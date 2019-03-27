14 вопросов спортсменам, которые неловко задавать, но очень хочется

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, как спортсмены синхронного плавания танцуют под водой: неужели на глубине тоже играет музыка? Или почему звезды хоккея, имея приличный заработок, не вставляют себе недостающие зубы?

Мы в AdMe.ru отыскали ответы на самые популярные вопросы о разных видах спорта и готовы поделиться ими с вами.

1. Слышат ли пловцы-синхронисты музыку, под которую выступают?

Одним из главных атрибутов синхронного плавания являются подводные колонки. Пловцы не смогут выступать под водой, если не будут слышать мелодию. Однако из-за разницы сопротивления воды и воздуха между музыкой под водой и над ней существует диссонанс. Потому в бассейне используются специальные аудиосистемы, которые способны воспроизводить мелодию одновременно с надводными.

2. Почему теннисистки кричат во время матча?

Кто хоть раз смотрел, как профессионалы-женщины играют в большой теннис, не мог не услышать крики, которыми сопровождаются подачи спортсменок. Это происходит из-за того, что удар по мячу наносится во время выдоха. Чем сильнее игрок бьет, тем громче выдыхает, и порой звук доходит до крика. К слову, самой громкой теннисисткой в мире признана Мария Шарапова: она играет с громкостью в 101 децибел. Для сравнения: звучание поезда метро — 100 децибел.

3. Почему хоккеисты не вставляют зубы?

В экипировку хоккеиста входит капа — пластмассовая насадка на зубы для их защиты. Однако, по словам хоккеистов, ее наличие не гарантирует, что к концу матча улыбка спортсмена останется невредимой. Известный случай произошел в 2010 году, когда чикагский хоккеист Дункан Кит (Duncan Keith) после встречи с шайбой потерял сразу 7 зубов. И такие инциденты — не редкость. До окончания карьеры вставлять новые зубы решаются немногие игроки на льду: в случае травмы челюсти с имплантами восстановить ее будет в разы сложнее.

4. Настольный теннис и пинг-понг — одно и то же?

«Пинг-понг — это игра, в которую вы играете в своем подвале. Настольный теннис — это спорт», — такого мнения придерживается Дэвид Чжуан (David Zhuang), чемпион по настольному теннису из Нью-Брансика. Долгое время эти названия означали одну и ту же игру. Теперь же настольный теннис стал олимпийским видом спорта со своими строгими правилами, которые любители игры в пинг-понг игнорируют (например, жесткость покрытия ракетки).

5. Почему футбольное поле полосатое?

Стрижка газона на футбольном поле требует знаний и навыков, ведь каждые несколько метров трава должна чередоваться по цвету: светлее и темнее. Получается этот эффект за счет стрижки газона в разных направлениях. А нужна такая тактика для того, чтобы арбитрам было легче определить местонахождение игроков на поле и зафиксировать положение вне игры.

6. Можно ли стать профессиональным спортсменом, обучаясь всему по YouTube?

Это сложно, но возможно. Истории известен такой случай, когда спортсмен без помощи тренера стал профессионалом и даже впоследствии выиграл чемпионат мира, получил серебро на Олимпийских играх. Зовут этого героя Джулиус Йего. Первые несколько лет он учился метать копье исключительно по видеороликам на YouTube. И только когда выиграл Всеафриканские игры, начал искать себе наставника.

7. Почему футболисты бреют ноги?

По словам футболиста Мэттью Шелдона, его коллеги и он сам бреют ноги потому, что это удобно. Спортсменам несколько раз в неделю делают массаж ног, и применяемые масла и гели тянут за волосы. Кроме того, игрокам приходится часто пользоваться пластырем, и бритье ног помогает обойти эффект восковых полосок. В конце концов, это просто красиво, говорит Шелдон.

8. Сколько стоит олимпийская медаль?

Для каждой Олимпиады создается уникальный дизайн медалей, отражающий культуру и символику принимающей эстафету страны. А значит, и вес награды варьируется. Кроме того, начиная с Игр 1912 года в Стокгольме олимпийские медали не делают из чистого драгметалла, а покрывают им. К примеру, в Пхенчхане медаль за первое место была покрыта примерно 6 г золота. Потому расплавить награду для продажи невыгодно. На аукционе же такие трофеи стоят от $ 20 до 50 тыс.

9. Бывают ли профессиональные гонщики без водительских прав?

Потомственный нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен получил водительское удостоверение уже после того, как стал самым молодым гонщиком, когда-либо участвовавшим в Формуле-1. Он отъездил полгода, прежде чем государство ему официально разрешило водить автомобиль. В 2016 году организаторы гонок внесли правило, которое запрещает участвовать в соревнованиях людям без прав.

10. Почему сукно на большинстве бильярдных столов — зеленое?

Считается, что бильярд произошел от гольфа или крокета, а потому столы для игры покрывают зеленой тканью — по ассоциации с травяным полем. Есть и другая версия: до 1871 года сукно в основном выбирали оранжевое. При плохом освещении на его фоне было трудно увидеть точные движения шаров по столу. Это часто приводило к разногласиям и спорам между игроками. Зеленое сукно решило эту проблему: красный и белые шары выделяются на нем значительно сильнее.

11. Почему спортсмены всегда бегают по стадиону против часовой стрелки?

Есть несколько расхожих мнений на этот счет. Одни считают, что традиция пришла еще из Древнего Рима, а направление бега люди тогда выбрали, исходя из условий инфраструктуры. Другие говорят, что у большинства спортсменов сильнее правая нога и при направлении против часовой стрелки ей достается большая нагрузка. Поэтому многие пехотные и кавалерийские командиры предпочитали, если это возможно, выполнять тактику окружения против часовой стрелки.

12. Почему теннисные мячики салатового цвета?

Изначально мячики для большого тенниса изготавливали исключительно черного или белого цвета, в зависимости от цвета покрытия игровой площадки. Однако с появлением цветного телевидения правила пришлось изменить в сторону салатового оттенка. Дело в том, что черные и белые мячи не были хорошо заметны зрителям, а предмет такого ядовитого цвета сложно упустить из виду.

13. Почему у бодибилдеров большие вены?

Чтобы это понять, нужно знать механизм работы: артерии несут кровь от сердца к тканям, а вены перекачивают кровь обратно к сердцу. По словам медиков, столь выраженные кровеносные сосуды у спортсменов наблюдаются из-за того, что венозный отток происходит медленнее, чем артериальный приток. Это и вызывает повышенное давление в венах.

14. Почему мяч для гольфа весь в ямках?

От ямочек на мяче для гольфа зависят его скорость и траектория полета. Доказано: без них он пролетел бы расстояние вдвое меньше, чем с ними. Однако в этом деле важна точность: малейшее несоответствие выемок стандарту (в глубину около 0,010 дюйма) изменит его характеристики. Кстати, большинство мячей для гольфа имеют от 300 до 500 ямочек.

А у вас возникали подобные вопросы, которые всегда хотелось задать, но стеснялись? Может, поищем ответы вместе?