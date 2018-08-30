Природа постоянно демонстрирует нам свою мощь, доказывая нашу неспособность подчинить ее себе. Вот 20+ примеров

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Как бы люди ни старались, но покорить природу нам вряд ли когда-нибудь удастся. Максимум, на что мы способны, - это разгонять тучи, перекрывать реки плотинами, использовать энергию солнца и ветра, ну и, может, еще кое-что по мелочи. И когда нашему взору представляется вся мощь вулканов, штормов, молний, лавин и других явлений, мы осознаем, как ничтожны мы перед лицом природы.

AdMe.ru наглядно продемонстрирует, что у человека нет ни малейших шансов подчинить себе природу и ее явления. И при необходимости Земля запросто избавится от нас, словно от паразитов. Вот какими видами грозного «оружия» обладает природа.

1. Вид на молнию с борта самолета

2. Этот редкий кадр сделан 27 августа в Токио. Молния вблизи

3. Лавовая река

4. Селевой поток в каньоне Джонсон, США

5. Ураган над Тихим океаном

6. А смотреть на то, как ураган надвигается, жутковато

7. Когда две молнии сталкиваются, получается такое зрелище, от которого волосы встают дыбом

8. Корабль для морских волн просто щепка

9. Извержение вулкана Сарычева, вид с борта МКС

10. Извержение вулкана Фуэго, Гватемала

11. Торнадо обычный

12. Торнадо огненный

13. Недавний водяной смерч у берегов Греции

14. Даже совсем малюсенький смерч способен испортить человеку жизнь

15. Обрушение горных пород даже на видео выглядит устрашающе

16. Как и оползень

17. Пыльная буря в Аризоне

18. Ветер настолько сильный, что легко опрокидывает грузовик

19. А тут штормовой ветер приподнимает авиалайнер

20. Снежная лавина на Эвересте

21. Из-за низко летящей стаи птиц кажется, что попал в фильм ужасов и сейчас произойдет что-то страшное

22. Молния попала в столб, и от него остались лишь щепки

23. Взрыв вулкана — невероятное зрелище

24. Вот как выглядит дерево после попадания в него молнии