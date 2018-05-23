15 фактов, раскрывающих самые неожиданные стороны этого мира

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Ежегодно проводится огромное количество разнообразных исследований, и в результате нам становится известно все больше неожиданных фактов о нашем прекрасном мире. Например, вы знали о том, что чем сильнее растет борода у мужчин и чем дольше он с ней ходит, тем выше вероятность того, что он будет страдать от облысения?

Мы в AdMe.ru любим узнавать все новое и всегда рады поделиться этим с нашими читателями.

15. Прыщи замедляют старение

Британские исследования доказывают, что клетки людей, которые ранее страдали от акне, имеют встроенную защиту от старения. И впоследствии именно этот факт способствует тому, что в более старшем возрасте такие люди выглядят моложе своих лет.

14. Плач с акцентом

Младенцы кричат с интонацией, которая похожа на ту, с какой разговаривает мама. Ребенок слышит ее, еще не появившись на свет. Такие результаты получили ученые на основе анализа плача 60 младенцев, половина из которых была рождена в немецкоговорящих семьях, а другая — во франкоговорящих.

13. Фигура «песочные часы» говорит о высоком интеллекте

Исследование, проведенное при участии 16 тыс. женщин, доказало, что девушки с фигурой типа «песочные часы» могут похвастаться более высоким уровнем интеллекта. Это связано с тем, что при такой фигуре у женщин образуется большее количество омега-3 кислот, что способствует более активному развитию мозга и позволяет ему дольше не стареть.

12. Борода грозит облысением

Чем сильнее у мужчины растет борода и чем дольше он ее не бреет, тем более вероятно, что позже он будет страдать от облысения, показывают исследования. Причина, по которой мужчины становятся лысыми, заключается в том, что отсутствие волос на голове помогает компенсировать жару, создаваемую в результате отращивания бороды: таким образом, сохраняется оптимальный тепловой баланс тела.

11. Тараканы могут искусать

В большинстве случаев тараканы не кусают людей, когда у них есть пища, но случается и такое. Их укусы могут вызывать раздражение и отек.

10. У кошек есть «компас»

Клетки мозга кошек, как показали исследования, обладают чувствительностью к магнитному полю Земли и в связи с этим действуют как компасы, позволяющие им легко находить дорогу домой. Поэтому, где бы кошка ни оказалась, она практически всегда возвращается домой.

9. Материнское молоко может менять состав

Материнское молоко может менять состав, когда малыш заболевает. Исследователи считают, что, когда ребенок болен, он передает сигнал через слюну, которая в свою очередь посылает сигнал телу матери, чтобы оно производило больше молока с антителами.

8. Надпись «Не содержит холестерина» на упаковке растительного масла — это рекламный трюк

Надпись «Не содержит холестерина» на упаковках растительного масла — это всего-навсего рекламный трюк, ведь холестерин может содержаться только в жирах животного происхождения.

7. У мужчин тоже есть «ПМС»

А точнее говоря, синдром IMS, который связан с понижением уровня тестостерона в

крови. Раздражительность, депрессия и уход в себя являются следствием недостатка этого гормона в организме.

6. Патологическое придумывание шуток

Иногда, при определенных повреждениях мозга, у человека может проявиться чрезмерная шутливость, которая является настоящим неврологическим заболеванием. В этом случае постоянное придумывание каламбуров является патологическим.

5. В природе существует арбузный снег

В некоторых горах, например, в Калифорнии на горном хребте Сьерра-Невада, летом можно встретить арбузный снег. Он розовый и напоминает арбуз по запаху и вкусу. Это объясняется тем, что в нем присутствуют водоросли Chlamydomonas nivalis, которые содержат пигмент астаксантин красного цвета.

4. Не более 22 % людей могут шевелить ушами

Люди, которые умеют шевелить ушами, принадлежат к меньшинству. Некоторые могут это делать только при одновременном поднятии бровей. А если точно, то всего 22 % населения мира способны шевелить каждым ухом по отдельности и 18 % могут шевелить ими одновременно.

3. Люди, которые постоянно жалуются, живут дольше

Существует исследование, утверждающее, что люди, которые постоянно жалуются и недовольны жизнью в целом, живут дольше тех, кто действует наоборот. Это происходит потому, что первые таким образом эмоционально освобождаются от стресса и сразу после этого начинают испытывать меньший стресс или вообще не испытывают его. Поэтому в следующий раз, когда кто-то начнет со слезами на глазах рассказывать вам о своей несчастной жизни, можете смело делать то же самое в ответ.

2. Цвет краснокочанной капусты может меняться в разной воде

Цвет краснокочанной капусты в процессе приготовления продукта может быть разным в зависимости от воды. Это происходит из-за того, что у воды может различаться уровень pH. В воде с кислотным pH капуста остается розовой, с нейтральным pH — фиолетовой, а в щелочной она приобретает оттенок, близкий к изумрудному.

1. Сердца влюбленных бьются синхронно

Когда человек влюблен, его сердце бьется в том же ритме, что и сердце его партнера. Также во время исследования удалось выяснить, что девушки чаще мужчин неосознанно пытались продемонстрировать синхронность в ритме сердца и дыхании. Предполагается, что это происходит из-за того, что люди интуитивно развили привычку имитировать ритмы тела близких — для укрепления связи.

Какой факт показался вам самым интересным и неожиданным?