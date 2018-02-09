15 фотографий обычных вещей, которые заставили нас слегка обалдеть

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​Что необычного может быть в картошке? А потом бац, и выясняется, что она бывает ярко-фиолетовой и вообще существует 4000 сортов картофеля, непохожего на картофель. Уверены, что про облака, ежиков и божьих коровок вы тоже знаете далеко не все.

AdMe.ru собрал фотографии, где всем знакомые вещи и явления предстают в ином, удивительном, свете. В конце статьи вас ждет бонус: вы наконец узнаете, зачем нужны дырки в джинсах.

Да-да, это божья коровка. Только в детстве

Сорта перуанского картофеля. Всего их 4 000

Корни дерева повторяют изгибы тротуарной плитки

Необычные ледяные кристаллы

Ежик Нельсон, который потерял все иголки. Теперь ему каждый день делают массаж с лечебным маслом

Дерматография: кожа краснеет и опухает, реагируя на обычное прикосновение, и на ней можно даже писать

Дальний Восток. Лентикулярные облака

«Джоконда» из катушек с нитками

Поле клюквы, Ричмонд, Канада

Кудрявая свинья породы венгерская мангалица

Пицца как пицца. Только со скорпионами

Голубая пчела-плотник

Радужный эвкалипт с разноцветной корой

Виноградинка с жирафиком

Крышка от бутылки огромного размера

Бонус: так вот для чего нужны эти дырки в джинсах!

Какая фотография удивила вас больше всего? Делитесь с нами в комментариях!