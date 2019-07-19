15 обычных продуктов, которые ежедневно манипулируют нашим настроением

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Откуда появляется внезапная головная боль? Почему иногда мы долго не можем заснуть и выспаться? В чем причина тревоги и грусти? Многие списывают все это на изменчивую погоду, усталость после насыщенной рабочей недели или что-то еще. Но мы совершенно не задумываемся о том, что на наше самоощущение и здоровье может влиять привычная еда.

AdMe.ru вооружился научными изысканиями и составил список продуктов, которые делают нас вялыми. Во второй части статьи — пища, которая, наоборот, придает бодрости и сил.

Негативно влияющие продукты

Некоторые продукты, которые мы едим каждый день, могут пагубно сказываться на настроении и самочувствии. Из-за них мы можем ощущать подавленность и выполнять привычные действия не так эффективно.

1. Рафинированная белая мука

Если макароны или тосты сделаны из рафинированной муки, они могут усугубить депрессию. Это связано с тем, что у пищи из такой муки высокий гликемический индекс: попадая в организм, она трансформируется в сахар. В крови случается резкий скачок уровня глюкозы, что может стать катализатором беспокойства или тревоги. Особенно таким колебаниям подвержены женщины, находящиеся в периоде постменопаузы.

2. Сладкие напитки

Газировку, энергетики и напитки для тренировок недолюбливают, как правило, из-за того, что они прибавляют лишние килограммы и сантиметры. Главный ингредиент колы и подобных напитков — кукурузный сироп, состоящий на 45 % из глюкозы и на 55 % из фруктозы. При регулярном употреблении фруктозы кровяное давление и содержание жиров в крови растет, повышается риск развития артериальной гипертензии, болезни Альцгеймера и даже деменции.

3. Макрель, акула и некоторые другие виды рыб

Королевская макрель, акула, рыба-меч, тунец и несколько других видов хищных диких рыб способны накапливать в организме ртуть. Металл накапливается в тканях живых организмов. Попадая в тело человека, ртуть перемещается в мозг, почки и печень, разрушительно воздействуя на ЦНС и головной мозг. Если ртуть попадает в организм беременной женщины, она может нарушить развитие мозга младенца и даже вызвать церебральный паралич. Несмотря на это, есть множество сортов рыбы, которые благотворно влияют на здоровье. Дикую рыбу советуют употреблять не чаще 1 раза в неделю, в то время как искусственно выращенную можно есть 2–3 раза в неделю.

4. Пасленовые

Томаты, картофель, перец, баклажаны и другие растения семейства пасленовых вырабатывают гликоалкалоиды — природные пестициды, которые в больших количествах могут быть токсичны. Это соединение способствует чрезмерной стимуляции нервной системы, из-за чего чувствительные люди могут страдать бессонницей. Гликоалкалоиды накапливаются в организме и выводятся из него за 5 дней. Поэтому, чтобы сделать сон более спокойным, не стоит есть пасленовые на ночь.

5. Ферментированные и копченые продукты

Квашеная капуста, выдержанные сыры и сырокопченые колбасы приобретают привычный вкус благодаря брожению, происходящему под влиянием бактерий. Во время этого процесса они расщепляют белки на биогенные амины: чем их больше, тем старше продукт. Один из самых мощных аминов — гистамин. Он усиливает беспокойство и мешает заснуть, так как повышает уровень адреналина в организме. Поэтому подобные лакомства предпочтительно есть в первой половине дня.

6. Сладкая кукуруза

Кукуруза и производимый из нее кукурузный сироп попали в число триггеров мигрени. Все из-за того, что в них содержатся простые сахара и медь. И то и другое провоцирует мигрень. Некоторые исследования показали, что после отказа от кукурузы головные боли у значительной части испытуемых на какой-то период отступали.

Положительно влияющие продукты

Еда может влиять на организм и положительно. Попробуйте заменить один продукт в рационе на другой, чтобы заметить изменения. Например, почувствовать прилив сил и хорошее расположение духа.

1. Брокколи

Брокколи содержит в 100 г почти суточную дозу витамина K. Он улучшает память и хорошо показывает себя в перспективе: хотите сохранить ясный ум до глубокой старости — включите брокколи в еженедельный рацион. Кроме того, в этом виде капусты большое количество антиоксидантов и микроэлементов, которые защищают головной мозг от повреждений.

2. Женьшеневый чай

Чай из женьшеня ослабляет действие дофамина, который вырабатывается в мозгу курильщика после каждой выкуренной сигареты. Таким образом, человек не получает от курения привычного удовольствия. При регулярном употреблении такого чая привлекательность курения снижается — вплоть до полного отказа.

3. Сардины и лосось

Эти и другие жирные сорта рыбы содержат большое количество жирных кислот омега-3, недостаток которых увеличивает риск развития психических заболеваний. В рамках нескольких исследований ученые наблюдали более чем за 150 тыс. человек. У тех, кто употреблял в пищу максимальное количество жирной рыбы, симптомы депрессии проявлялись в значительно меньшей степени. Рекомендуется употреблять хотя бы 140 г жирной рыбы в неделю.

4. Бразильский орех

Если в организме слишком мало селена, человек становится более раздражительным, быстрее устает. Один из лучших источников селена — бразильские орехи. Поэтому, чтобы минимизировать вспыльчивость и нервозность, а также придать организму сил, употребляйте ежедневно по 3 орешка. Можно есть их с фруктами или использовать в качестве посыпки для салатов. Кроме того, бразильский орех улучшает работу сердца.

5. Бананы

Эти плоды богаты железом, фосфором и витаминами. В частности, витамин B6 помогает организму синтезировать серотонин. Углеводы способствуют усвоению триптофана в мозге, а витамин В6 превращает его в гормон хорошего настроения. Бананы содержат большое количество калия, который поддерживает здоровье нервных клеток и сердечной мышцы. Недостаток калия ведет к повышению артериального давления, поэтому употребление бананов помогает предотвратить развитие гипертонической болезни. Кроме того, в одном фрукте содержится 17 % суточной нормы витамина С.

6. Черника

Черника — природный источник витамина С (в 100 г содержится 24 % суточной нормы), а также калия, магния, марганца и антоцианов. Последние придают ягодам синий цвет и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Употребление черники препятствует возрастному снижению умственных способностей и улучшает кратковременную память. Кроме того, ягоды способствуют нормализации координации движений, поэтому показаны людям в возрасте.

7. Яйца

В состав яиц входит холин, который участвует в синтезе ацетилхолина. Последний стабилизирует работу мозга, влияет на настроение и улучшает память. В одном желтке содержится 25 % суточной нормы холина. Кроме того, яйца содержат витамины группы B, которые замедляют развитие старческого слабоумия и препятствуют развитию депрессии.

8. Куриное мясо

В мясе курицы и индейки содержится триптофан. Это аминокислота, благодаря которой человеческий организм вырабатывает гормон счастья серотонин. Потребление мяса курицы и индейки придает человеку бодрость и поддерживает настроение на высоком уровне. Предпочтение лучше отдавать грудкам или крылышкам, так как в окорочках содержится больше холестерина.

9. Гречневая каша

Гречка и гречневая мука богаты витаминами группы B, железом, цинком, марганцем и магнием. Последний не только восстанавливает мышцы, но также защищает от стресса и помогает бороться с плохим настроением. Витамин B, цинк и фосфор улучшают кровообращение и ускоряют передачу импульсов в клетки мозга. Благодаря этому свойству гречка уменьшает головную боль, снижает тревожность и способствует хорошему сну.