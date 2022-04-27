15 вопросов, которые сначала кажутся элементарными, но не тут-то было

Нередко родители школьников впадают в ступор, когда к ним подходит ребенок и просит помочь, например, с алгеброй. А взрослые ничегошеньки не помнят со времен школы. Но бывает и так, что простые и детские, казалось бы, вопросы озадачивают взрослого похлеще высшей математики.

AdMe.ru предлагает вам проверить свою эрудицию при помощи 15 вопросов, которые гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Правильные ответы — в конце статьи.

1. Какое животное дольше всех может жить без воды?

2. Как почесать нос в скафандре?

3. Могут ли птицы летать задом наперед?

4. Почему 2 стороны Луны так отличаются?

5. Где у змеи начинается хвост?

6. Как говорят жирафы?

7. Где на планете вы будете весить меньше всего?

8. В мифологии есть гора Олимп, где по легенде жили боги. Где она находится: в Древней Греции или Древнем Риме?

9. Где у выдр карманы?

10. Моют ли животные пищу перед тем, как ее есть?

11. Могут ли самцы вынашивать детей?

12. В течение жизни наши носы становятся больше. А меняется ли размер глазных яблок?

13. Почему облака держатся в небе и не падают?

14. Почему из куриного яйца из магазина не вылупляются птенцы?

15. Почему не все обезьяны стали людьми?

Ответы

1. Какое животное дольше всех может жить без воды? Кенгуровые прыгуны могут прожить без воды дольше других животных — почти всю свою жизнь, которая составляет 10 лет.

2. Как почесать нос в скафандре? Космонавты говорят, что нос можно прижать к мягкой вкладке, которая используется для того, чтобы продуть уши, когда их закладывает.

3. Могут ли птицы летать задом наперед? Только колибри способна летать задом. Ей это удается благодаря тому, что она машет крыльями, словно выписывая восьмерку. 4. Почему 2 стороны Луны так отличаются?

Есть версия, что крошечная вторая «Луна» когда-то вращалась вокруг Земли, а потом врезалась в ту Луну, которую мы знаем. Этим можно объяснить, почему 2 стороны уцелевшего спутника так отличаются друг от друга: на одной стороне остались следы того столкновения. 5. Где у змеи начинается хвост? Оказывается, есть определенное место, где заканчивается тело пресмыкающегося, — клоака. После нее и начинается хвост. 6. Как говорят жирафы? Раньше предполагали, что длинная шея жирафа — причина молчаливости животного: якобы воздух из легких не достигает рта. Хотя жирафы действительно не самые разговорчивые, они все же производят какие-то звуки. Они фыркают и шипят, когда им угрожают, а самки кричат на своих детенышей. Кроме того, по ночам эти животные гудят на низких частотах. Есть предположение, что таким образом в темноте жирафы отыскивают друг друга. По другой версии, так они разговаривают во сне. Или просто храпят, ведь звук, который они издают, похож на мужской храп. 7. Где на планете вы будете весить меньше всего? Вы будете весить примерно на 0,5 % меньше на экваторе. Из-за особенностей вращения Земли и отдаления поверхности планеты на экваторе от центра вес находящихся в этом месте существ и предметов снижается. 8. В мифологии есть гора Олимп, где по легенде жили боги. Где она находится: в Древней Греции или Древнем Риме? Олимп — элемент древнегреческой мифологии. 9. Где у выдр карманы? У морских выдр есть свободные кожные складки под мышками, которые они используют как карманы. В них они хранят еду и свои любимые камни, которыми раскалывают, например, мидии. 10. Моют ли животные пищу перед тем, как ее есть? Да, в частности, еноты тщательно очищают пищу, опускают ее в воду и катают лапами, чтобы помыть. 11. Могут ли самцы вынашивать детей? Да. Например, самцы морского конька беременеют и рожают своих детенышей. Самец и самка, танцуя, переплетают хвосты и плавают вместе. Брачный танец может длиться до 8 часов. Он заканчивается тем, что самка откладывает яйца в сумку самца на животе. Он вынашивает до 2 000 малышей сразу. Беременность длится от 10 до 25 дней. 12. В течение жизни наши носы становятся больше. А меняется ли размер глазных яблок? Глазные яблоки растут в начале нашей жизни и перестают увеличиваться, когда нам исполняется 12 лет. Они достигают примерно 23 мм. Потом их размер не меняется. 13. Почему облака держатся в небе и не падают? В облаках же есть вода, но она каким-то образом задерживается в небе. Оказывается, эта вода распространяется на многие километры в виде крошечных капель или кристаллов, которые настолько малы, что гравитационное воздействие на них незначительно. Поэтому они не падают. 14. Почему из куриного яйца из магазина не вылупляются птенцы? Большинство яиц поступают в продуктовые магазины с птицефабрик, не будучи оплодотворенными. Многие куры-несушки даже никогда не видели петуха. А вот из фермерских яиц птенец, по идее, вылупиться может. 15. Почему не все обезьяны стали людьми? Мы произошли не от тех обезьян, которых видим в зоопарке. Это наши ближайшие родственники, у нас были общие предки. Некоторые ученые говорят, что современные приматы не эволюционируют в людей, потому что у них все в порядке и они комфортно чувствуют себя в своей естественной среде обитания.