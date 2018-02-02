14 привычек, которые помогут сохранить красоту и здоровье с минимальными усилиями

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В интернете можно найти миллион советов о том, как оставаться здоровым и стройным: считать калории, усиленно заниматься спортом, ограничивать себя в еде. Но ученые имеют свою точку зрения на этот счет. Вот 14 научно обоснованных привычек, которые помогут сохранить здоровье с минимальными усилиями.

Мы в AdMe.ru собрали неочевидные и простые советы, которые помогут сохранить тело стройным, здоровым и красивым на долгие годы.

1. Перестаньте считать калории

Высокое качество продуктов важнее калорий. 20-летние масштабные исследования показали: наибольшую прибавку в весе приносят обработанные продукты и сахаристые напитки. Поэтому обращайте внимание на пользу продукта, а не на его калорийность.

2. Половину тарелки заполните овощами

Овощи и фрукты — источник клетчатки, воды, полезных микро- и макроэлементов. Исследования подтвердили: заполняя половину тарелки овощами, вы улучшаете свое здоровье. Тот же принцип работает в супермаркете: наполнив половину корзины овощами и фруктами, вы будете уже на полпути к здоровью.

3. Ешьте что хочется и когда хочется

Избегая какое-то время любимых продуктов, мы неизбежно срываемся, переедаем и — набираем вес. Чтобы оставаться стройным и здоровым, нужно есть то, что хочется, и наслаждаться каждым кусочком без чувства вины. Снимите запрет, чтобы перестать постоянно думать о любимом продукте.

4. Используйте «правило 2 укусов»

Страшно хотите что-то вредное — обманите свой мозг: сделайте один укус, затем выпейте стакан воды и откусите еще кусочек. Ощущение наполненности и сытости придет быстрее.

5. Начинайте день с белка

Продукты с высоким содержанием белка снижают уровень «гормона голода» — грелина. Поэтому яйца, куриная грудка или греческий йогурт помогут сохранить ощущение сытости до обеда лучше, чем углеводный завтрак.

6. Ходите 2 минуты каждый час

Если у вас сидячая работа, введите себе за правило ходить 1–2 минуты через каждый час, проведенный сидя. Всегда можно найти повод, чтобы зайти в соседний отдел, подняться на этаж выше, выйти ненадолго на улицу. Это поможет быть бодрым весь день.

7. Никогда не ешьте снеки из упаковки

Значительный объем чипсов, печенья, конфет из большой упаковки можно незаметно для себя съесть за 5 минут. Выложите закуски на тарелку или разложите порционно в пакетики: это поможет контролировать, сколько вы съели, и вовремя остановиться.

8. Используйте «правило 10 минут»

«Правило 10 минут» работает для любой полезной привычки. Хотите ложиться спать вовремя — лягте на 10 минут раньше намеченного. Хотите заниматься йогой, но все не находите времени — начните с 10 минут в день.

9. Выбирайте объемные блюда

Профессор из Пенсильвании провела исследование и выяснила: большие порции продуктов или блюд с высоким содержанием воды — отличный способ не переедать. Большая тарелка салата наполнит желудок быстрее, чем горсть орешков, и появится ощущение сытости.

10. Сократите сахар до 6 ложек

Обилие сахара в продуктах увеличивает шансы ожирения и диабета 2-го типа. Эксперты сферы здравоохранения установили верхний допустимый предел количества сахара: 6 ч. л. (25 г) в день для женщин и 9 (37,5 г) — для мужчин.

11. Будьте эгоистом

Ставить себя на первое место считается эгоизмом. Диетолог Энн Флетчер рекомендует поставить себя на первое место и начать заботиться о себе и своем теле. Будьте эгоистом: перестаньте отдавать другим, дайте сначала себе.

12. Подвиньте рабочий стол к окну

Исследования показали, что большое количество дневного света положительно влияет на две вещи: качество вашего сна и рабочую активность. Чтобы быть здоровым, обеспечьте хорошее освещение рабочему месту.

13. Пейте теплые напитки

Теплая жидкость уменьшает метаболические отходы, тем самым замедляет процесс старения. Чай или стакан теплой воды — идеально за 20 минут до еды: ускоряет пищеварение, выводит отходы, разгоняет метаболизм и улучшает кровообращение.

14. Не чистите зубы после еды

Специалисты не рекомендуют чистить зубы сразу после еды: это нужно делать минимум через полчаса. Если вы съели или выпили что-то кислое — откажитесь от чистки зубов сразу после еды, чтобы не повредить эмаль.