15+ ошибок в гигиене, которые могут стоить красивой кожи и крепкого здоровья

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Чистить зубы 2 раза в день, мыть руки перед едой, регулярно стричь ногти — эти правила мы усвоили еще в детстве. Но этим законы гигиены не ограничиваются: врачи давно убедили каждого, что крайне важно как можно реже трогать лицо руками, раз в неделю менять постельное белье и не чистить уши ватными палочками.

Мы в AdMe.ru сообразили, что раз за разом повторяем одни и те же ошибки в личной гигиене, которые могут являться причиной некоторых заболеваний.

16. Моем лицо в душе

Принимая душ, каждый из нас умывает лицо под струйками воды. Но эта, на первый взгляд, безобидная процедура, может сказаться на здоровье кожи. Горячая вода в сочетании с агрессивным напором повреждает мелкие капилляры и нарушает защитный барьер кожи.

15. Пользуемся органической косметикой неправильно

С каждым днем органическая косметика набирает все большую популярность. Но далеко не все умеют ей правильно пользоваться и хранить надлежащим образом. Продукты «здоровой» косметики не предназначены для хранения в ванной комнате или на полке, а их срок годности может составлять всего пару месяцев.

14. Протираем пот руками

Многие из нас время от времени вытирают пот руками — салфетка не везде найдется. Но, возможно, именно эта привычка является причиной появления раздражения, акне и прыщиков. Ведь на каждом квадратном сантиметре кожи рук проживает около 1 500 бактерий, и половина из них остается там даже после мытья. Поэтому стоит иметь под рукой бумажные платочки или полотенце, чтобы лишний раз не трогать кожу руками.

13. Не моем руки после контакта с животными

Четвероногие симпатяги могут передать нам около 150 вирусных или бактериальных инфекций. К слову, из 1 415 патогенных микроорганизмов, которые наносят вред человеку, 61 % домашние любимцы переносят на своей шерсти и лапах. Кстати, мыть руки следует даже после соприкосновения с клеткой, игрушками и едой питомца.

12. Оставляем кисти в косметичке

Косметичка — благотворная среда для размножения бактерий. Все те кисти и спонжи, что мы храним где-то на ее дне, становятся домом для микробов, которые могут вызывать кожные инфекции и пищевые отравления, инфекции кровотока и пневмонию. Поэтому стоит завести отдельное место для косметических аксессуаров и чаще очищать их от косметики.

11. Ходим босиком

Ортопеды уверены, что ходьба босиком где бы то ни было — не лучшая идея. Дело даже не в грибковых инфекциях, которые мы можем подцепить. Ходьба босиком по твердым поверхностям может положить начало деформации стопы из-за неправильного распределения давления.

10. Не моем расчески, резинки, заколки

Омертвевшие клетки кожи, кожный жир и пыль скапливаются на всех предметах, которые мы используем для ухода за волосами. Таким образом расчески, резинки и заколки становятся рассадниками бактерий. Поэтому тщательно мойте шампунем расчески и аксессуары для волос каждый месяц.

9. Используем для уборки токсичные вещества

Антибактериальные очистители, средства для мытья окон и стекол и даже моющие средства для посуды — в составе каждого из них можно встретить фосфаты, щелочи, пестициды, аммиак и прочие токсичные вещества, которые проникают в наш организм, накапливаются внутри и наносят вред. Поэтому следует надевать перчатки каждый раз, когда мы затеваем уборку, и особенно тщательно промывать водой поверхность, которую очищали.

8. Спим в одной и той же пижаме больше 7 дней

День за днем на пижаме скапливаются бактерии, кожный жир и отмершие клетки кожи. Иногда они становятся причиной появления прыщей на спине и плечах, а порой и кист сальных желез.

7. Наносим увлажняющий крем слишком поздно

Все увлажняющие продукты стоит наносить сразу после того, как мы вышли из душа, не вытирая тело полотенцем. Так мы задерживаем влагу на поверхности кожи — именно таким образом работает любой крем.

6. Носим обувь без носков

Возможно, это модно и удобно, но наше здоровье не скажет нам спасибо за подобное решение. Такое сочетание, как плохо проветриваемая обувь, пот и отсутствие носков, — идеальная среда для развития грибковых инфекций. К тому же обувь, которая слишком плотно прилегает к незащищенной коже, может подарить нам шишки на пальцах ног и вросшие ногти.

5. Не чистим ногти

Под нашими ногтями развиваются целые колонии бактерий. Дело в том, что антибактериальное мыло или лосьон не добираются до пространства между ногтем и кожей, и микробы активно размножаются в безопасной для них среде. Поэтому стоит ухаживать за ногтями хотя бы по вечерам, используя для этого щетку.

4. Не расчесываем волосы перед мытьем

Влажные волосы растягиваются и возвращаются в первоначальное состояние при высыхании. Если в это время расчесывать их и растягивать еще сильнее, то через несколько недель нам придется решать проблему с помощью ножниц. Этого можно избежать: стоит только расчесать волосы перед мытьем. Кстати, таким образом мы оставим на расческе все те волосы, которые могли попасть в канализационные трубы.

3. Оставляем руки влажными после мытья

Стоит вытирать руки насухо, после того как мы их помыли. Во влажной среде бактерии размножаются в несколько раз быстрее.

2. Используем одни ножницы для ногтей на руках и ногах

Следует держать в доме отдельные наборы маникюрных инструментов для ногтей на руках и ногах. Таким образом мы не будем переносить бактерии с ног на руки, когда в очередной раз задумаемся о маникюре.

1. Не моем руки перед использованием туалета

Стоит задуматься о мытье рук и перед использованием туалета. Как бы аккуратны мы ни были, иногда случайно можно задеть кожу и интимные места, а бактерии, которые в этот момент находятся на руках, благополучно переселятся в подходящую для их развития среду.

А какие правила личной гигиены можете посоветовать вы?