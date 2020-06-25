15 внезапных фактов о духах, которые сэкономят вам нервы и деньги на новый флакон

Аромат может меняться в течение дня. Большинство запахов сильно деформируются уже через 20 минут после использования. Поэтому не стоит торопиться с выбором парфюма: возьмите с собой тестер понравившихся духов и посмотрите, как они будут ощущаться дома.

Если вы не чувствуете аромат на себе, это не значит, что это «ваш» аромат. Скорее всего, если ваш аромат не чувствуете ни вы, ни окружающие, это говорит либо о некачественной продукции, либо о невысокой концентрации ароматических веществ, либо о повышенной летучести веществ у конкретного парфюма. Если же окружающие запах чувствуют, а вы нет, значит, это индивидуальная особенность организма или проблемы с обонянием.