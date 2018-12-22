14 ударений, от которых хочется воскликнуть: «Не может быть!»

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Орфоэпические нормы, то есть правила произношения слов русского языка, — система сложная и динамичная. Вплоть до 2000 года ударение «подро́стковый» считалось единственно допустимым. В том же словаре была закреплена норма «попе́рчить». Ударение «мизе́рный» во многих словарях обозначается как правильное до сих пор, как и произношение «сон[е]ты» вместо «сон[э]ты». А уж сколько филологи спорят, стоит ли официально закрепить норму «зво́нит»...

AdMe.ru собрал для вас 14 закрепленных норм ударения, которые заставят вас воскликнуть: «Не может быть! Так не говорят». Тем не менее филологи настаивают: эти слова можно произносить только так и никак иначе.

1.

Слово «апостро́ф» пришло в русский язык из французского и сохранило ударение оригинала. Другое произношение не допускается ни одним словарем.

2.

Норма «граффи́ти» является единственно допустимой. К слову, у существительного «граффити» нет формы единственного числа, его можно употреблять только во множественном: «оригинальные граффити».

3.

В этом слове норма произношения, скорее всего, будет изменена, во всяком случае филологи об этом дискутируют. Но пока вариант «жёлчный» является приоритетным, а «же́лчный» — допустимым.

4.

Слова «коклю́ш» и «коклю́шки», конечно, никак не связаны по смыслу, но корень имеют один и тот же. Поэтому для запоминания ударения в одном можно воспользоваться другим.

5.

Для запоминания этой нормы существует интересная мнемосхема: «в слове „обеспе́чение“ нет печенья». Поэтому и ударение соответствующее. К слову, употребление этого слова допустимо только в официально-деловой или научной речи. В публицистике или в быту оно будет канцеляритом.

6.

Для запоминания этой нормы можно использовать другую мнемосхему: «облегчи́ть как полечить».

7.

А в этом случае допустимыми считаются оба варианта произношения. Однако филологи советуют: если хотите прослыть умным и образованным человеком, говорите только «одновре́менно».

8.

Ударение здесь ставится по общему правилу — на корень.

9.

Ударение в этом слове также ставится по общему правилу — на корень. Для запоминания можете сравнить его с любой аналогичной словоформой, обозначающей прибытие: прише́дший, приплы́вший, приходи́вший. Ну или вспомните «бы́вшего» — пусть поможет хотя бы запомнить ударение.

10.

Факси́миле — это копия графического произведения. Термин также пришел из латыни (fac simile) и сохранил ударение оригинала.

11.

До 2000 года именно норма «подро́стковый» считалась единственно допустимой. Однако сейчас словари строго запрещают произносить это слово так. Только «подростко́вый».

12.

В крайнем случае можно сказать «рожени́ца». Но точно не «ро́женица».

13.

Помимо фо́рзаца у книги есть еще много интересных частей: подвертка — часть обложки, которая загибается на фо́рзац; аванти́тул — страница со сведениями о книге; контрти́тул — оборотная сторона аванти́тула; фронтиспи́с — страница с портретом автора; ляссе́ — вклеенная закладка и т. д.

14.

Прилагательное «гофриро́ванный» образовано от глагола «гофрирова́ть». Ударение ставится по общему правилу (сравните: премирова́ть — премиро́ванный, избалова́ть — избало́ванный). В других словоформах глагола «гофрирова́ть» ударение тоже никогда не падает на «и»: «гофриро́вка», «гофрирова́льный» и т. д.