15 человек, создавая которых природа решила не идти по заданному шаблону, а немного пошалить

Бодипозитив — движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в собственном теле при любом внешнем виде. Чаще всего он ассоциируется с принятием разного веса, но сам термин намного шире. Он касается всех особенностей внешности. Это может быть и отсутствие какой-либо части тела, и дополнительный палец, и разный окрас радужной оболочки одного глаза.

Именно такие особенности достались героям подборки от AdMe.ru. Каждый из них получил сюрприз от природы в виде необычной внешности, но не расстроился, а решил сделать баг фичей. Кстати, бодипозитив нужен не только людям, но и животным — дочитайте статью до конца, чтобы в этом убедиться.

1. «У меня нет отпечатков пальцев»

2. «Я родилась с таким зрачком»

3. У такого высокого мужчины меньше всего ожидаешь увидеть детский размер обуви

4. «У меня разные уши. Наушник помещается только в одно из них»

5. «Ни у одного из моих пальцев нет среднего сустава»

6. Особенность, которую девушка унаследовала от отца

Между средним и безымянным пальцем есть небольшой промежуток.

7. «У меня сегментарная гетерохромия»

8. «Волосы коллеги напоминают ураган»

9. «У меня крошечный мизинец»

10. «Вот так выглядят руки моей девушки»

11. «Я родилась со светлыми и темными волосами одновременно»

12. «На моем мизинце есть лишняя складка для несуществующего сустава»

13. «Так выглядит глаз моей подруги»

14. «Я не могу согнуть большой палец на правой руке, потому что его сустав так и не развился»

15. «Я родилась с 4 пальцами на правой ноге»

Бонус № 1: «У моей кошки слишком много пальцев»

Бонус № 2: на этой лапке есть маленький след