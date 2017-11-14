15 гениальных изобретений для тех, кто хочет жить в будущем уже сейчас

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Мы ежедневно пользуемся гаджетами, о которых еще 5 лет назад и слыхом не слыхивали, и, кажется, не удивляемся уже ничему. Но некоторые изобретения так необычны, как будто прибыли к нам из будущего. AdMe.ru собрал самые удивительные штуковины, которые вот-вот изменят нашу жизнь до неузнаваемости.

15. Бокал, превращающий воду в вино

Ученые из Сингапура создали Vocktail — специальный бокал, который способен менять вкус, цвет и аромат напитка. Бокал с «виртуальным коктейлем» соединен с мобильным приложением, с помощью которого вы можете сами управлять настройками жидкости.

14. «Умные» очки

Главное в очках Vue вовсе не то, что помимо основной функции они умеют совершать звонки, транслировать музыку и служат навигатором, шагомером и измерителем калорий. Главное — что в них есть функция «Найти мои очки», а значит, их не придется долго и мучительно искать по всей квартире. Выглядят Vue как обычные очки (есть солнцезащитный вариант), управляются одним прикосновением, а хранятся в специальном футляре с беспроводной зарядкой.

13. Зубная щетка, которая чистит зубы без вашего участия

Amabrush чистит зубы гораздо тщательнее обычной зубной щетки, а уходит на это всего 10 секунд. Ваше участие заключается лишь в том, чтобы вставить ее в рот и подключить к смартфону по Bluetooth.

12. Кулон, который превращает речь в текст

Senstone можно прикрепить к одежде или повесить на шею. Один клик — и устройство начнет преобразовывать речь в текст с точностью 97 %. Просто мечта всех студентов — теперь лекции можно не записывать! Кулон распознает 12 языков.

11. Коврик-будильник

Ruggie создан специально для тех, кому не помогают обычные будильники. Отключить коврик можно, только если встать на него обеими ногами и постоять не меньше 3 секунд. За это время мозг справится с ужасом от пробуждения, и вы сможете начать новый день.

10. Блинный принтер

Pancake Bot может испечь блинчик в форме чего угодно — от цветка до портрета любимого мультгероя. Дети могут сначала нарисовать будущие блинчики, а затем понаблюдать, как принтер печатает их завтрак в точности таким, как на рисунке. Залипательное видео о работе устройства можно посмотреть здесь.

9. Трубка — фильтр для воды

Фильтр Life Straw удаляет из воды 99,9 % бактерий и 96,2 % вирусов. Изначально он был разработан для людей, попавших в чрезвычайные ситуации и для жителей развивающихся стран, где не хватает чистой воды, но быстро стал популярен у туристов и путешественников во всем мире. С его помощью можно пить воду из реки или озера, его полезно взять с собой в поход или в путешествие туда, где вы не уверены в качестве воды.

8. Упаковка, которая меняет цвет, если продукт испорчен

Компания Braskem вместе с исследователями из США и Бразилии разработала пластик, который меняет цвет в зависимости от уровня рН. Из него планируют делать упаковку для скоропортящихся продуктов. Скоро мы сможем своими глазами увидеть, насколько свежее молоко или кефир в супермаркете.

7. Дисплей на лобовом стекле

Навигатор Carloudy обменивается информацией с вашим смартфоном или любым другим Bluetooth-устройством и выводит изображение прямо на лобовое стекло, не отвлекая от дороги. Управляется голосовыми командами, чтобы руки водителя не отрывались от руля.

6. «Умная» куртка

Smart Parka — мечта для тех, кто постоянно теряет перчатки. В «умную» куртку они встроены, как и шарф с шапкой. Длина куртки регулируется, а внутри многочисленные карманы для гаджетов и вшитая геометка на случай потери или кражи. И конечно, куртка очень теплая, ведь придумали ее для холодной канадской зимы.

5. Карманный кинотеатр

Небольшой девайс размером с банку колы — это одновременно полноценный проектор и беспроводная колонка. Вы можете устроить кинотеатр везде, где захотите: на потолке вашей спальни или на стене дома летним вечером. Аккумулятора Capsule хватает на 2,5 часа в режиме кинотеатра и 40 часов в режиме колонки.

4. Грязеотталкивающая рубашка

Рубашка Fooxmet сшита из гидрофобной хлопковой ткани, которая прекрасно пропускает воздух, но отталкивает любые жидкости — от воды до кетчупа. Но самое главное, ее не нужно гладить, так как она практически не мнется.

3. Рюкзак с защитой от карманников

LocTote выглядит как обычный рюкзак, но на самом деле это мягкий сейф для вещей, из которого невозможно что-либо украсть. Его нельзя разрезать или поджечь. Открывается он только при помощи замка, и вы даже можете оставить его без присмотра, прикрепив к чему-нибудь, — отличный вариант, чтобы сохранить все ценное или взять с собой в путешествие, разочаровав всех карманников мира.

2. Электронная бирка для вещей

Mu Tag — это маленькая электронная бирка, которая крепится к вещам, которые вы очень не хотели бы потерять, — к сумке, ключам, собачьему ошейнику, папке с документами и т. д. В случае кражи или потери вы сможете отследить их местоположение через специальное приложение.

1. Антистресс-кубик

Тем, кто привык напряженно размышлять, грызя ручку или отрывая от листочка мелкие кусочки, понравится Fidget Cube. Это небольшой кубик, на гранях которого есть джойстик, кодовый замок, крутящийся шарик, выключатель, кнопка и приятная на ощупь поверхность.

Если вдруг мы что-то пропустили, делитесь с нами крутыми штуковинами, которые поразили ваше воображение.