15+ фотодоказательств того, что тело человека поразительнее, чем можно представить

Казалось бы, мы знаем про свое тело практически все: из личного опыта, уроков биологии, фильмов и научных передач. Но все равно всегда есть какие-то изюминки, о которых не каждый подозревает: как выглядит растяжение на рентгеновском снимке, камни из почек после их удаления, нетипичные зубы мудрости и многое другое.

Мы в AdMe.ru рады, что пользователи сети не только делятся такими фактами, но и прикладывают к ним фото, поэтому мы можем собственными глазами увидеть немало крутого.

«Два камня, которые достали из моих почек»

«У меня во рту слишком много костей»

«У меня очень волосатые ноги. Наглядная разница между побритой и непобритой зоной»

«У меня в мизинце лишняя кость. У маленького выступа есть даже свой собственный отпечаток пальца»

«У меня были полосатые зубы мудрости»

«Впечатлен высоким разрешением и детализацией современных рентгеновских снимков. Оказалось, что у меня растяжение, а не перелом»

«Крутой глаз моего дедушки»

Это роговичная дуга — слой липидных отложений на роговице. — Прим. AdMe.ru.

«У меня заболевание кожи, называемое дермографизмом, из-за которого легкие царапины сильно набухают»

«Сегодня вытащили мой внутренний фиксатор позвоночника»

«Сильное сжатие челюстей может привести к тому, что во рту вырастет новая кость — нижнечелюстной валик»

«Кровь при гиперлипидемии. Вот что произошло, когда она остыла до комнатной температуры»

«Гипертриглицеридемия — подвид гиперлипидемии, приводящий к панкреатиту. На фотографиях с интервалом примерно в 30 минут видно, как жир затвердевает по мере того, как кровь остывает до комнатной температуры».

«На рентгеновском снимке видно все скобы и винты, скрепляющие кость, которую я сломал во время армрестлинга»

«У моего 7-летнего ребенка вырос идеальный клык между двумя передними зубами. Сегодня удалили»

Чашка Петри после контакта с немытыми руками и после контакта с руками, вымытыми с мылом

Пересаженная роговица на глазе выглядит так

«Мне нужно было сделать рентген, прежде чем поставить брекеты, и теперь я не могу перестать разглядывать свой череп»