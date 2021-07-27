15+ фактов, которые нужно знать, если вы хотите быть самым умным в комнате
В школе нас научили многим вещам, однако по-настоящему пригодилась лишь малая их часть. И хотя мы постоянно впитываем огромное количество новой информации, мы почему-то упускаем из виду самые интересные факты о нашем мире. К счастью, узнать о них не займет у вас много времени. Итак, засучите рукава и подготовьтесь к небольшому подъему мозговой активности.
AdMe.ru собрал факты об окружающем мире, которые вам не рассказывал ни один школьный педагог.
1. У игуаны 3 глаза. Третий глаз находится сверху на голове и реагирует только на яркость света
2. Лас-Вегас — самое яркое место на планете, и его видно из космоса
3. Богомол может поворачивать голову на 360°
4. Пока люди не знали о вреде излучения, обувные магазины использовали рентгеновские аппараты, чтобы клиенты могли примерить туфли
5. Запеченный в духовке или на углях арбуз может стать отличной заменой мясу
6. Раньше последним месяцем в году был февраль, именно поэтому в нем меньше всего дней
7. Срок годности на бутылке с водой указан для самой бутылки, а не для воды
8. Приблизительно через 4 000 лет Биг-Бен в Лондоне будет стоять под таким же углом, как Пизанская башня, поскольку он медленно сползает в Темзу
9. Яблоки помогают взбодриться лучше, чем кофе
10. Миндалины могут вырасти снова, если удалить их не до конца
11. Кипящая вода тушит огонь лучше, чем холодная
12. Блютус назван так в честь короля викингов Харальда Синезубого (с английского «bluetooth» переводится как «синий зуб»)
13. Дуб младше 50 лет вряд ли будет усыпан желудями
14. Вы потратите 3 часа, чтобы прочитать самое длинное слово в английском языке
15. Компания Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi, поскольку он принимает сигнал так же, как люди
16. Женщины моргают чаще мужчин
17. Корова может сама подняться вверх по ступенькам, однако вниз она пойдет только по принуждению
18. Мозг неандертальцев был больше, чем у современных людей
19. У кошек тоже может быть аллергия на людей. Точнее, на их парфюм или мыло
Какой из этих фактов удивил вас больше всех? Упоминал ли кто-то из ваших учителей хотя бы один из них?
Фото на превью 9ut3n-t49 / Reddit
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