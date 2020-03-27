14 популярных мифов, в которые давно пора перестать верить

«Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца». Удивительно, но это не совсем так. Земля и все другие планеты вращаются вокруг центра масс Солнечной системы, который ученые называют барицентром. А вот сам барицентр, правда, почти всегда попадает в границы Солнца.

«Панды могут есть только бамбук». На самом деле эти милахи те еще хищники. Они с удовольствием ели бы мелких животных, насекомых и даже падаль. Непонятно, почему их диета внезапно стала веганской. Возможно, в ареале их обитания оказалось мало добычи, а бамбука, наоборот, вокруг было очень много. И именно поэтому им приходится каждый день съедать так много растительной пищи, чтобы все-таки наесться.