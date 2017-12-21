14 вещей, которые мы никак не ожидали получить в отеле бесплатно

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В каждом отеле есть свой определенный набор услуг, о наличии которого каждый постоялец узнает при заселении. Однако такой набор не является фиксированным, и в зависимости от уровня гостиницы каждый из нас может рассчитывать и на дополнительные преимущества. Мы в AdMe.ru собрали список тех вещей, которые вы можете получить, всего лишь спросив администратора об их наличии.

1. Аксессуары для техники

Зарядки для телефонов, сетевые адаптеры и удлинители, как правило, есть во всех отелях.

2. Утюг

Срочно понадобилось привести в надлежащий вид свою любимую рубашку? Обратитесь к администрации за помощью. Зачастую в отелях предусмотрена услуга глажки вещей, но если такой в списке нет, то предоставить утюг точно должны.

3. Фен

Если голова уже помыта, а вы оказались тем самым счастливчиком, которому срочно нужно высушить волосы, но нечем.

4. Приборы для укладки волос

Для комфорта прекрасной половины человечества делают все возможное. Выпрямить завитушки или завить прямые волосы для вечернего похода в ресторан не будет проблемой.

5. Книги

Обычно они есть в свободном доступе. Также некоторые 5-звездочные гостиницы могут предоставить вам персональный ридер.

6. Косметика, не входящая в стандартный набор

Да, вы можете рассчитывать не только на мыло и шампунь. Да, вам могут предоставить зубную пасту со щеткой, шапочку для душа и расческу. Даже жидкость для снятия лака.

7. Швейные принадлежности

По закону подлости пуговица у любимой вещи всегда отваливается в самый неподходящий момент. Если самостоятельно возиться с шитьем не хочется, отнесите вещь швее отеля.

8. Пакеты на молнии

Незаменимая вещь для хранения и транспортировки различных баночек с жидкостями, которые так и норовят пролиться на одежду в чемодане.

9. Канцелярские принадлежности

Если вдруг кому приспичит написать письмо бабушке в деревню. Конверты входят в список бесплатной канцелярии. Отправка письма, кстати, если отелем предусмотрена такая услуга, тоже осуществляется бесплатно.

10. Ночник

На случай боязни темноты. Очень удобно, если ваш ребенок боится засыпать без света в новом месте.

11. Коврик для йоги

И другое снаряжение для спорта, если вы вдруг забыли привести себя в порядок к лету и решили заняться этим вопросом прямо на отдыхе.

12. Детские игрушки

Не тащить же всю домашнюю коллекцию с собой. Теперь можно смело освобождать место в чемоданах для собственных нарядов.

13. Подушка необходимой жесткости

Все для чуткого сна любимых постояльцев. Важно: если оказалось, что подушки в вашем номере не являются гипоаллергенными, вы вправе попросить администрацию о ее замене.

14. Медицинская аптечка

То, что есть всегда и везде. Вызов скорой помощи тоже бесплатный. На случай, если парацетамол уже не помогает.