15+ случаев, когда еда выглядит слишком экстравагантно, чтобы ее съесть

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На полках продуктовых магазинов на нас смотрят красивые фрукты и овощи привычных форм и размеров. Но в природе такое зрелище встречается редко. Мы в AdMe.ru собрали больше дюжины фотографий продуктов, от вида которых пробуждается аппетит к поиску прекрасного на садовых грядках.

Когда одного лимона хватит на пару ложек лимонада, а второго — на ведро

Все цвета радуги в одном урожае моркови

Если вокруг часто меняется погода, помидор дает корни раньше, чем его съедят

Авокадо внутри авокадо

Молодые курочки часто несут яйца без желтка, а опытные даже яйцо сносят в яйце

Когда выращиваешь томаты в Сибири

Что будет, если морковке не подстригать ботву

Из-за стресса перец может прорастать сам в себя

Самые маленькие арбузы в мире — для тех, кто хочет почувствовать себя великаном

Кабачок, достойный «Оскара» за роль утки

Этот куст одновременно дает урожай из пары сотен помидоров и нескольких дюжин картошки

Не дождались семечки, когда яблоко съедят

Кажется, этот картофель проводит в тренажерном зале больше времени, чем я

Клубника умеет удивлять самыми причудливыми формами и нарядами

Лимон, который подкачался к лету

Два арбуза-близнеца по цене одного

Натуральные помидоры в огороде часто принимают причудливые формы

Кажется, мои бананы решили раздвоиться

Ананас сразу с тремя верхушками. Думаю разбить домашнюю плантацию

Перец, который знает толк в этой жизни