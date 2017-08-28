14 простейших фактов, в которые тем не менее сложно поверить

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Окружающий мир удивителен и разнообразен. Конечно, знать все на свете невозможно, но все же существуют такие очевидные вещи, не знать которые нам должно быть немножко стыдно. AdMe.ru собрал несколько элементарных фактов, которые могут пригодиться в жизни и просто обязаны быть общеизвестными.

14. Франкенштейн — это фамилия ученого, а не имя монстра

Мы думаем: Франкенштейн — персонаж романов, фильмов, театральных постановок — чудовище, монстр, восставший из мертвых.

Франкенштейн — персонаж романов, фильмов, театральных постановок — чудовище, монстр, восставший из мертвых. На самом деле: В романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» Виктор Франкенштейн — студент, который создал живое существо из мертвой материи. Ожившее существо оказывается чудовищем. Но имени этот монстр в первоисточнике не имел. Чудовище Франкенштейна — вот верное название этого персонажа.

13. Переохлаждение — не причина простуды

Мы думаем: Замерз на улице — жди простуды.

Замерз на улице — жди простуды. На самом деле: То, что мы называем обычной простудой, — вирусная инфекция. Это значит, что вызвать ее может именно вирус, который передается от больного человека к здоровому. Иное дело, что холодная погода может быть благоприятной для вируса: согласно новому исследованию, при низких температурах количество противовирусных сигналов, производимых иммунной системой, резко уменьшается. Но все же если вирус не попадет в ваш организм, то холодная погода вас точно не «простудит».

12. Выражение «страны третьего мира» не имеет ничего общего с бедностью и отсталостью

Что мы думаем: Когда мы говорим «страны третьего мира», мы подразумеваем небогатые развивающиеся страны.

Когда мы говорим «страны третьего мира», мы подразумеваем небогатые развивающиеся страны. На самом деле: После Второй мировой войны мир разделился на 3 крупных геополитических блока. «Первым миром» стали называть блок демократических стран в сфере влияния США, «вторым миром» — восточный блок социалистических государств. А «третий мир» — это остальные 3/4 стран мира, которые не входили ни в один блок.

11. Хамелеоны меняют цвет своей кожи не для того, чтобы слиться со средой

Мы думаем: Хамелеон меняет свой цвет, когда ему грозит опасность, чтобы слиться с окружающими предметами и стать незаметным.

Хамелеон меняет свой цвет, когда ему грозит опасность, чтобы слиться с окружающими предметами и стать незаметным. На самом деле: Изменение цвета кожи этого животного вызвано его эмоциональным и физиологическим состоянием. Также это своеобразный способ общения с другими животными и регулировки температуры тела.

10. Дезодорант и антиперспирант — это не одно и то же

Мы думаем: Дезодорант и антиперспирант — синонимы, они действуют по одной схеме, у них одинаковое предназначение.

Дезодорант и антиперспирант — синонимы, они действуют по одной схеме, у них одинаковое предназначение. На самом деле: Наш пот не имеет запаха. Неприятный запах, который мы чувствуем, возникает из-за размножения бактерий. Антиперспиранты предназначены для борьбы с влагой — именно с потом, тогда как дезодоранты борются только с запахом. Дезодорант — продукт косметический, а вот антиперспирант на какое-то время изменяет функционирование кожи, подавляя выделение пота.

9. Уток нельзя кормить хлебом

Мы думаем: Как приятно сидеть на берегу реки в погожий день и кормить батоном уток.

Как приятно сидеть на берегу реки в погожий день и кормить батоном уток. На самом деле: Такая пища не полезна для уток и даже опасна. Дело в том, что хлеб не содержит в себе никаких питательных веществ для птиц, но им нравится его вкус. Они набивают желудки хлебом и не получают по-настоящему полезной еды. Такое питание приводит к болезни, когда крылья уток деформируются.

8. У каждого из нас есть идеальный пресс «с кубиками»

Мы думаем: Выполняя упражнения на пресс, я смогу получить идеальные «кубики» в области живота.

Выполняя упражнения на пресс, я смогу получить идеальные «кубики» в области живота. На самом деле: У каждого из нас есть тот самый заветный пресс, только вот он скрыт под нашим жирком. И качая пресс, от этого жира вы не избавитесь — здесь поможет диета и кардиотренировки.

7. Маленькие выпуклости на буквах F и J на клавиатуре — для оптимальной позиции пальцев

Мы думаем: Для чего эти непонятные выпуклые полоски на буквах F и J? Может, для незрячих людей?

Для чего эти непонятные выпуклые полоски на буквах F и J? Может, для незрячих людей? На самом деле: Когда мы печатаем, наши пальцы опираются на клавиши A, S, D и F (левая рука) и J, K и L (правая рука). Чтобы помочь вам правильно сходу расположить пальцы, не глядя на клавиатуру, и были нанесены эти выпуклые линии, на которые нужно установить оба указательных пальца.

6. Рыбок нельзя держать в круглом аквариуме

Мы думаем: Круглый аквариум с золотой рыбкой — отличное украшение дома, да и какой-никакой питомец. В кино и мультфильмах часто можно увидеть такую картину.

Круглый аквариум с золотой рыбкой — отличное украшение дома, да и какой-никакой питомец. В кино и мультфильмах часто можно увидеть такую картину. На самом деле: Такие аквариумы очень вредны. Во-первых, там нет места для фильтра — вода в аквариуме быстро загрязняется, а ежедневная смена воды — большой стресс для рыб. Нет места и для обогревателя — отсюда большие температурные колебания. Площадь верхней кромки воды невелика, значит, уменьшается количество растворенного в ней кислорода. И это далеко не все аргументы против такого негуманного аквариума.

5. Зеркало заднего вида в машине можно переключить на ночной режим, чтобы вас не слепило

Мы думаем: Ужасно неприятно, когда ночью отражающийся в зеркале свет машинных фар, кажется, бьет прямиком в глаза. Но ничего не поделаешь.

Ужасно неприятно, когда ночью отражающийся в зеркале свет машинных фар, кажется, бьет прямиком в глаза. Но ничего не поделаешь. На самом деле: В большинстве машин установлены зеркала заднего вида с ручным управлением. Если у вас такая, то просто щелкните петелькой снизу зеркала. Угол отражения изменится, что позволит вам видеть все происходящее сзади, но при этом не быть ослепленным.

4. Взрослым кошкам не стоит давать молоко

Мы думаем: Молоко — идеальная пища для котов. Ведь не даром во всех мультфильмах и рекламах нам демонстрируют этот образ.

Молоко — идеальная пища для котов. Ведь не даром во всех мультфильмах и рекламах нам демонстрируют этот образ. На самом деле: У взрослых кошек непереносимость лактозы — молочного сахара. Чтобы переварить лактозу, пищеварительная система кошки должна содержать фермент лактазу. У котят этот фермент вырабатывается в больших количествах, поэтому и молоко они переносят очень хорошо. Но по мере отлучения котят от кошки выработка лактазы сокращается. Таким образом, для взрослых кошек молоко может обернуться расстройством желудка, чаще всего поносом.

3. Антибиотики бесполезны при гриппе, ОРВИ и других вирусах

Мы думаем: Простудился? Незачем идти к хорошему доктору, ведь можно просто купить в аптеке антибиотики.

Простудился? Незачем идти к хорошему доктору, ведь можно просто купить в аптеке антибиотики. На самом деле: Антибиотики не работают на вирусах, они предназначены для лечения бактериальных инфекций. Вирусы имеют другую структуру, нежели бактерии, и возникают иначе. Таким образом, антибиотики бессильны против гриппа, ОРВИ, проявлений простуды: кашля, боли в горле, насморка и т. д.

2. Наушники могут работать как микрофон

Мы думаем: Чтобы записать звук на обычном компьютере, непременно нужно специальное оборудование.

Чтобы записать звук на обычном компьютере, непременно нужно специальное оборудование. На самом деле: Если качество не слишком важно, можно использовать обычные наушники, например от смартфона. Просто вставьте их в выход для микрофона компьютера или ноутбука, нажмите «Запись» и начните говорить в наушники.

1. В большинстве авто есть указатель, с какой стороны расположена крышка топливного бака

Мы думаем: Одолжив машину у друга или взяв в аренду во время отпуска, каждый раз на заправке приходится выходить из машины, чтобы посмотреть, с какой стороны находится крышка заливной горловины.

Одолжив машину у друга или взяв в аренду во время отпуска, каждый раз на заправке приходится выходить из машины, чтобы посмотреть, с какой стороны находится крышка заливной горловины. На самом деле: В большинстве новых машин на панели указателя уровня топлива нарисована стрелка в ту сторону, где находится крышка горловины топливного бака.