15 фактов о человеческом теле, которые докажут, что природа создала воистину уникальное существо

В начале ХХ века чешский врач Ян Янский выявил индивидуальные характеристики эритроцитов и открыл 4 группы крови. Это одно из множества удивительных открытий в медицине, благодаря которым мы знаем о нашем теле очень много и умеем лечить различные болезни.

Но на самом деле человеческое тело еще более загадочный организм, чем мы представляем. AdMe.ru нашел в интернете факты, которые способы удивить людей, далеких от медицины.

Человеческие пальцы имеют способность к регенерации. С 1970-х годов врачи по всему миру сообщали, что если маленький ребенок лишится кончика пальца до ногтя, то палец при определенных условиях отрастет вновь. Позже появились сообщения, что отрастать могут пальцы и у взрослых — об этом есть даже посты в соцсетях. И действительно, ученые доказали, что мышцы и иногда даже кости могут отрасти вновь. Врачи связывают это с тем, что на пальцах есть ногти, чьи стволовые клетки и могут запускать процесс регенерации.

Самый длинный приступ икоты длился 68 лет. Американец по имени Чарльз Осборн начал икать, когда резал свинью, и делал это на протяжении почти 70 лет. За это время он икнул около 430 млн раз.

Согласно последним исследованиям, разные части нашего организма стареют с разной скоростью, и возраст некоторых органов может намного превышать возраст их хозяина.

У глухих и слабослышащих родителей дети «лепечут» руками. Если с детства ребенок видел язык жестов, вместо того чтобы бормотать, он начнет «лепетать» ручками. Такой «лепет» появляется как у глухих, так и у слышащих детей, осваивающих язык жестов в возрасте от 6 до 14 месяцев.

У 39 % людей в колене есть лишняя кость — фабелла. Еще 100 лет назад только 11 % людей имели эту кость. Встречается она чаще у мужчин, а также у пожилых людей. Функция дополнительной кости неизвестна, однако из-за нее часто появляются боли в коленях.

Помимо нашей воли организм совершает некие действия рефлекторно. Например, врачи используют тест, который может определить нарушения в вестибулярном аппарате. Если с помощью шприца брызнуть в ухо водой, возникнет горизонтальный нистагм — быстрые колебания глаза. Если сделать это теплой водой, нистагм возникнет с той стороны, куда заливали воду. Если использовать холодную воду, глаза повернутся в противоположную сторону.

Люди — один из немногих видов млекопитающих, которые, как ни странно, не производят собственный витамин С из-за отсутствия определенного фермента. Также этот витамин не синтезируют человекообразные обезьяны и морские свинки.

В теории человек может дышать жидкостью, которая насыщена кислородом. Это будет непросто, и дышать долго таким образом нельзя, но все-таки возможно. Такая жидкость уже создана, и ее предполагают использовать в медицине, дайвинге, космических полетах.

У многих животных на теле есть полосы, которые напоминают тигровый окрас. У нас тоже есть такие же полосы, известные как линии Блашко. Они остаются невидимыми и проявляются только при определенных заболеваниях.

Чтобы прийти в себя и успокоиться, мы умываемся холодной водой. И это срабатывает, потому что у человека, как и у других млекопитающих, проявляется нырятельный рефлекс. Мозг мгновенно реагирует на изменение среды — понижение температуры и повышение давления — и подает сигнал нашему главному органу — сердцу. Сердце замедляет свои функции и сокращает количество ударов.

Около 20 % людей имеют так называемый нижечелюстной торус — нарост на язычной стенке нижней челюсти. Наросты чаще проявляются в раннем зрелом возрасте. Бруксизм — одна из причин появления торуса. Лечения образование не требует, если не мешает человеку.

У человека проявляется физиологический феномен, который называют слепым пятном. Это происходит потому, что некоторые области сетчатки нечувствительны к свету. Мы не замечаем эффекта в обычной жизни, потому что смотрим на мир двумя глазами, у каждого из которых есть свое слепое пятно, и изображения перекрывают друг друга. Чтобы найти слепое пятно, попробуйте провести простой тест с крестиком. Закройте правый глаз и посмотрите на крестик в кружочке. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте или отдаляйте лицо от монитора и одновременно следите за левым крестиком, не переводя на него взгляд. В определенный момент он исчезнет.

Упражнения помогают думать более эффективно, а именно способствуют образованию новых нейронных связей. К примеру, занятия бегом напрямую коррелируют с уровнем стресса, поэтому физическая активность может быть хорошим антидепрессантом.

Люди, которые из поколения в поколение живут в экстремальных условиях, приспосабливаются к особым условиям. Например, жители высокогорий Перу и Боливии имеют более крупные легкие и другой состав крови. Также есть народ баджао. Исследование показало, что селезенка баджао на 50 % больше, чем у представителей соседнего народа, который традиционно ведет свою жизнь на суше.

В интернете пишут, что дети рождаются без коленных чашечек. На самом деле это и правда, и нет. Младенцы рождаются с коленными чашечками, однако они состоят из хрящевой ткани. В кость чашечки превращаются в возрасте от 2 до 6 лет.