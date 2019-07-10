14 нюансов пластической хирургии, которые опровергают миф о ее могуществе

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В 2017 году в мире было сделано 23 390 542 пластических операции. Сегодня в пятерку самых востребованных процедур входят увеличение груди, липосакция, изменение формы носа, коррекция век и подтяжка живота. Наверняка об одной из них хоть раз задумывался каждый, но косметическая хирургия для многих окутана тайной.

AdMe.ru делится ответами на наиболее распространенные вопросы о пластике — сфере, которая существует на стыке медицины и косметологии.

1. Операции можно делать с 18 лет (в исключительных случаях — раньше)

Пластические операции бывают эстетическими и реконструктивными. Первые делают, чтобы усовершенствовать тело или лицо и таким образом повысить самооценку. Вторые направлены на устранение врожденных или приобретенных дефектов внешности. Операции по медицинским показаниям проводят с раннего возраста. Например, заячью губу корректируют уже после 3 месяцев. Пока ребенку не исполнилось 18 лет, каждое врачебное вмешательство согласуется с родителями (или опекунами) и подкрепляется их подписями. Если ребенок сам подписывает документы, те считаются недействительными.

2. Восстановление после операции может длиться несколько месяцев

Период восстановления зависит от конкретной операции и состояния здоровья пациента. После процедур, не требующих сильного вмешательства в организм (таких как инъекции), достаточно нескольких суток. Реабилитация после подтяжки лица занимает до 30 дней. После операции по уменьшению груди (ее делают мужчинам с непропорционально большой грудью) для восстановления потребуется минимум 1–2 недели. Увеличение груди потребует около 6 недель для выздоровления. В это время нужно соблюдать особый режим (не поднимать тяжести, не употреблять алкоголь и так далее), посещать врача и делать перевязки, принимать обезболивающее и в конце снять швы.

3. При выборе специалиста значение имеют опыт врача, его портфолио, и не только

Пластический хирург должен состоять в профессиональных организациях и иметь соответствующие образование и сертификацию. Дополнительное преимущество — профессиональная вовлеченность. Если врач участвует в конференциях или преподает — он в курсе последних тенденций в своей области. Важен опыт проведения конкретного вида операций, так как здесь есть специализация. Перед тем как договариваться об операции, нужно попросить врача показать результаты его работы. Многие клиенты не хотят, чтобы их фото публиковали на сайте клиники или в печатных изданиях, однако будет лучше, если врач, соблюдая конфиденциальность, все же покажет фото «до» и «после». Обращайте внимание, есть ли у врача фотографии пациентов, сделанные по прошествии года и более после операции. Отзывы других пациентов тоже могут помочь.

4. Пластика овеяна десятками мифов

Многие люди уверены, что косметическую операцию можно сделать за один раз. На деле многие операции подразумевают несколько сеансов (например маммопластика, липосакция), а также послеоперационное наблюдение с ограничением некоторых повседневных действий. Визиты к врачу также нужно будет делать и впоследствии. Еще одно распространенное заблуждение: после липосакции жир больше не накопится. Увы, он может вернуться, только отложится уже на других местах. Кто-то считает, что после хирургических манипуляций бывать на солнце вредно, однако большинство операций не требуют таких ограничений, хотя пребывание на солнце может быть сокращено в первые несколько дней — это позволит шрамам быстрее зажить.

5. Хирург может отказать пациенту

Да, для этого может быть несколько оснований: возраст до 18 лет, наличие заболеваний, которые могут негативно сказаться на операции (например болезни крови или сердца). Многие хирурги отказывают пациентам, если у тех заведомо завышенные ожидания: врач не может «сделать» любую желаемую часть тела по фотографии — он работает с тем, чем вас наделила природа. Поэтому, скажем, кардинально поменять форму губ не удастся. То же относится к клиентам, которые одержимы идеей скопировать облик какой-либо звезды.

6. Иногда после операции нужно менять паспорт

Зависит от того, насколько серьезные изменения произошли с внешностью человека. Известны случаи, когда люди не смогли пройти паспортный контроль в аэропорту, потому что офицер не узнал их на фото в паспорте. Если прежнее фото только отдаленно напоминает ваше лицо, документ придется поменять. Если же облик не претерпел серьезных изменений, паспорт можно оставить.

7. Пластика не избавит от лишнего веса быстро

Процедура с учетом послеоперационоого восстановления потребует длительного времени. Первые 2–3 недели пациенты будут испытывать боль, а на теле сохранятся кровоподтеки. Работу, физические нагрузки, уход за детьми и домашние дела нужно будет отложить на 4–6 недель. Полностью реабилитация закончится только через полгода-год. Тогда же можно будет увидеть окончательный результат: до этого времени живот будет отекать, а пациент может испытывать онемение и скованность в этой части тела. Шрам на уровне лобковых костей останется на всю жизнь, хотя со временем станет менее заметным.

8. Операция чревата осложнениями

Осложнения после хирургического вмешательства могут варьироваться. Гематомы возникают у 1 % пациентов после операций на груди и лице. Серома (скопление тканевой жидкости под кожей) возникает чаще, особенно у тех, кто делал операцию на животе. Жидкость довольно легко убирается путем сцеживания через иглу шприца. Другие распространенные осложнения — инфекции и потеря крови. При липосакции хирург может задеть внутренние органы, для восстановления которых может понадобиться отдельная операция. Тромбоэмболия (или закупорка вен тромбом) встречается только в 0,09 % случаев, причем чуть больше ей подвержены пациенты, выбравшие пластику живота. Риск появления тромбов выше у тех, кто прошел уже не одну операцию. Помимо действий врача причиной осложнений может быть неправильно подобранный наркоз.

9. Эстетические операции безобидны, но риск есть всегда

Операционное вмешательство — это всегда риск. Чтобы себя обезопасить, нужно максимально внимательно выбирать специалиста, который будет делать операцию. Но кроме квалификации врача имеет значение то, насколько тщательно и последовательно пациент будет выполнять предварительные приготовления и последующие предписания.

10. Операция требует длительной подготовки

Любая операция начинается с предварительной консультации, на которой врач оценивает состояние здоровья пациента и направляет на анализы. Кроме того, хирург корректирует рацион и образ жизни: перед операцией лучше воздерживаться от алкоголя и курения и ограничить прием некоторых препаратов (в частности аспирина и гормональных лекарств). В период операции лучше злоупотреблять соленой и острой пищей, поскольку она провоцирует отечность.

11. Курение и пластическая операция несовместимы

Врачи рекомендуют пациентам прекратить употреблять никотин за 2 недели до предполагаемой операции: это относится не только к сигаретам, но и никотиновым пластырям, жвачкам и прочим продуктам. Дело в том, что никотин увеличивает риск возникновения послеоперационных осложнений и замедляет процесс заживления ран. Данные исследования, проведенного врачами под руководством Аарона Ван Слайка (Aaron C. Van Slyke), показали: пластика помогла 25 % пациенток окончательно бросить курить, а 40 % испытуемых — значительно снизить частоту потребления никотина. Важную роль сыграло обсуждение конкретных негативных последствий для каждого пациента.

12. Операцию делают под наркозом, но после нее может появиться боль

Все подобные операции проводятся под местным или общим наркозом, поэтому в момент процедуры пациент не чувствует боли. В первые дни и недели после операции могут возникать болезненные ощущения из-за гематом, швов или отеков. Неприятные ощущения в теле могут возникнуть и после введения инъекций, в частности в губы. В общем и целом опасаться не стоит: профессионал подберет оптимальный наркоз и средства для ухода, которые минимизируют боль.

13. Подтяжка лица помогает «сбросить» минимум 5 лет

Удаление излишков кожи, которые появляются на лице из-за старения, занимает от 2 до 5 часов. Операция проводится под общим или местным наркозом с опорой на мнение анестезиолога. После операции женщины и мужчины визуально могут скинуть минимум 5,5 лет. После операции 21 % пациентов нуждаются в коррекции, а 76 % людей сохраняют вновь приобретенную молодость. Сроки зависят от исходного материала и особенностей каждого конкретного организма. Как бы там ни было, подтяжка не может сделать человека внешне моложе более чем на 10–15 лет.

14. «Пластический» туризм позволяет сэкономить 40–80 % на операции

Косметическая хирургия — дорогое удовольствие, поэтому будущие пациенты стараются сэкономить. Один из способов — сделать процедуру в другой стране. В некоторых случаях такой способ позволяет выложить за операцию на 40–80 % меньше, чем в родной стране. Наиболее популярные направления для «косметологического» туризма — Бразилия, Япония, Мексика, Италия. В топ-10 входят также Германия, Индия и Россия.

Если бы вы захотели сделать пластическую операцию, что бы вы в себе изменили?