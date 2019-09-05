15 фактов о привычных растениях, которыми можно удивить даже учителя биологии

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Современная наука знает около 350 тыс. видов растений. Это число растет: то и дело ученые находят ранее не известные экземпляры. Но хватает работы и тем исследователям, которые изучают всем привычные морковь, сосны или тюльпаны. Иногда растения ведут себя так, как не должны с точки зрения логики. Порой же они могут нас чему-то научить.

Мы в AdMe.ru погрузились в бездны ботаники и теперь подумываем отказаться от капусты.

Характеры и привычки растений похожи на наши

Среди деревьев есть противники близкого общения . Ученые уже около века изучают феномен, получивший название «застенчивость кроны». Он заключается в том, что ветви некоторых растущих рядом растений не соприкасаются. Как объяснить это явление, ботаники не знают, хотя гипотез существует много. Среди деревьев, умеющих «держать дистанцию», — сосна обыкновенная.

. Ученые уже около века изучают феномен, получивший название «застенчивость кроны». Он заключается в том, что ветви некоторых растущих рядом растений не соприкасаются. Как объяснить это явление, ботаники не знают, хотя гипотез существует много. Среди деревьев, умеющих «держать дистанцию», — сосна обыкновенная. Клевер — враг вредных привычек . Обратив внимание на то, сколько окурков бросают люди на газоны, ученые провели эксперимент. Они высадили распространенные в городе виды трав и стали бросать вокруг них недокуренные сигареты. Клевер подтвердил слова «не кури — расти не будешь»: побеги его стали короче, всхожесть снизилась, а корни ослабели.

. Обратив внимание на то, сколько окурков бросают люди на газоны, ученые провели эксперимент. Они высадили распространенные в городе виды трав и стали бросать вокруг них недокуренные сигареты. Клевер подтвердил слова «не кури — расти не будешь»: побеги его стали короче, всхожесть снизилась, а корни ослабели. Белая шелковица буквально «стреляет» пыльцой со скоростью 560 км/ч. Это почти половина скорости звука. Тут шелковица — признанный рекордсмен.

Некоторые растения имеют «национальные» привычки . Осенью листья в Америке на большинстве деревьев краснеют, а в Европе чаще становятся желтыми. Ученые нашли разгадку в далеком прошлом. Красный цвет — спасение от насекомых. Примерно 35 млн лет назад из-за изменений климата в Европе вредители деревьев вымерзли, и растениям не пришлось вырабатывать такой механизм защиты. Американским деревьям надо было обороняться от жуков, и они научились краснеть.

. Осенью листья в Америке на большинстве деревьев краснеют, а в Европе чаще становятся желтыми. Ученые нашли разгадку в далеком прошлом. Красный цвет — спасение от насекомых. Примерно 35 млн лет назад из-за изменений климата в Европе вредители деревьев вымерзли, и растениям не пришлось вырабатывать такой механизм защиты. Американским деревьям надо было обороняться от жуков, и они научились краснеть. Кочаны капусты считают себя живыми . Исследования показали, что растение на полке магазина продолжает вести себя так же, как на грядке. Листья реагируют на свет и вырабатывают вещества для защиты от насекомых. Кочан может несколько недель не верить, что его уже срезали.

. Исследования показали, что растение на полке магазина продолжает вести себя так же, как на грядке. Листья реагируют на свет и вырабатывают вещества для защиты от насекомых. Кочан может несколько недель не верить, что его уже срезали. Многие растения состоят в родстве, хотя с первого взгляда и не скажешь. Например, розы, малина и крапива с точки зрения ботаники достаточно близки.

Наука использует их возможности

Цветок циннии на борту МКС.

Растения в космосе помогают решить сразу несколько вопросов. Во-первых, с их помощью можно изучать влияние невесомости на живой организм. Во-вторых, кормить космонавтов свежими салатами. На орбите уже выращивали рукколу, подсолнечник, огурцы, петрушку, тюльпаны и циннии.

на живой организм. Во-вторых, свежими салатами. На орбите уже выращивали рукколу, подсолнечник, огурцы, петрушку, тюльпаны и циннии. Обычные огурцы вдохновили ученых на создание искусственных мышц . Специалисты подглядели у растения принцип скручивания — благодаря ему ростки огурца забираются на опоры. По тому же алгоритму «научили» работать полимерные нити. Изобретение смогут применять в производстве двигателей и новейших протезов.

. Специалисты подглядели у растения принцип скручивания — благодаря ему ростки огурца забираются на опоры. По тому же алгоритму «научили» работать полимерные нити. Изобретение смогут применять в производстве двигателей и новейших протезов. Некоторые растения помогают ориентироваться на местности: их цветы поворачиваются вслед за движением Солнца. Самый известный пример — подсолнух. Само явление называется гелиотропизм.

Ботаники и юристы судятся из-за растений

Европейские юристы называют морковь фруктом , хотя ботанически это овощ. Такая точка зрения была документально закреплена в 2001 году: Евросоюз издал специальную директиву. Инициатором переименования моркови стала Португалия. Страна экспортировала морковный джем, а законы Европы позволяют делать разные виды варенья только из фруктов. В компанию фруктов заодно попали огурцы, тыква и имбирь.

, хотя ботанически это овощ. Такая точка зрения была документально закреплена в 2001 году: Евросоюз издал специальную директиву. Инициатором переименования моркови стала Португалия. Страна экспортировала морковный джем, а законы Европы позволяют делать разные виды варенья только из фруктов. В компанию фруктов заодно попали огурцы, тыква и имбирь. В XIX веке в США Верховный суд решал судьбу помидоров. Тут ситуация противоположная: ботанически помидор — фрукт, но все привыкли считать его овощем. Из-за этой разницы торговцы не хотели отдавать пошлину на таможне. Судьи вынесли решение: платить придется как за овощ.

Черная смородина под запретом в некоторых штатах США. Раньше выращивать ее нельзя было на всей территории страны. Причина — вредитель, который может поражать не только ягодные кусты, но и сосны. С предложением отказаться от смородины ради древесины выступили лесозаготовительные компании. Причем под запретом только черная смородина, другие ее виды можно выращивать беспрепятственно.

Человечество зависит от них

Всемирное семенохранилище расположено в зоне вечной мерзлоты.

Даже если произойдет катастрофа, человечество вырастит привычные растения . На острове Шпицберген находится хранилище, прозванное Ноевым ковчегом для семян. На глубине 120 метров создан бункер, способный вместить 4,5 млн образцов. Каждая страна хранит там свой набор посадочного материала. Впервые хранилище распечатали из-за войны в Сирии: ближневосточные ученые попросили вернуть часть запасов, чтобы продолжить создание злаков для засушливых районов.

. На острове Шпицберген находится хранилище, прозванное Ноевым ковчегом для семян. На глубине 120 метров создан бункер, способный вместить 4,5 млн образцов. Каждая страна хранит там свой набор посадочного материала. Впервые хранилище распечатали из-за войны в Сирии: ближневосточные ученые попросили вернуть часть запасов, чтобы продолжить создание злаков для засушливых районов. Попытки разведения картофеля в России привели к бунтам. Меньше 200 лет назад, в ХIX веке, крестьяне категорически отказывались иметь дело с новым растением. Принцип «Не променяем репу на заморский овощ» объединил больше полумиллиона протестующих. Картофель демонстративно презирали, назвали «чертовыми яйцами» и «дьявольским фруктом».

Картина «Сатира на тюльпаноманию» была написана Яном Брейгелем — младшим в 1640 году.

Торговля тюльпанами привела к созданию первого в Новой истории «экономического пузыря» — явления, когда товар предлагают по завышенным в десятки раз ценам. В XVII веке Нидерланды охватила тюльпаномания. Луковицы редких сортов меняли на дома, семьи садоводов стремительно богатели и разорялись, торговцы и покупатели шли на преступления. Спрос на цветы был так велик, что возникли фьючерсные сделки: луковицы на следующий сезон продавали заранее.

Нас особенно впечатлили деревья-интроверты. А вы замечали реакцию растений на людей? Как вам кажется, при одинаковом уходе у одних они растут лучше, чем у других?