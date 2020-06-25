15 внезапных фактов о духах, которые сэкономят вам нервы и деньги на новый флакон
Первым в мире химиком считается женщина по имени Таппути, которая жила в 1200 г. до н. э. в вавилонской Месопотамии. Именно она разработала методы извлечения запаха, которые и легли в основу создания духов. Сейчас, когда выбор ароматов богаче, полезно хоть немного разбираться в парфюмерии, чтобы уметь подчеркнуть свою индивидуальность.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие утверждения о парфюме уже изжили себя и как продлить звучание любимого аромата.
Развенчанные мифы
- Не только духи на масляной основе являются натуральными. Спирт такой же натуральный продукт, который широко используется в органической косметике как консервант. Конечно, в щадящих дозах. В парфюмерии спирт является важной основой, ведь далеко не все сырье растворяется в маслах, большинство его компонентов растворяется только в спирте.
- Духи не ориентированы на определенный возраст покупателя. В магазинах часто просят подобрать что-нибудь, например, «для девушки» или для «взрослой женщины». На самом деле ароматам все возрасты покорны. При выборе «своего» запаха лучше слушать свой внутренний голос, а не подруг или консультантов. Любой аромат, будь он насыщенным или легким, ориентирован на характер человека, его настроение и стиль жизни, которые от возраста могут и не зависеть.
- Хорошие духи не должны быть стойкими. Стойкость ароматов определяется концентрацией парфюма, свойствами кожи его обладателя, его образом жизни и даже погодой. Прямого отношения к качеству духов это не имеет. Можно сказать, что у духов, равно как и у человека, свой характер: не стоит удивляться, если парфюм, который должен держаться 3 часа, сохраняется на протяжении всего дня, и наоборот.
-
Аромат может меняться в течение дня. Большинство запахов сильно деформируются уже через 20 минут после использования. Поэтому не стоит торопиться с выбором парфюма: возьмите с собой тестер понравившихся духов и посмотрите, как они будут ощущаться дома.
-
Если вы не чувствуете аромат на себе, это не значит, что это «ваш» аромат. Скорее всего, если ваш аромат не чувствуете ни вы, ни окружающие, это говорит либо о некачественной продукции, либо о невысокой концентрации ароматических веществ, либо о повышенной летучести веществ у конкретного парфюма. Если же окружающие запах чувствуют, а вы нет, значит, это индивидуальная особенность организма или проблемы с обонянием.
Ошибки при хранении духов
-
Оставляете флакон с духами на видном месте. Духи портятся от того, что на них попадают солнечные лучи, которые наносят вред структуре жидкости и ухудшают ее запах.
-
Не убираете духи из ванной. Колебание температуры вкупе с повышенной влажностью значительно сокращает срок службы вашего парфюма.
-
Держите духи в машине. Удобно, когда любимый аромат всегда у вас под рукой. Но из-за неустойчивой температуры его верхние ноты станут более резкими или вовсе исчезнут.
-
Не кладете духи после использования в оригинальную коробку. Упаковка парфюма — это не просто часть дизайна. Она также защищает флакон от повреждения, ультрафиолета и влажности.
-
Встряхиваете флакон. Ошибочно считать, что встряхивание духов активирует их компоненты. Это приведет к окислению жидкости, которая впоследствии потеряет свой приятный аромат.
Лайфхаки
-
Применяйте парфюм сразу после душа, это поможет аромату держаться весь день. А перед этим увлажните кожу молочком для тела или кремом, так она лучше впитает аромат.
-
Также в качестве увлажняющего средства можно использовать обычный вазелин. Нанесите его на точки пульса и следом нанесите парфюм.
-
Распылите аромат на расческу и причешитесь. В отличие от прямого нанесения парфюма на волосы, этот способ уменьшит концентрированность духов и их химическое воздействие.
-
Не стоит носить в сумочке парфюм, т. к. это уменьшает его срок службы. Просто распылите духи на ватные диски и положите их в пластиковый пакет, предварительно выпустив из него весь воздух. Промакивайте в течение дня диском точки пульса, когда вам будет нужно освежиться.
-
Попробуйте создать свое личное увлажняющее средство. Достаточно лишь добавить пару капель вашего любимого аромата в лосьон или крем без запаха.
Бонус: мы вместе с нашими авторами решили провести эксперимент и проверить, существует ли взаимосвязь между аромапредпочтениями и характером человека
Мы взяли 4 основных вида ароматов. Каждому из них соответствует определенная характеристика.
-
Цветочный: яркий аромат цветов (роза, пион, жасмин и т. д.), фруктовый с цветочными нотками (спелые ягоды, сочные абрикосы и т. д.).
Женщина с таким парфюмом любит быть в центре внимания. Она кокетливая, игривая и уверенная в себе. А еще у нее есть маленький секрет: она безнадежный романтик.
-
Свежий: цитрусовый, «зеленый» (свежескошенная трава, чайные листья и т. д.), водный (бриз, освежающий дождь и т. д.).
Любительница свежего парфюма с легкостью создает свой образ. Она спокойная, сдержанная и в то же время готова на любые приключения. Такие духи идеально подходят спортивным женщинам с оригинальным чувством юмора, которые живут полной жизнью.
-
Восточный: аромат специй (корица, мускатный орех, гвоздика и т. д.), десертный (карамельные нотки, шоколад, сладкий кофе и т. д.).
Если вы предпочитаете восточный парфюм, то вы смелая, утонченная дама, которая умеет себя контролировать. Вы страстный мечтатель и любитель риска.
-
Древесный (сухая древесина, мох, кедр, табачный дым и т. д.).
Ценительница древесных ароматов — свободная, уверенная в себе натура. Она знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. Многие считают такую женщину упрямой, но на деле она прекрасный, любящий и сострадательный друг.
А вот что рассказали наши авторы.
-
Наталья: «Обожаю цветочные ароматы. Про себя могу сказать, что я легкая на подъем и глубоко в душе ребенок. Из описания подходит все, кроме уверенности — этого мне явно не хватает».
-
Любовь: «Свежий парфюм — это мое. Я умею дружить, но не лезу с неудобными вопросами и хорошо переношу одиночество. Из описания подходит то, что я всегда готова к приключениям. С возрастом стала сдержаннее, спорт уважаю и стараюсь им по мере сил заниматься».
-
Эльмира: «Мне нравятся цитрусовые ароматы, они никогда не надоедают. Я оптимист, общительный человек и легкая на подъем. Я на самом деле не против приключений, но про спортивную и сдержанную даму — это не про меня».
-
Ольга: «Люблю восточный гурманский парфюм. Характер у меня живой, но при этом я довольно уравновешенна и ценю комфорт и покой. Из описания подходит то, что я не сразу раскрываюсь людям. И иногда, неожиданно для себя, проявляю смелость и иду на риск».
-
Дарья: «Мне нравятся десертные ароматы. По натуре я спокойный, неконфликтный человек с позитивным взглядом на жизнь. Я смелая, утонченная и умею себя контролировать — это в точку».
-
Екатерина: «Мне ближе восточный аромат. По характеру я заботливая, немного неуверенная в себе, гиперответственная, любознательная. Из описания подходит только то, что я мечтатель».
-
Юлия: «Я ценитель парфюма с древесным ароматом. Такая характеристика меня вполне правдиво описывает, ничего менять я бы не стала».
А у вас есть любимый парфюм, проверенный годами? Вы используете какие-то хитрости, чтобы благоухать весь день?