14 похожих, но разных вещей, которые хотя бы раз в жизни путал каждый из нас

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В мире есть сотни с виду похожих, но совершенно разных вещей, в которых многие путаются. Например, чем скамейка отличается от лавочки? Или ворон от вороны: все ли знают, в чем разница между этими разными видами птиц?

AdMe.ru нашел несколько примеров удивительно похожих, но не одинаковых вещей. Почувствуйте разницу и расширьте свой кругозор.

1. Маффин и капкейк

Маффин — это американский вариант маленького кекса. Для их приготовления отдельно смешиваются все сухие ингредиенты и отдельно все жидкие. Затем они соединяются и быстро перемешиваются ложкой. Поэтому они не такие пористые и воздушные, как капкейки. И они не обязательно сладкие. Часто их делают из кабачков, с сыром или курицей. Капкейк — это по сути маленький торт (буквально «чашечный торт»). Главное отличие от маффинов и кексов — в обильном украшении кремом, глазурью и кондитерскими посыпками.

2. Холодец и студень

Холодец плотный и светлый, а студень темный, желеобразный. Холодец готовят на костном бульоне из свинины и мяса птицы. Его варят в три этапа, постепенно добавляя ингредиенты. Холодец готовится около пяти-шести часов, гораздо меньше, чем студень. Студень же варят только из говядины, закладывая все необходимое одновременно.

3. Кепка и бейсболка

Кепка — это мягкий головной убор с широким и относительно коротким козырьком. Бейсболка — это головной убор, который, как понятно из названия, был создан специально для бейсболистов. В отличие от кепки, у бейсболки удлиненный и более жесткий козырек, чтобы защищать спортсменов от солнца. А сзади у бейсболки есть особая застежка, чтобы она не слетала с головы во время активной игры. Эта деталь пришлась по душе не только игрокам: благодаря застежке стало удобно подгонять размер под объем головы владельца.

4. Метис и мулат

И метисы, и мулаты — это дети, родившиеся в результате смешанных браков. Только мулат — это человек, у которого родители принадлежат к европеоидной и негроидной расам. У них есть заметные негроидные признаки, они сами относят себя к этой расе. А вот родители метиса — это представители различных рас. В Америке метисами принято называть потомков от браков европеоидов и индейцев. В Средней Азии — монголоидов и европеоидов. Бразильские метисы — люди, рожденные от браков португальцев с индейцами тупи.

5. Филин и сова

Филин — это тоже сова, потому что род филинов относится к семейству совиных, отряд совообразных. В этом семействе есть и сычи, и маленькие совы, и еще около 200 видов птиц. Но филин отличается от всех них большим размером и «перьевыми ушками» — оперением, которое похоже на нахмуренные брови. А совы по сравнению с филином — это мелкие птицы. Например, воробьиный сыч весит 50–80 г, а взрослый филин — в разы больше: около трех кило, почти как домашний кот.

6. Ворон и ворона

Ворон бывает только черного цвета, он крупнее вороны и реже встречается в городе. А ворона есть и серая, и черная, у нее более короткий хвост и тонкий клюв. Кстати, такая неразбериха есть не только в русском языке. К примеру, в английском языке «ворон» и «ворона» — это raven и crow соответственно.

7. Хаски и маламут

Хаски — быстрая и не очень крупная ездовая собака, в два-три раза меньше маламута. Маламут — более мощная, сильная и выносливая собака. К тому же родина хаски — Сибирь, а маламут родом из Северной Америки. А самое главное отличие этих пушистых созданий друг от друга в том, что они были выведены для разных целей: маламут призван перевозить грузы на большие расстояния, а назначение хаски — высокая скорость в упряжке. Отсюда и разная внешность.

8. Гражданский брак и сожительство

В действительности это противоположные понятия. Гражданский брак, под которым в быту понимают совместную жизнь влюбленных без штампа в паспорте, на самом деле означает официально зарегистрированный брак. А раньше вступившей в гражданский брак считалась пара, которая официально оформила свои отношения только в ЗАГСе, без освящения церкви. Сожительство же — это совместное проживание двоих человек вне брака.

9. Склероз и нарушение памяти

Вообще склероз — это замена нормальной ткани органов (сердца или печени, например) более плотной соединительной тканью. В обиходе старческим склерозом называют нарушение памяти, которое происходит из-за старости. Однако такой болезни, как старческий склероз, фактически не существует. Скорее всего, это устойчивое выражение происходит от диагноза «церебральный атеросклероз», он же «атеросклероз сосудов головного мозга». Как правило, этот диагноз является причиной старческого слабоумия. Отсюда и путаница.

10. Договор и контракт

Договор — это соглашение без срока действия. Он заключается как устно, так и письменно. Может быть досрочно расторгнут любым участником без каких-то последствий. Контракт же является более конкретным документом, который четко описывает обязательства сторон. Он существует исключительно в письменном виде и обязательно имеет точный срок действия. Расторгнуть контракт может только его инициатор.

11. Эмоции и чувства

Эмоции — это кратковременная реакция человека на конкретную ситуацию. Проявляются они спонтанно и неосознанно, их трудно контролировать и сдерживать. А чувства — это не такое краткосрочное состояние, они могут жить внутри человека всю жизнь и почти всегда осознаются им. Чтобы понять разницу между этими двумя понятиями, представим себе такую ситуацию. Вы шли по улице, на вас набросилась большая собака. Вы замерли в ужасе — и ваше лицо в ту же секунду отразит эту эмоцию. А вот страх, который вы будете испытывать каждый раз даже при встрече с мирно прогуливающимся чихуа-хуа, — уже чувство.

12. Смайлики и эмодзи

Смайлы — это графическое изображение человеческого (и не только) лица. Эмотиконы — это печатные смайлы. В них используются двоеточие, скобки, запятые и другие типографские знаки. Эмодзи — это не просто смайлики, это целый графический язык. Сочетания картинок в нем заменяют слова и даже предложения. Употреблять эмодзи можно не только в переписке с друзьями, но и в публичных текстах. Кстати, не так давно «Яндекс. Переводчик» научился переводить с «человеческого» языка на язык эмодзи. «Наша Таня громко плачет» в картинках — это забавно.

13. Аэропорт и аэродром

«Аэропорт» буквально переводится как «воздушная гавань», а «аэродром» — как «воздушная дорога». Аэродром — это по сути взлетно-посадочная полоса с местом для вывода самолетов и ангаром. Аэропорт — это комплекс сооружений, одним из которых является аэродром. Получается, что у каждого аэропорта есть аэродром, но не у каждого аэродрома есть аэропорт.

14. Лавка и скамейка

Лавка — это две глухие деревянные опоры и доска между ними. Скамейка сделана из нескольких реек и имеет спинку. Скамейка чаще делается из металла, ее обильно украшают, например коваными цветами. А еще ее можно переносить, в отличие от вкопанной в землю лавки.