14 популярных мифов, в которые давно пора перестать верить
О том, что арбуз — это ягода, а сумма углов треугольника не всегда равна 180°, многие слышали неоднократно. Развеивание мифов стало одной из топовых тем в интернете и на дружеских посиделках. Но есть еще немало заблуждений, в которые люди до сих пор искренне верят.
Мы в AdMe.ru отыскали и разоблачили несколько популярных мифов. Хорошая возможность узнать много нового и, может быть, даже несколько облегчить себе жизнь.
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«В солярии можно что-нибудь поджарить». Нет конечно. Ультрафиолетовые волны солярия могут вызвать только солнечные ожоги.
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«Шоколад с белым налетом — испорченный». «Седина» шоколада является доказательством качества ингредиентов в его составе (какао, сахар и лецитин), и такое лакомство не способно навредить организму. Стоит отличать белесый налет на шоколаде от окисленных изделий кондитеров и продуктов, покрывшихся плесенью. Ведь они, в отличие от налета, вредны для вашего организма.
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«Волки всегда воют на луну». Вой — одна из форм общения между этими хищниками. Многие считают, что волки предпочитают «общаться» только под полной луной. Это не так. Просто в лунные ночи нет ветра, поэтому вой хорошо слышно.
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«В бассейнах используют специальные реагенты для обнаружения мочи». Одна из самых распространенных пугалок для детей в аквапарках. Эксперты говорят, что теоретически можно добавить в воду специальный детектор. Но невозможно заставить его реагировать только на мочу, а не на все органические соединения, которые присутствуют в плавательных бассейнах.
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«Чтобы напакостить бывшему, можно подсыпать в бензобак его машины сахар». Если вы решитесь на такой шаг, то знайте, что этот способ не работает. Сахар не растворяется в бензине и может лишь слегка повредить фильтр бензобака.
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«Цветные прямоугольники на тюбиках зубной пасты обозначают натуральность состава: если метка зеленая — 100%-но натуральный, если черная — 100%-я химия». В действительности же эти прямоугольники не имеют ничего общего с ингредиентами в составе пасты. Они используются на производстве в качестве контрастной светометки, благодаря которой автомат распознает точное место, где нужно произвести надрез.
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«Во сне человек может случайно проглотить паука». К счастью для нас всех, это всего лишь страшилка. Для пауков мы нечто большое и ужасное. У спящего человека бьется сердце, он дышит и, возможно, храпит — все это создает вибрации, которые отпугивают пауков.
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«Шпинат очень полезен для здоровья». Как оказалось, мы на этот счет сильно заблуждаемся. Все дело в одной ошибке с запятой. Американские исследователи в конце XIX века вывели, что в 100 г шпината содержится 2,9 мг железа. Но они забыли поставить в дроби запятую, и в печать ушло число 29.
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«Синяя сторона ластика стирает ручку». Миф. Синяя часть стирательной резинки изначально была предназначена для удаления надписей карандашом с плотной бумаги, а красная — с обычной бумаги.
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«Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца». Удивительно, но это не совсем так. Земля и все другие планеты вращаются вокруг центра масс Солнечной системы, который ученые называют барицентром. А вот сам барицентр, правда, почти всегда попадает в границы Солнца.
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«Панды могут есть только бамбук». На самом деле эти милахи те еще хищники. Они с удовольствием ели бы мелких животных, насекомых и даже падаль. Непонятно, почему их диета внезапно стала веганской. Возможно, в ареале их обитания оказалось мало добычи, а бамбука, наоборот, вокруг было очень много. И именно поэтому им приходится каждый день съедать так много растительной пищи, чтобы все-таки наесться.
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«Перед тем как вытащить флешку из компьютера, нужно обязательно проделать определенные манипуляции». На самом деле не нужно использовать функцию «Безопасное извлечение устройства» перед отключением USB-устройства. Простое извлечение не влияет на оборудование. Однако будьте осторожны: когда операционная система записывает данные на носитель и процесс еще не завершен, можно нечаянно все потерять. Как только светодиод на компьютере перестанет светиться, флешку можно сразу же вытащить.
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«Прослушивание классической музыки повышает уровень интеллекта у детей». Красивый миф, но нет. Ученые доказали, что детский мозг одинаково реагирует как на Моцарта, так и на Rammstein.
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«Мы зеваем, когда нам скучно». И это тоже, как оказалось, всего лишь заблуждение. Ученые доказали, что зевание — это способ снизить температуру мозга до нормальной. Частота зевков возрастает, когда температура в черепе поднимается, ведь «перегрев» мозга даже на сотые доли градуса мешает его функционированию.
А какие заблуждения или мифы приходилось рассеивать вам? Поделитесь с нами, что, в свою очередь, стало для вас открытием.
Фото на превью Maksym Yemelyanov / Amazon