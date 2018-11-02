14 пар слов, значения которых мы путаем чаще всего

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

То, как мы говорим, является показателем нашего воспитания и образования. И иногда, чтобы казаться умнее или просто разнообразить свой лексикон, мы начинаем употреблять слова, значение которых не знаем наверняка.

AdМe.ru разобрался в тонкостях этимологии слов, которые путают и употребляют неверно чаще всего.

1. «Невежа» и «невежда»

Эти слова являются паронимами, то есть звучат они почти одинаково, но значения у них разные, поэтому их так часто путают. Невежа — человек, который не знает, как вести себя в обществе, невоспитанный. Похожие по значению: «грубиян», «хам». Невежда — человек, который не ведает, то есть не знает ничего, необразованный. Похожие по значению: «недоучка», «незнайка».

2. «Органический» и «органичный»

В последнее время слово «органический» стало модным. Мы постоянно слышим об органических продуктах, косметике, материалах. Но часто это слово путают с другим, очень похожим по звучанию, и тогда весь смысл фразы искажается. Органический — сделанный из органики, материалов природного происхождения. Похожие по значению: «натуральный», «живой». Органичный — неслучайный, присущий чему-либо естественным образом. Похожие по значению: «целостный», «неотделимый».

3. «Амбициозный» и «целеустремленный»

Казалось бы, быть амбициозным сейчас круто и здорово. Многие назовут так бойкого, успешного и способного на решительные действия человека. Однако истинное значение этого слова имеет совсем другой смысл. Амбициозный — чрезмерно властолюбивый, высокомерный человек, который ничем не поступится ради достижения корыстных целей. Похожие по значению: «тщеславный», «своенравный». Целеустремленный — человек, стремящийся к определенной цели, несмотря на трудности и препятствия. Похожие по значению: «настойчивый», «упертый».

4. «Квинтэссенция» и «кульминация»

Часто, чтобы усилить экспрессивность своей речи, мы пользуемся сложными заимствованными словами. Однако очень важно при этом точно знать их значение. Квинтэссенция — самое важное, наиболее существенное, основное. Похожие по значению: «суть», «основа». Кульминация — момент наивысшего напряжения. Похожие по значению: «апогей», «вершина».

5. «Примитивный» и «превентивный»

Эта ошибка часто встречается даже в речи политиков. Кто-то говорит: «Мы будем принимать примитивные меры», кто-то: «...превентивные». Но все же в этом случае правильный вариант только один. Превентивный — снижающий риски, не допускающий каких-либо негативных последствий. (Превентивные меры — профилактические меры). Похожие по значению: «предохранительный», «предупреждающий». Примитивный — несложный в устройстве и технике исполнения, сделанный безыскусно и незамысловато. Похожие по значению: «грубый», «простой», «ограниченный».

6. «Дилемма» и «проблема»

С этими словами вообще всегда возникает путаница, начиная с их написания (многие путают, где нужно писать одну, а где две «м») и заканчивая употреблением. Ведь почти любая дилемма — это проблема, но не каждая проблема — дилемма. Дилемма — это сложный выбор между двумя взаимоисключающими решениями. (Обратите внимание, что это слово подразумевает выбор именно между двумя решениями; если их больше, это уже не дилемма.) Пример: «У меня дилемма: сегодня меня пригласили и Дима, и Саша. Я не знаю, с кем идти на свидание!» Проблема — сложный вопрос, который требует решения. Пример: «Я решила проблему со свиданиями: сегодня остаюсь дома с котом!»

7. «Эмпатия» и «симпатия»

Эмпатия часто бывает связана с симпатией, но все-таки это не одно и то же. Все дело в разнице значений этих слов. Эмпатия — способность войти в психологическое состояние другого человека, разделить его переживания. Похожие по значению: «сопереживание», «сочувствие». Симпатия — особое расположение к кому-либо, влечение. Похожие по значению: «привязанность», «благосклонность».

8. «Апробировать» и «опробовать»

Нет, «апробировать» — это не заумное «опробовать», как многие думают. Вообще выдаст в вас скорее бюрократа, чем интеллектуала. Оно принадлежит к официально-деловому стилю и в обычной речи звучит попросту нелепо. Апробировать — официально утвердить что-либо, дать положительную оценку. Похожие по значению: «дать добро», «одобрить». Опробовать — подвергнуть проверке до использования. Похожие по значению: «проверить», «испытать».

9. «Роспись» и «подпись»

Эти слова однокоренные, оба произошли от слова «писать». Только в первом случае «писать» употребляется в значении «рисовать картину», а во втором — в значении «писать слова». Поэтому их так часто путают, но тем не менее это грубая ошибка. Роспись — живопись или орнамент на какой-либо поверхности (роспись потолка в соборе). Похожие по значению: «батик», «хохлома», «фреска». Подпись — символы, написанные от руки, которые служат для идентификации человека (подпись в документе). Похожие по значению: «автограф», «факсимиле».

10. «Априори» и «изначально»

Термин «априори» перешел в нашу речь из философии Канта. Дословно он переводится как «от предшествующего», а над его значением ломал голову не один десяток ученых. Тем не менее повсеместно можно услышать: «Автобусы тут не останавливаются априори» или: «Девушкам априори нравятся каблуки и помады». Априори — знание, которое получено независимо от опыта и изучения фактов, бездоказательное. Изначально — существующее с самого начала, первоначально.

11. «Вперемешку» и «вперемежку»

Чтобы увидеть разницу между двумя этими словами, достаточно запомнить, что одно произошло от глагола «перемешивать», а другое — от «перемежать». Вперемешку — в смешанном виде, в беспорядке. Похожие по значению: «беспорядочно», «бессистемно». Вперемежку — чередуясь в определенном порядке. Похожие по значению: «перемежаясь», «попеременно».

12. «Экскаватор» и «эскалатор»

Всем известно, что первое — это строительная техника, а второе — движущаяся лестница. Но тем не менее многие часто ошибаются, делая гибрид из этих слов — «экскалатор» — или путая их значения. Запомнить их проще, если знать этимологию этих слов. «Экскаватор» — от латинского excavo, «вынимать». «Эскалатор» — от латинского scala, «лестница».

13. «Социопат» и «социофоб»

Разница между двумя этими понятиями так же велика, как разница между расстройством личности и фобией. Однако их продолжают путать, называя и тем и другим словом человека, который просто не любит людей. Социопат — человек, который игнорирует социальные нормы, ведет себя агрессивно, ни к кому не привязан. Социофоб — человек, который боится совершать какие-либо общественные действия, связанные с вниманием окружающих.

14. "Нелицеприятный" и "неприятный"

Эти слова воспринимаются как взаимозаменяемые. Более того, первый вариант почему-то считается даже более изысканным. Но и в этом случае значения различаются кардинально. Путать их будет грубейшей ошибкой. Нелицеприятный — не основанный на стремлении угодить кому-либо. Похожие по значению: «беспристрастный», «справедливый». Неприятный — вызывающий неудовольствие. Похожие по значению: «противный», «одиозный».