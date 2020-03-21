14 распространенных слов, которым мы чаще всего приписываем лишнюю букву

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Русский язык полон сюрпризов и неожиданностей. И иногда даже в самых простых и распространенных словах могут скрываться подвохи. Например, кто бы мог подумать, что правильно не «дермантин», а «дерматин», а в слове «калория» одна-единственная буква «л». Если для вас это также стало открытием, то сегодня вам выдался отличный шанс проверить свои знания.

Мы в AdMe.ru собрали 14 слов, которым мы чаще всего приписываем лишнюю букву. А в конце статьи вас ожидает небольшой бонус.

1.

Существительное “пирожное” образовано от прилагательного “пирожное” (пирожные изделия - относящиеся к пирогам). Поэтому ни о какой букве “е” здесь не может быть и речи. А путаница возникла, скорее всего, из-за слова “мороженое”, которое образовано от причастия. Отсюда и суффикс “-ен-”.

2.

Многие ошибочно полагают, что слово “почерк” образовано от глагола “подчеркнуть”. На самом же деле никакой связи между этими двумя словами нет. И под индивидуальной манерой письма мы подразумеваем скорее черкание, но никак не подчеркивание.

3.

Многие постоянно путают слова “подскользнуться” и “поскользнуться” по аналогии со словами “подкрасить” и покрасить”. Но дело в том, что вторая пара слов различается не только формой, но и значением, чего не скажешь о словах “подскользнуться” и “поскользнуться”: у них одинаковое значение. И несмотря на то, что просторечное “подскользнуться” всеми силами пытается вытеснить норму, единственно верным вариантом является “поскользнуться”.

4.

Еще одна распространенная ошибка - лишняя буква “в” в слове “участвовать”. В однокоренном и производящем слове “участие” нет никакой “в”, следовательно, она не нужна и в глаголе, образованном от слова.

5.

Будоражащее умы многих женщин слово “калория” образовано от французского calorie, которое в свою очередь происходит от латинского calor (“жар”, "зной”). Именно поэтому вторая буква “л” здесь не нужна.

6.

Часто в слово “ровесник” по аналогии со словом “сверстник” добавляют букву “т”. Но здесь она лишняя, так как “ровесник” является производным от слова “ровесный”, то есть одинаковый по летам или возрасту.

7.

“Дистрибуция”, но “дистрибьютор”. Как это произошло и почему два однокоренных слова пишутся по-разному? Все просто: данные слова были заимствованы в разное время из разных языков. Сначала из французского переняли слово “дистрибуция”, а затем из английского - слово “дистрибьютор”. Восходят же все эти слова к латинскому языку. Но в нашем языке удивительным образом укоренились 2 разных слова. Вот такие дела!

8.

По правилам русского языка, написание слова “труженик” определяется по словарю. И, согласно "Толковому словарю русского языка" С.И. Ожегова, слово “труженик” пишется с одной буквой “н”, другие варианты недопустимы.

9.

Существительное “гостиная” - яркий пример субстантивации, то есть перехода в разряд имен существительных слов другой части речи (в данном случае - имени прилагательного). Проще говоря, существительное “гостиная” образовалось от прилагательного “гостиная”. А, как нам известно, суффикс “-ин-” у прилагательных пишется с одной “н”.

10.

Путаница в написании слова “Гран-при” вполне обоснованна, так как оно пришло к нам из французского языка: Grand Prix переводится как “большой приз”. И хотя в нем и присутствует буква “д”, в русском языке допустим лишь один вариант - “Гран-при”.

11.

Прилагательное “чрезмерный” образовано от слова “мера” с помощью приставки “чрез-” (в значении “сверх”). В древнерусском языке широко использовался предлог “чрез”, от которого, собственно говоря, и образована приставка. Но потом на замену ему пришел предлог “через”, а вот правописание слова “чрезмерный” осталось прежним.

12.

Как только не коверкают это слово: и “россомаха”, и “рассомаха”. Но единственно верным вариантом является “росомаха”.

13.

Слово “пертурбация” образовано от латинского perturbatio, что означает “расстройство”, “смятение”. И пишется оно с одной-единственной “е”.

14.

Слово “дерматин” образовано от греческого слова dérma (dérmatos), что означает “кожа”. Как мы видим, в главном слове нет буквы “н”. Филологи объясняют приписывание буквы “н” тем, что мы интуитивно пытаемся облегчить произношение неудобной нам комбинации звуков.

Бонус

Некоторые считают, что это одно и то же слово, которое имеет единственный правильный вариант написания - “светопреставление”. Однако “светопреставление” и “светопредставление” - это два совершенно разных слова. Первое означает "конец мира" и образовано от слов “свет” и “преставиться”. А вот появившееся в русском языке относительно недавно слово “светопредставление” появилось путем соединения существительных “свет” и “представление”.