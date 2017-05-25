15 личных вещей, которые Facebook знает обо всех своих пользователях

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Представьте, что всех жителей планеты поселили в одно огромное Здание, а за порядком там следят специальные агенты. В законах Здания прописано, что все действия агентов обусловлены исключительно безопасностью обитателей Здания. Но в какой-то момент вы замечаете, что эти агенты следят за вами буквально повсюду: они контролируют ваши разговоры, действия, местоположение и даже высказывания. Узнаете?

AdMe.ru, основываясь на результатах видеорасследования издания Propublica, решил показать, насколько современные соцсети могут быть осведомлены о вас.