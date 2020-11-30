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15 фактов о нашем мире, которые звучат как гром среди ясного неба

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Каждый день в мире совершаются новые открытия. Так, недавно группа нидерландских ученых обнаружила в теле человека новый орган — он находится позади носоглотки и напоминает набор слюнных желез. А ведь казалось, что человеческий организм полностью изучен и уже не может удивить нас, по крайней мере такими обескураживающими фактами.

Вдохновившись этим событием, мы в AdMe.ru решили в очередной раз погрузиться в необъятный океан знаний. И вот что нам удалось отыскать на его бескрайних просторах.

  • Эксплуатация бесплатной во всем мире GPS ежедневно обходится в $ 2 млн — деньги поступают из американских налогов.

  • Эпизоды «Игры престолов» и «Друзей» имеют одинаковый бюджет: $ 10 млн. Но если в первом случае большая часть этой суммы уходила на спецэффекты, то львиную долю затрат самого популярного ситкома всех времен составляли зарплаты знаменитой шестерки.

  • Сердце креветки находится в голове.

  • Это Фисташка — один из редких щенков с зеленой шерстью. 9 октября этого года на итальянской ферме собака родила 5 щенков, и один из них оказался зеленым. Но не спешите делать выводы. Подобные животные — редкость, но далеко не исключение. Детеныши обретают зеленый окрас в утробе матери в результате контакта с содержащимся в желчи пигментом под названием биливердин. Последний также отвечает за цвет синяков на нашем теле. По мере взросления Фисташки цвет шерсти потускнеет, а о зеленом окрасе будет напоминать разве что кличка.

  • В Древней Греции сандалии на платформе считались символом высокого статуса. Их носили трагические актеры, чтобы подчеркнуть свое превосходство над комическими актерами, которые носили обувь наподобие вьетнамок.

  • У кошек бывает аллергия на хозяина, точнее на отслоившиеся частицы его кожи.

  • Чтобы защитить себя от браконьеров, африканские слоны эволюционировали, перестав выращивать бивни.

  • Изначально песня «Happy Birthday to You» не имела ничего общего с днем рождения. В 1983 сестрами Пэтти и Милдред Хилл была представлена незатейливая композиция под названием «Good Morning to All» («Доброе утро всем»). Девушки сочинили ее, чтобы петь на утренниках в детском саду, где работала Пэтти. Позже текст был изменен, и в 1912 году на свет появилась полюбившаяся всем песня, которая и по сей день является неотъемлемой частью любого дня рождения.

  • Самые крупные семена дает лодоицея, или сейшельская пальма. При длине до 0,5 м они могут весить до рекордных 25 кг.

  • Прототипом главной героини «Билли Джин» была обезумевшая фанатка, которая однажды перелезла через забор Джексона, развалилась у его бассейна в бикини и затем сообщила певцу, что он является отцом одного из ее близнецов.

  • Песня «Despacito» увеличила приток туристов в Пуэрто-Рико на 45 % и спасла экономику пуэрториканцев от краха. В мае 2017 года губернатор страны объявил о ее банкротстве, но зажигательный хит сумел за пару месяцев вывести страну из кризиса.

  • Ошейник с шипами был придуман древними греками для защиты пастушьих собак от нападений волков.

  • Актер Том Кенни, озвучивающий Губку Боба, женат на актрисе Джилл Тэлли, чьим голосом говорила Карен, жена Планктона.

  • Пузырчатая пленка изначально создавалась как обои.

  • Чем легче произносится имя человека, тем больше у него шансов найти работу и получить повышение. Этому есть простое объяснение: нашему мозгу нравится легко обрабатываемая информация. Именно поэтому мы чаще склонны доверять людям, для произношения имен которых не требуются особые усилия.

Какие из этих фактов впечатлили вас больше всего?

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