряда», будто бы отстраняете его. Так почему же у нас принято искать «крайних»? Считается, что слово «последний» звучит обиднее, потому что в некоторых выражениях оно близко к слову «плохой»: «последний негодяй», «ругаться последними словами». Получается, что люди в очередях боятся обидеть окружающих, ненароком намекнув на такое значение, хотя никакого оскорбительного подтекста здесь нет. А встреча перед разлукой и день накануне отъезда стали «крайними» из суеверности, которую говорящие так переняли у космонавтов, летчиков, парашютистов и всех тех, кто рискует жизнью каждый свой рабочий день.

3.

Просто запомните: я весь / вся внимание, мы все внимание, они все внимание. А тот, кто говорит «я весь во внимании», на самом деле не так уж внимателен, раз допускает ошибку в этом выражении. «Принять во внимание», но «я весь внимание».

4.

«Более лучший» — это то же самое, что «масло масляное», «остановить на остановке» и «спросить вопрос». То есть тавтология, повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. «Лучший» означает «более хороший», куда уж лучше? Поэтому это слово не нуждается ни в каком дополнительном наречии, будь то «более» или «менее».

5.

«Коллега по работе» — это плеоназм, употребление излишних слов, то же, что и «патриот своей родины». Ведь коллега — это сослуживец, товарищ по учению или работе. Другое дело, если вы хотите уточнить, где именно вы работаете с этим человеком, тогда допустимо будет сказать «коллега по редакции», «коллега по больнице», «коллега по институту».

6.

Или свободное рабочее место, или просто вакансия, потому что вакансия и есть свободное место, незамещенная должность. Так зачем же произносить лишние слова?

7.

Уникальный значит «единственный в своем роде, неповторимый». Быть «самым единственным» он, увы, по определению не может.

8.

Либо «который час?», либо «сколько времени?». Последний вариант вопроса еще не так давно считался нелитературным, разговорным. Но сейчас оба варианта считаются одинаково грамотными. Чего не скажешь о вопросе «сколько время?» — так говорить уж точно не стоит.

9.

Еще один пример плеоназма, который очень любят бюрократы: «Отчет нужно сдать в декабре месяце». Будто есть еще «декабрь неделя» и «декабрь день».

10.

Эта ошибка часто встречается в рекламных объявлениях, где-то среди «большого ассортимента» и «высокого качества». В реальном, нерекламном мире цены могут быть или высокими, или низкими, а дешевым или дорогим бывает только товар. Хотя относительно недавно такие фразы стали считаться нормативными, но с оттенком разговорности.

11.

Нам кажется, что, если мы скажем «в зале был аншлаг», мы будто что-то недоговорим, не подчеркнем, что зал был битком набит. Но вообще одного слова вполне достаточно. «Аншлаг» в одном из своих значений — это успешное представление при полном зале. Неполного аншлага не бывает. Так что не будем добавлять к этому слову лишние прилагательные.

12.

Домогаться можно чего-то или кого-то: домогаться чьей-то симпатии, домогаться согласия, домогаться меня. Те, кто совершает ошибку в этом выражении, путают слово «домогаться» со словом «приставать». Пристают к кому-то, а вот домогаются кого-то.

13.

На бесконечных заседаниях и собраниях политики часто просят своих коллег «озвучить идеи и предложения» по какому-то вопросу. Это выражение стало настолько популярным, что уже мало кто видит здесь ошибку. Но консервативных филологов по-прежнему передергивает от этой фразы. Потому как словари пока что зафиксировали только одно, профессиональное, значение слова «озвучить» — «записать звуковое сопровождение фильма отдельно от съемки». А до тех пор, пока словари не пополнятся другим значением, синонимичным словам «сказать», «заявить», то и употреблять его не стоит.

14.

Нелицеприятной может быть критика, отзыв, мнение, но никак не факт или событие. Факт — неприглядный, а событие — неприятное. Все дело в значении слова. «Нелицеприятный» значит «не основанный на лицеприятии, на стремлении угодить кому-либо, беспристрастный, справедливый», буквально «не принимающий кого-то по лицу». Синонимы: непредубежденный, беспристрастный, объективный. А вот слова «неприятный», заметьте, в этом списке нет. Хотя эти слова часто путают из-за созвучности или просто потому, что «нелицеприятный» звучит как-то внушительнее.

15.

Иногда солидности ради талантливого человека называют «одиозной личностью». А ведь это серьезное оскорбление. Одиозный (с латинского — «ненавистный, противный») означает «известный своими отрицательными качествами, вызывающий резко неприязненное отношение». Синонимы к этому слову: малоприятный, неприязненный, враждебный, ненавистный, отвратительный. Вероятно, те, кто по незнанию употребляет этот эпитет, считают, что «одиозный» произошло от слова «ода». То есть этот человек, по их мнению, настолько прекрасен, что достоин оды, торжественного стиха в свою честь. Но в результате, как вы понимаете, такой «комплимент» может закончиться конфликтом.

16.

Апеллировать, оперировать... Лучше уж просто «обращаться к данным». Можно «апеллировать в» — в значении «подавать жалобу», например в суд. Можно «апеллировать к» — то есть взывать к чему-то или кому-то: апеллировать к здравому смыслу или к начальнику. «Оперировать» в этом случае значит умело владеть: оперировать данными или терминами, например. То есть верно будет сказать «я оперирую данными» (хорошо владею ими), но «апеллирую к данным» (обращаюсь к ним).