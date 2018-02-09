15 фотографий обычных вещей, которые заставили нас слегка обалдеть
Что необычного может быть в картошке? А потом бац, и выясняется, что она бывает ярко-фиолетовой и вообще существует 4000 сортов картофеля, непохожего на картофель. Уверены, что про облака, ежиков и божьих коровок вы тоже знаете далеко не все.
AdMe.ru собрал фотографии, где всем знакомые вещи и явления предстают в ином, удивительном, свете. В конце статьи вас ждет бонус: вы наконец узнаете, зачем нужны дырки в джинсах.
Да-да, это божья коровка. Только в детстве
Сорта перуанского картофеля. Всего их 4 000
Корни дерева повторяют изгибы тротуарной плитки
Необычные ледяные кристаллы
Ежик Нельсон, который потерял все иголки. Теперь ему каждый день делают массаж с лечебным маслом
Дерматография: кожа краснеет и опухает, реагируя на обычное прикосновение, и на ней можно даже писать
Дальний Восток. Лентикулярные облака
«Джоконда» из катушек с нитками
Поле клюквы, Ричмонд, Канада
Кудрявая свинья породы венгерская мангалица
Пицца как пицца. Только со скорпионами
Голубая пчела-плотник
Радужный эвкалипт с разноцветной корой
Виноградинка с жирафиком
Крышка от бутылки огромного размера
Бонус: так вот для чего нужны эти дырки в джинсах!
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Фото на превью Foxy lodge wildlife rescue/Facebook