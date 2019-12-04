14 рефлексов человека, которые поражают ученых, а у нас вызывают чувство неловкости

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Как все-таки сложно устроен человек. Взять хотя бы наши рефлексы: они даны нам природой, чтобы упростить жизнь, но на практике это часто приводит к чему-то противоположному. Не говоря уже о назначении рефлексов. Вот, например, откуда растут ноги у любопытства, от чего защищает нас лень, почему хочется писать в душе и как нам удается заражать своими эмоциями других людей?

Мы в AdMe.ru решили изучить необычные рефлексы, которые лежат в основе нашего поведения и часто, казалось бы, не поддаются логическому объяснению.

14. Все дети плавают под водой с открытым ртом

Любой малыш в возрасте до 3–6 месяцев, попав в воду, рефлекторно задерживает дыхание и начинает двигаться. Если при этом вода попадет ему в рот, то голосовая щель и надгортанник сужаются, не давая жидкости попасть в легкие. Дети старше 6 месяцев теряют эти навыки и вынуждены учиться плавать с нуля, если с рождения не освоили это занятие. Важно: Не рекомендуется самостоятельно учить новорожденного ребенка плавать (даже полагаясь на рефлексы), лучше делать это под присмотром профессионала.

13. Состав слез автоматически меняется в зависимости от того, чем они вызваны

Если речь идет о слезотечении, то состав слез может быть разным. В одном случае это богатая белком антибактериальная жидкость, которая поддерживает влажность глаз во время моргания или при долгом сидении за компьютером. Во втором случае слезы имеют немного иной состав и выделяются в ответ на внешний раздражитель: например, вы режете лук, вам в глаз попала ресница или вокруг вас много дыма, который и вызывает слезы. Когда мы плачем из-за эмоционального возбуждения, наши слезы содержат особые гормоны, помогающие организму быстрее пережить стресс и снизить чувство боли.

12. Лень — это защитный механизм, придуманный природой

Рефлекс сопротивления (свободы) — это реакция на любой внешний раздражитель, который в чем-либо ограничивает нас. Известно, что, в отличие от других рефлексов, чем дольше мы ощущаем эти ограничения, тем сильнее наше желание избавиться от них. При этом привыкания к ним не возникает. Учитывая это, ряд ученых утверждает, что чувство лени — это не порок или вредная привычка, а один из способов внутреннего бойкота, когда организм пытается защитить себя от стрессовой ситуации, ограничивающей в чем-либо его свободное существование.

11. Если много времени проводить в темноте, глаза начнут видеть необычные сгустки света

Этот рефлекс знаком космонавтам и любителям медитативных практик, и называется он «кино для заключенного». По мнению ученых, вспышки света, которые могут менять цвета и приобретать разные формы, возникают в темноте из-за напряженной психологической обстановки, сильных магнитных полей, химических веществ или из-за механического воздействия на глаза. Никакой магии!

10. Любопытство — это автоматическая функция, которая повышает шансы человека на то, чтобы жить долго и счастливо

Любопытство — это проявление ориентировочного рефлекса: наши органы постоянно получают информацию о мире вокруг нас, а мозг скрупулезно сравнивает новые данные с теми, что получил секунду назад. Как только выявляется значительная разница, запускается ориентировочный рефлекс: мы поворачиваемся навстречу незнакомому звуку или фокусируем взгляд на чем-то новом. Ориентировочный рефлекс лежит в основе поведения, которое заставляет нас постоянно изучать новое, за что мозг награждает нас и самого себя чувством радости, чем развивает любопытство. Кстати, нейробиологи отмечают, что особо любопытные люди, которые даже в пожилом возрасте осваивают новые навыки и развивают кругозор, живут дольше и счастливее, потому что постоянно «омолаживают» мозг гормоном радости.

9. Незавершенное действие перезагружает мозг, вводя его в состояние, близкое к медитации

Выполняя монотонную, рутинную работу, мозг отключается, но «краем глаза» продолжает следить за процессом. Если выполняемое действие окажется незаконченным, мозг на некоторое время входит в состояние, близкое к медитации: он словно перезагружается, удаляя все лишние мысли и пытаясь понять, какую задачу необходимо закончить. При этом новые задачи появляются, но мозг не в состоянии на них до конца сконцентрироваться. Пример: У вас тревожное чувство, будто вы что-то забыли. Вы не можете сосредоточиться на своих действиях. В итоге вы обнаруживаете, что не закрыли входную дверь, хотя совершенно не помните момент, как вообще вошли в дом, пока разговаривали по телефону.

8. Воспоминания о горшке заставляют писать в душе

Если услышать звук текущей воды или ручья, у многих возникает желание «заглянуть в туалет». Ученые считают это проявлением рефлекса, приобретенного в детстве: сидя на горшке или на унитазе, ребенок запоминает звуки, характерные для этого процесса, в том числе звуки смывания воды и мытья рук. А в душе желание справить малую нужду обостряется из-за теплой воды.

7. Сердцебиение замедляется, как только человек окунает лицо в прохладную воду

Все дело в так называемом нырятельном рефлексе млекопитающих: как только поверхность лица соприкасается с холодной водой (ниже 10 градусов), организм переходит в иной режим энергопотребления. Так он увеличивает сопротивляемость давлению и снижает потребление кислорода, считая, что человек готовится к погружению на глубину: замедляется пульс, падает температура тела, сосуды сужаются, происходит отток крови к центру и жизненно важным органам, повышается уровень гемоглобина, а кровь насыщается кислородом. Кстати, резкое погружение лица в холодную воду — это действенный метод для того, чтобы остановить тахикардию за 1 минуту или уменьшить головную боль при мигрени.

6. Из-за стресса мозг теряет контроль над зрачками

Движения зрачков и подергивания глаз могут быть вызваны усталостью, недосыпанием, чрезмерным употреблением кофеина или лекарственных препаратов. В основе лежит проявление вестибулоокулярного рефлекса, когда мозг пытается получить точную картинку происходящего, но из-за перегрузки или перевозбуждения не может сконцентрироваться. Как проверить: Если вы прокатитесь на карусели или покружитесь, к примеру, на офисном стуле пару минут, то сразу после остановки ваши зрачки некоторое время будут трястись.

5. Человек краснеет, чтобы сбить собеседника с толку

Считается, что покраснение от смущения является частью защитного механизма «бей или беги». Перед этим в ответ на какой-либо раздражитель происходит выброс адреналина: расширяются зрачки, сердце бьется быстрее, и по расширенным сосудам насыщенная кислородом кровь направляется к мышцам. Процесс затрагивает все тело, но сильнее всего покраснения заметны в районе шеи, ушей, верхней части груди и лица. Наука утверждает, что такая особенность свойственна лишь людям и является средством выражения сожаления или раскаяния, поэтому покраснение можно рассматривать как социальный инстинкт. Видя, что собеседник покраснел, мы в ответ на это временно впадаем в ступор, пытаясь переосмыслить ситуацию и роль собеседника в ней. А те, кто покраснел после того, как показал свою неуклюжесть, и вовсе нравятся нам больше тех, кто сохраняет ровный цвет лица в любой ситуации.

4. Мурашки и озноб — это сигнал о резкой смене эмоций

Когда-то подобное было лишь реакцией на резкую смену температуры: с помощью поднятых волосков тело удерживало слой теплого воздуха вокруг кожи или, наоборот, покрывалось потом, чтобы немного охладиться. По неизвестной причине рефлекс начал срабатывать и при резкой смене настроения: когда что-то пугает нас, мы чувствуем озноб, а от приятной музыки по коже бегут мурашки. Интересно: На сайте Reddit пользователи собирают материалы, которые вызывают приятные ощущения и мурашки. Например, послушайте самое начало произведения Ханса Циммера: смена громкости и необычные созвучия, возможно, заставят и вас почувствовать нечто подобное.

3. Мозг «заражается» чужими эмоциями, принимая их за свои собственные

Присмотритесь к маленьким детям: когда родитель грустит, ребенок замечает это и начинает плакать, хотя не понимает причину грусти. Все дело в эмоциональном заражении. Именно поэтому нас так тянет к людям, которые испытывают радость: даже не имея собственного повода для этой эмоции в настоящий момент, мы неосознанно стремимся перенять ее от другого человека, поэтому стараемся быть рядом с ним. Кстати, способность передавать друг другу настроения и эмоции является врожденной, без нее в том числе было бы невозможно представить такую вовлеченность людей в религии или войны.

2. Глаза человека фиксируются на одной точке, вне зависимости от поворота головы и тела

Как людям удается поворачивать голову влево или вправо, при этом сохраняя фокусировку на предметах? За это тоже отвечает вестибулоокулярный рефлекс, который помогает мозгу стабилизировать изображение. Между прочим, эта особенность помогает балеринам грациозно оборачиваться по 20–30 раз вокруг своей оси, выполняя фуэте.

1. Взгляд на солнце вызывает чихание

Так проявляется световой чихательный рефлекс: каждый четвертый человек, посмотрев на яркий свет или солнце, вдруг начинает чихать. Ученым пока не удалось установить, зачем это нужно, но известно, что подобная особенность передается по наследству.

Расскажите, какими необычными особенностями отличается ваше тело?