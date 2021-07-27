15+ фактов, которые нужно знать, если вы хотите быть самым умным в комнате

В школе нас научили многим вещам, однако по-настоящему пригодилась лишь малая их часть. И хотя мы постоянно впитываем огромное количество новой информации, мы почему-то упускаем из виду самые интересные факты о нашем мире. К счастью, узнать о них не займет у вас много времени. Итак, засучите рукава и подготовьтесь к небольшому подъему мозговой активности.