15 личных вещей, которые Facebook знает обо всех своих пользователях
Представьте, что всех жителей планеты поселили в одно огромное Здание, а за порядком там следят специальные агенты. В законах Здания прописано, что все действия агентов обусловлены исключительно безопасностью обитателей Здания. Но в какой-то момент вы замечаете, что эти агенты следят за вами буквально повсюду: они контролируют ваши разговоры, действия, местоположение и даже высказывания. Узнаете?
AdMe.ru, основываясь на результатах видеорасследования издания Propublica, решил показать, насколько современные соцсети могут быть осведомлены о вас.
Итак, что Facebook запоминает:
- Все, что вам нравится: фотографии, записи, люди, видео, комментарии. Анализируются все ваши лайки и репосты.
- Все ваши личные сообщения с абсолютно любым пользователем.
- Все ваши удаленные сообщения, комментарии и посты на стене: даже если вы давным-давно их стерли, они навсегда остаются на серверах соцсети.
- Ваши недописанные посты, которые вы просто набирали, но не опубликовали. Да, Facebook запоминает даже то, что вы вводите в поле для публикации поста, даже если вы передумаете и удалите набранное!
- Все размещенные вами фотографии и видео и те, которыми вы поделились. И еще те, которыми поделились с вами другие пользователи.
- Время, когда вы перестали либо начали дружить, активно переписывались, удалили из друзей какого-либо пользователя.
- Все ваши действия, лайки, сообщения в Instagram и WhatsApp (оба принадлежат тому же Facebook).
- Посещенные вами мероприятия, места, города, страны.
- Все устройства, с которых вы заходили в аккаунт.
- Любые манипуляции на сайтах, где вы регистрируетесь через кнопку «Войти через Facebook». А скорее всего, это все сайты, которые требуют регистрации. Ведь регистрироваться через почтовый ящик — это слишком долго, а Facebook — дело привычное.
- Ваш уровень образования и доход.
- Сайты, на которых вы переходили из ленты или сообщений Facebook. Вас никогда не удивляло, почему Facebook предлагает вам именно ту рекламу, которая вас действительно могла бы заинтересовать?
- Любые страницы, которые содержат кнопку «Поделиться в Facebook» или просто «Нравится» (лайк на Facebook).
- Наличие у вас кредитных карт.
- Ваши политические предпочтения и особенно комментарии, которые могут использоваться против вас.
- Ваше лицо: когда кто-то отмечает вас на фотографиях, Facebook вносит это в свою базу данных, чтобы с большей точностью угадывать ваше лицо на новых фото.
Если после прочтения вы захотите удалиться из соцсетей, знайте: удаление аккаунта не сотрет все эти сведения из базы данных. Можно сказать, они останутся там навсегда. При этом все же не стоит совсем уходить из Здания, где живет современное человечество. Просто нужно пользоваться им осторожнее, мы писали обо этом здесь.
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru