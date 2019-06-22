15 доказательств того, что гений человечества не стоит на месте

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Природа нуждается в смелых, креативных и думающих о будущем людях. Которые развивают экологическое производство, заботятся о братьях наших меньших и о собственном здоровье в том числе. И такие примеры, как лесенка для уточек, куртка из переработанных пакетов и даже тематический стрит-арт, внушают надежду, что еще не все потеряно.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся, видя такие примеры инженерной и дизайнерской мысли, да и просто человеческой доброты.

Концепт самолета Flying-V должен значительно экономить топливо

Причал с лесенкой для уток с утятами

Старому пню можно дать вторую жизнь

Эта куртка сделана 11-классницей из черных пластиковых пакетов

Компостируемая упаковка из древесного волокна

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Старшеклассник экономил свои деньги 2 года, чтобы купить лучшему другу моторизованную инвалидную коляску

На этой кольцевой развязке есть проход, чтобы людям не приходилось останавливаться каждый раз, когда кто-то едет по дороге

Эти велосипеды и скутеры вытащили из Сены в Париже

Лестницы в Швейцарии по фасаду домов, предназначенные для кошек

Эта собака является официальным сотрудником больницы. В ее обязанности входит успокоение пациентов

Подземная система хранения мусора позволяет держать город в чистоте

Баскетбольное кольцо над мусоркой, чтобы вы точно попали туда, куда нужно

Этот попкорн заботится о ваших зубах, ведь в упаковку входит мятная нить

Бонус: художники тоже могут креативно говорить о самом важном. Этот стрит-арт напоминает, что природу надо беречь