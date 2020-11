15 фактов о нашем мире, которые звучат как гром среди ясного неба

Изначально песня «Happy Birthday to You» не имела ничего общего с днем рождения. В 1983 сестрами Пэтти и Милдред Хилл была представлена незатейливая композиция под названием «Good Morning to All» («Доброе утро всем»). Девушки сочинили ее, чтобы петь на утренниках в детском саду, где работала Пэтти. Позже текст был изменен, и в 1912 году на свет появилась полюбившаяся всем песня, которая и по сей день является неотъемлемой частью любого дня рождения.