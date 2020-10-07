15 неприхотливых растений, которые любого превратят в цветовода

Комнатные растения помогают очищать и увлажнять воздух, улучшают состояние аллергиков и оказывают благотворное влияние на психическое здоровье. Но за некоторыми из них требуется сложный уход, что усмиряет наши порывы озеленить жилище. К счастью, есть растения, за которыми ухаживать проще простого, при этом радости они приносят не меньше.

Мы в AdMe.ru тоже иногда ленимся, так что рады возможности сделать наш дом уютнее, не прикладывая к этому много усилий.

1. Плющ обыкновенный

Где поставить: плющ обыкновенный (или английский) любит свет, поэтому его нужно размещать в местах со средним или ярким освещением. Полив: он может пережить засуху, но важно поливать его регулярно и следить, чтобы вода хорошо впитывалась и грунт не оставался влажным слишком долго. Проблемы: плющ редко сталкивается с вредителями и болезнями. Проблемы может доставить лишь паутинный клещ. Однако встречи с ним можно легко избежать, если держать растение в прохладном и влажном месте. Также стоит помнить о том, что обыкновенный плющ ядовит. Не допускайте попадания сока на кожу и не жуйте его листья.

2. Толстянка овальная (денежное дерево)

Где поставить: денежное дерево следует держать на ярком свету. Молодые растения лучше беречь от прямого попадания солнечный лучей, а подросшие можно ставить на солнце. Полив: во время вегетационного периода (весной и летом) важно хорошо поливать растение. После полива дождитесь, когда грунт высохнет практически полностью, — тогда можно поливать его снова. Это может случиться через неделю или даже через месяц. В период покоя (осенью и зимой) денежному дереву нужно еще меньше воды. Проблемы: денежное дерево болеет редко, но может страдать от насекомых-вредителей — чаще всего от мучнистых червецов. Но от них можно избавиться, протерев растения ватным шариком, смоченным в спирте.

3. Каланхоэ

Где поставить: поставьте каланхоэ в комнату с хорошим освещением. Полив: важно не залить растение, это может ему навредить. Перед поливом убедитесь, что почва достаточно подсохла. Обычно одного полива в неделю бывает достаточно. Проблемы: каланхоэ редко страдает от каких-либо заболеваний. Но насекомые-вредители вроде мучнистых червецов, тли и ложнощитовки акациевой могут доставить неприятности. Тлю и ложнощитовок можно соскрести и удалить руками.

4. Пеперомия

Где поставить: на пеперомию не должны попадать прямые солнечные лучи. Полив: растение предпочитает высокую влажность, так что вы можете поставить горшок даже в ванной. Грунт держите сухим, частый полив растению не требуется. Одного раза в 7–10 дней будет достаточно. Проблемы: пеперомия устойчива к вредителям, но иногда проблемы могут доставлять грибные комарики, клещи и мучнистые червецы.

5. Аглаонема

Где поставить: аглаонема хорошо себя чувствует при среднем и тусклом освещении, подальше от яркого солнечного света. Вы даже можете поставить растение в комнате без окон. Полив: грунт нужно держать влажным, но не мокрым. Перед поливом убедитесь, что вода с прошлого раза хорошо впиталась в землю. Проблемы: аглаонема не склонна к болезням, но может страдать от насекомых-вредителей и клещей.

6. Фикус

Где поставить: поставьте горшок с фикусом в комнате, где много света. Полив: 1 раз в 1–2 недели, но следите за тем, чтобы грунт не высыхал полностью между поливами. Проблемы: листья фикуса подвержены грибковым инфекциям. Паутинные клещи и мучнистые червецы тоже могут быть проблемой, но с ними можно успешно бороться, протирая листья спиртом и пользуясь спреями.

7. Бокарнея

Где поставить: бокарнея любит свет, так что поставить цветок можно на окно. Полив: летом ее не нужно поливать слишком часто, но вода должна хорошо впитываться в почву. Зимой растение следует поливать еще реже. Проблемы: следите за тем, чтобы на листьях не было паутинок и паутинных клещей. Чтобы избавиться от них, вы можете протирать стебли растения тканью, смоченной раствором воды со средством для мытья посуды.

8. Аспидистра ликующая

Где поставить: растение нужно беречь от яркого солнечного света, из-за которого на его листьях могут появиться ожоги. Полив: аспидистра хорошо переносит сухость, но весной и летом ее нужно поливать чаще, при этом следить за тем, чтобы почва подсыхала между поливами. Осенью и зимой поливать растение нужно реже. Проблемы: иногда на листьях могут появляться черные и коричневые пятнышки, их нужно удалять с помощью фунгицида. Также на растении могут паразитировать молочные червецы, щитовки и паутинные клещи.

9. Сциндапсус

Где поставить: держите сциндапсус в комнате с ярким светом, но не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, иначе растение получит ожоги и побледнеет. Также сциндапсус хорошо себя чувствует при недостатке солнечного света. Полив: не заливайте растение, но следите за тем, чтобы земля была влажной, позволяя ей немного подсыхать между поливами. Проблемы: заражение вредителями случается редко, но иногда мучнистые червецы могут стать проблемой.

10. Драцена душистая

Где поставить: вы можете поставить драцену возле окна, где достаточно света. Однако не допускайте попадания на нее прямых солнечных лучей. Полив: в период вегетации держите почву слегка влажной. Зимой поливайте растение реже, сохраняя почву более сухой, но не допускайте, чтобы она совсем засохла. Проблемы: на драцене иногда может паразитировать паутинный клещ и некоторые другие насекомые.

11. Сингониум ножколистный

Где поставить: разместите сингониум в месте с умеренным освещением. Яркий свет ему не повредит, если не держать на нем растение слишком долго. А виды с пестрыми листьями хорошо себя чувствуют и на солнце. Полив: сингониум предпочитает влажную, но не мокрую почву. Если земля в горшке начинает подсыхать, значит, пришло время для полива. Зимой поливать растение нужно реже, но также стоит следить, чтобы оно не засохло. Проблемы: обычно насекомые-вредители не доставляют хлопот, но иногда на сингониуме заводятся паутинные клещи, мучнистые червецы и некоторые другие насекомые.

12. Хлорофитум хохлатый

Где поставить: поставьте горшок с хлорофитумом в место с ярким светом, но не под прямые солнечные лучи. Он может расти и при слабом освещении, но медленнее. Полив: держите грунт увлажненным. Проверяйте его после полива на 4–5-й день. Если он сухой, пора полить растение снова. Проблемы: обычно у хлорофитума нет проблем с насекомыми, но иногда на нем могут поселиться паутинные клещи, щитовки и тля. В качестве профилактики хорошо помогает проветривание, правильный полив и яркий свет.

13. Замиокулькас

Где поставить: держите замиокулькас в светлом помещении, но вдали от прямых солнечных лучей. Он также хорошо переносит слабое освещение. Полив: поливайте растение тщательно и давайте почве высохнуть перед повторным поливом. Некоторое время он может переносить засуху, но, если вы надолго забудете о поливе, у него опадут листья. Проблемы: замиокулькас практически полностью устойчив к вредителям и болезням. Заболевания могут появиться только в том случае, если вы слишком часто его поливаете или держите в очень влажном месте. Есть вероятность заражения тлей, но очень маленькая. Также нужно помнить, что замиокулькас ядовит.

14. Филодендрон

Где поставить: филодендрон любит умеренный и яркий свет. Не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей. Полив: держите почву слегка влажной в течение всего года, кроме зимы. Зимой поверхность грунта между поливами должна высыхать полностью. Проблемы: филодендрон обычно не имеет проблем с вредителями, но иногда на нем заводится тля, мучнистые червецы, щитовки и паутинные клещи.

15. Сансевиерия трехполосная (тещин язык)

Где поставить: держите тещин язык на ярком свете, но не под прямыми солнечными лучами. В более затененном месте ему тоже будет хорошо, хотя он может расти немного медленнее и потерять свой яркий цвет. Полив: растение очень хорошо переносит засуху. Не поливайте его слишком часто и убедитесь, что почва не очень влажная. Летом поливайте, как только грунт подсохнет. Зимой он может оставаться сухим более продолжительное время. Проблемы: сансевиерия иногда подвергается заражению насекомыми и грибковыми инфекциями.