15 невероятных научных открытий, которые просто не могут быть правдой

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Современные ученые умы заняты решением таких глобальных вопросов, как покорение космоса, поиск лекарств от неизлечимых болезней, увеличение продолжительности жизни человека... Ну, в основном заняты подобными вопросами. Но иногда пытливые умы ставят перед собой по-настоящему сложные вызовы: например, могут ли люди плавать в сиропе или что о нас думают курицы. Мы в AdMe.ru собрали для вас 15 неожиданных и немного сомнительных научных исследований, результаты которых приводят в замешательство.

1. Хип-хоп — музыка психопатов

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что психопаты предпочитают слушать хип-хоп. Они провели исследование с участием 200 добровольцев, которым поочередно включали 260 композиций различных жанров. В ходе исследования выяснилось, что, в отличие от Ганнибала Лектера — психопата, показанного в культовом фильме «Молчание ягнят», и большого любителя классической музыки — участники с явными признаками психопатологического синдрома оказались поклонниками хип-хопа и R&B.

2. Сахар — это наркотик

Ученые из австралийского Квинслендского технологического университета приравняли сахар к наркотикам. В своей научной работе они уверяют, что вещество вызывает привыкание, а эффект от его употребления подобен влиянию кокаина. Углевод сахарозы, как и наркотик, изменяет настроение, стимулирует чувство наслаждения и провоцирует человека на новый поиск сладкого. Подкрепили свою позицию ученые результатами экспериментов с грызунами, которые между наркотиком и сахаром чаще делали выбор в пользу последнего.

3. Люди в группе выглядят более привлекательно

«Эффект болельщиц», также известный как «эффект „Spice Girls“», был впервые озвучен в сериале «Как я встретил вашу маму» персонажем Барни Стинсоном и позже был доказан учеными из Университета Калифорнии. Исследование показало: люди в группе выглядят более привлекательно, чем поодиночке, — отличная причина собрать музыкальную группу или найти какое-нибудь групповое хобби.

4. Если вы дружите с бывшим партнером, возможно, вы психопат

Ученые из Оклендского университета в Мичигане решили покопаться в прошлом и найти людей, которые остались друзьями со своими бывшими. Результаты показали, что друзьями в подобных случаях остаются не столько люди, которые просто все еще заботятся о том, кто был недавно дорог, но чаще те, кому по-прежнему что-то нужно от партнера (эмоциональная поддержка, материальные блага, помощь в работе и т. д.), и даже те, у кого проявляются психопатические черты.

5. Музыка кантри провоцирует суицид

Любители музыки кантри, будьте настороже! Ученые из университетов Уэйна и Оберна в США нашли прямую взаимосвязь между статистикой самоубийств по городам и количеством радиостанций с музыкой кантри. Лидером в трагичной статистике оказался город Нэшвилл — столица музыки кантри. Проанализировав более 1 000 хитов, ученые установили, что лирику кантри можно разделить на несколько основных категорий: «наш господь всемогущ», «нет, я уже не так хорош, как прежде», «кем стала женщина моей мечты», «давай, брат, напьемся». Со стороны может показаться, что все это не так серьезно, но, вероятно, постоянное прокручивание подобных мыслей направляет сознание определенных личностей в депрессивное русло.

6. Хозяева похожи на своих собак в 80 % случаев

О том, как порой собаки похожи на своих хозяев, задумывались и шутили, наверное, все. Теперь у этой шутки есть научное доказательство. Японские ученые провели эксперимент: сфотографировали отдельно хозяев и питомцев и попросили студентов соединить пары — 80 % ответов оказались верными. Психологи утверждают, что человек выбирает себе питомца по тому же принципу, что и любовного партнера: внешнее сходство, как подсказывает нам мозг, предполагает совместимость генов. Именно благодаря этому инстинкту мы часто делаем выбор в пользу тех, кто несет в себе схожие с нами черты.

7. Под действием алкоголя человек не перестает быть настоящим собой

С кем такого не случалось: вы просыпаетесь после веселой вечеринки с похмельем и туманными воспоминаниями и тут же валите все свои хулиганства на пьяного себя? К сожалению, вынуждены сообщить, что это оправдание больше не работает. Исследования, опубликованные на сайте «Клинической психологической науки», полностью развенчивают миф существования «пьяного альтер эго». О чем мы, собственно, и так давным-давно подозревали, поговаривая: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

8. Правило 5 секунд не работает

Если у вас все же были сомнения касательно «правила 5 секунд», или, как более распространено в русском варианте, правила «быстро поднятое упавшим не считается», то у нас есть для вас долгожданная ясность. Результаты исследования, проведенного в Ратгерском университете (США), показывают, что 5 секунд оказывается более чем достаточно для попадания бактерий на еду. Количество микробов зависит от среды и типа поверхности, но в любом случае заражение еды происходит мгновенно.

9. Коты — корыстные эгоисты

Если вы кошатник до мозга костей и считаете этих хвостатых самыми добрыми существами на свете, то пропускайте этот пункт, или мы не виноваты! Японские исследователи доказали, что кошки — корыстные эгоисты, которые прекрасно распознают свое имя и почти всегда слышат, когда их зовут, но далеко не всегда откликаются, а только тогда, когда рассчитывают на награду. Почему в этом вопросе кошки так серьезно отличаются от собак? Исследователи полагают, что разница может объясняться различной эволюционной историей животных: собак одомашнили на 6 тыс. лет раньше. Кроме того, котов никто не дрессировал и с людьми слишком близко они не жили. Мы же в AdMe.ru считаем, что это просто составляющая их непередаваемого шарма и немного коварство, конечно.

10. Фейсбук-депрессия есть у каждого 4-го

Если вы задумывались, не страдают ли ваши близкие или даже вы сами депрессией, то у вас есть новый повод для беспокойства. Согласно данным ирландских исследователей, фейсбук-депрессии (не путать с обычной депрессией) подвержено около 25 % пользователей социальных сетей. Фейсбук-депрессию может спровоцировать ощущение одиночества, которое возникает, когда посты набирают небольшое количество лайков. Не получая одобрительных отметок, многие начинают переживать о том, нравятся ли они своим друзьям. Так что не жалейте лайки, друзья, победим недуг вместе!

11. Считают ли курицы вас симпатичным?

Мы привыкли думать, что наше восприятие красоты продиктовано социальными нормами и традициями. Но возможно ли, что что-то в нашем мозге реагирует на привлекательность? Ученые из Университета Стокгольма научили куриц распознавать лица и реагировать на них. Птицы получали корм, когда клевали фотографию человека. Затем из этих фотографий сгенерировали еще несколько лиц и попросили студентов оценить, какие лица кажутся им наиболее привлекательными. После этого настал черед кур делать свой выбор.

Куры оценили привлекательность лиц почти так же, как и студенты. Объяснить этот феномен исследователи пока не могут, но то, что нашу привлекательность могут оценить натренированные курицы, не может не радовать!

12. Коровы с именем дают больше молока

Если вы планируете заняться сельским хозяйством в будущем ну или держите виртуальную ферму в своем планшете, то у нас для вас есть ценный лайфхак от британских ученых. Обязательно дайте вашим коровам имена и почаще к ним обращайтесь. Как уверяют ученые из Университета Ньюкасла, это позволит вашей Буренке давать больше молока

13. Плавать в сиропе так же легко, как и в воде

Ответ на этот вопрос кажется очевидным: липкий и вязкий сироп для плавания определенно не подходит. Но наука не может опираться на предположения! Ученые из Университета Миннесоты создали тестовую среду: в заполненный водой бассейн глубиной 25 метров насыпали пищевой загуститель — гуаровую камедь — и провели эксперимент с участием 16 добровольцев. Исследование показало, что разницы с водой нет: и в воде, и в сиропе люди плавают примерно с одинаковой скоростью. Зачем вам может пригодиться эта информация, мы не знаем, но в редакции AdMe.ru нашлась пара добровольцев, готовых на эксперимент по плаванию в шампанском.

14. Здоровый сон — ключ к стройной фигуре

Ученые из Университета Вашингтона провели исследование о взаимосвязи между количеством сна и лишним весом. И у них для нас прекрасные новости! В ходе исследования, в котором сравнивали количество сна у 1 000 пар близнецов и их вес, выяснилось, что те из испытуемых, кто спал 9 часов и больше в течение ночи, имели индекс массы тела меньше, чем их братья или сестры, который спали меньше. Так что если вы никак не можете сбросить лишние пару килограммов, задумайтесь, стоит ли вам бежать в спортзал или лучше просто поспать.

15. Бокал красного вина может заменить час спорта

Если, следуя рекомендациям ученых из предыдущего поста, вы отлично выспались, а лишние кило все еще при вас, то канадские ученые из Университета Альберта спешат на помощь с отличными новостями! По результатам последнего исследования, бокал красного вина оказывает на ваше тело эффект, аналогичный часовой тренировке в зале. Исследование, правда, проводилось только на крысах, не на людях, но мы ведь оптимисты, не так ли?