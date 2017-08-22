15+ случаев, когда еда выглядит слишком экстравагантно, чтобы ее съесть
На полках продуктовых магазинов на нас смотрят красивые фрукты и овощи привычных форм и размеров. Но в природе такое зрелище встречается редко.
Мы в AdMe.ru собрали больше дюжины фотографий продуктов, от вида которых пробуждается аппетит к поиску прекрасного на садовых грядках.
Когда одного лимона хватит на пару ложек лимонада, а второго — на ведро
Все цвета радуги в одном урожае моркови
Если вокруг часто меняется погода, помидор дает корни раньше, чем его съедят
Авокадо внутри авокадо
Молодые курочки часто несут яйца без желтка, а опытные даже яйцо сносят в яйце
Когда выращиваешь томаты в Сибири
Что будет, если морковке не подстригать ботву
Из-за стресса перец может прорастать сам в себя
Самые маленькие арбузы в мире — для тех, кто хочет почувствовать себя великаном
Кабачок, достойный «Оскара» за роль утки
Этот куст одновременно дает урожай из пары сотен помидоров и нескольких дюжин картошки
Не дождались семечки, когда яблоко съедят
Кажется, этот картофель проводит в тренажерном зале больше времени, чем я
Клубника умеет удивлять самыми причудливыми формами и нарядами
Лимон, который подкачался к лету
Два арбуза-близнеца по цене одного
Натуральные помидоры в огороде часто принимают причудливые формы
Кажется, мои бананы решили раздвоиться
Ананас сразу с тремя верхушками. Думаю разбить домашнюю плантацию
Перец, который знает толк в этой жизни
Фото на превью Iggy27 / pikabu