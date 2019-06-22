15 доказательств того, что гений человечества не стоит на месте
Природа нуждается в смелых, креативных и думающих о будущем людях. Которые развивают экологическое производство, заботятся о братьях наших меньших и о собственном здоровье в том числе. И такие примеры, как лесенка для уточек, куртка из переработанных пакетов и даже тематический стрит-арт, внушают надежду, что еще не все потеряно.
Мы в AdMe.ru всегда радуемся, видя такие примеры инженерной и дизайнерской мысли, да и просто человеческой доброты.
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Бонус: художники тоже могут креативно говорить о самом важном. Этот стрит-арт напоминает, что природу надо беречь
Фото на превью cyclingthroughwater