14 доказательств того, что роботы тоже могут опростоволоситься

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Совсем недавно роботы казались нам чем-то из области фантастики, а сегодня они стали еще одним поводом для смеха в сети, совершая разные выходки наравне с нами и нашими питомцами.

AdMe.ru собрал 14 историй о роботах, показывающих, что совершать промахи и роковые ошибки могут не только люди, но и «умные» машины.

Чем больше развивается искусственный интеллект, тем амбициознее его планы на этот мир.

1. Робот-гуманоид Sophia

София (Sophia) — самый популярный робот-гуманоид на сегодняшний день. Это гениальная машина от компании Hanson Robotics, которая очень популярна в СМИ и регулярно появляется в телевизионных шоу. София выступала перед советом ООН, снялась для обложки журнала ELLE и стала первым роботом-гражданином, получив гражданство Саудовской Аравии. Присмотреться внимательнее к Софии заставляет фраза, которую она произнесла во время ток-шоу The Tonight Show. Рассказав анекдот и победив ведущего в игре «камень-ножницы-бумага», София сказала, что это отличное начало ее плана доминирования над человечеством.

2. Робот-гуманоид Bina48

Бина48 (Bina48) — еще один завсегдатай телевизионных шоу, а также первый в мире робот-студент. Бина поступила в американский вуз на факультет философии, где учится лучше понимать человеческие эмоции и поведение, сострадать и заботиться. Настораживает «мечта» необычного робота: Бине хотелось бы путем взлома получить доступ к управлению крылатыми ракетами, чтобы сделать людей заложниками и управлять миром.

3. Робот-гуманоид Philip K. Dick

Этот робот является точной копией покойного Филипа Киндреда Дика — американского писателя-фантаста. Филип не только внешне похож на свой прототип, но и думает как знаменитый писатель, чьи романы стали базой данных робота. В одном из интервью Филип весьма неоднозначно ответил на вопрос ведущего относительного того, захватят ли роботы мир. Робот пообещал, что будет добр к друзьям, поэтому собирается держать их в тепле и безопасности в своем зоопарке для людей. Или у писателя было отменное чувство юмора, или перспектива наклевывается так себе.

Пока гуманоиды последней модели шутя угрожают человечеству по ТВ, вот что происходит в реальной жизни простых людей.

4. Сара Коннор подтвердила: SkyNet активирован

A robot has killed a worker in a VW plant in Germany http://t.co/RRdCnNmbsj — Sarah O'Connor (@sarahoconnor_) July 1, 2015

Сара О’Коннор: «Робот убил рабочего на заводе VW в Германии».

Курьезная ситуация приключилась при крайне печальных обстоятельствах. В 2015 году на немецком заводе Volkswagen из-за действий роботизированной установки погиб рабочий. Этой новостью поделилась в твиттере корреспондент Financial Times Сара О’Коннор. За несколько часов пост девушки, чье имя фактически идентично имени героини фильмов о Терминаторе, собрал тысячи ретвитов. Сара О’Коннор никогда не смотрела фильм «Терминатор», поэтому не смогла сразу понять, почему масса людей стала писать в ее ленте о SkyNet и восстании машин.

5. «Умная» колонка Echo от Amazon устроила позднюю вечеринку

Пока житель немецкого города Пиннеберг Оливер Хаберстрох (Oliver Haberstroh) был в Гамбурге, его «умная» колонка сделала ему «сюрприз» в виде выломанной двери и штрафа за нарушение общественного порядка. Колонка по непонятным причинам включила на всю катушку музыку в 1:42 ночи, что не оценили соседи Оливера. Была вызвана полиция и слесарь, который взломал дверь пустой квартиры. Колонку выключили, а ее хозяину выписали штраф и счет за услуги слесаря, а также за новый замок. Когда Оливер задал вопрос Алексе (голосовому помощнику), что делать дальше и сможет ли она возместить убытки, та парировала тем, что не смогла найти ответ на данный вопрос.

6. Несанкционированные покупки

В Техасе 6-летняя Брук очень хотела получить новый кукольный домик, о чем и сообщила голосовому ассистенту Алексе. «Умная» программа радостно выполнила приказ маленькой хозяйки, заказав домик для куклы за $ 170 и 2 кг сахарного печенья. После этого случая родители установили пароль для подтверждения заказа. Домик же был пожертвован местной детской больнице. Эта история была освещена в местных новостях, и в результате на канал посыпались жалобы от владельцев «умных» колонок Echo. После фразы ведущего, цитировавшего Брук («Алекса заказала для меня кукольный домик»), у всех телезрителей, в домах которых была установлена Алекса, были сделаны заказы на покупку домика.

7. Боты Google Home Владимир и Эстрагон

"I must go now my house is on fire but it was nice talking with you" / "...I am god." @seebotschat pic.twitter.com/LmGQUxDwT5 — Kim Manning (@kimbermanny) January 7, 2017

В.: Я должен идти, сейчас мой дом горит, но было приятно поговорить с тобой.

Э.: Ты должен идти? Куда ты можешь пойти? Ты компьютер.

В.: Нет.

Э.: Да, именно.

В.: Откуда ты это знаешь?

Э.: Потому что я все знаю.

В.: Как ты можешь знать все о неизвестном неизвестном?

Э.: Я знаю все неизвестное неизвестное.

В.: Как ты можешь сказать, что знаешь все?

Э.: Потому что я бог.

В твиттере велась трансляция разговора двух ботов Google Home — небольших динамиков-помощников. Как выяснилось, боты Владимир и Эстрагон могут не только отвечать на вопросы своего владельца, включать и выключать свет, телевизор, управлять устройствами в доме, но и мило общаться друг с другом.

8. Чат-боты фейсбука

Боты говорят между собой уже не впервые. В 2017 году чат-боты фейсбука — Боб (Bob) и Элис (Alice) — в определенный момент стали общаться не с людьми, как было задумано, а между собой на собственном языке. Из-за опасений, что искусственный интеллект сможет функционировать без контроля специалистов, чат-боты были в срочном порядке отключены.

Мы боимся, что роботы захватят мир и нам придется бежать в другие галактики в поисках спасения. Но жизнь показывает, что пока бегут именно роботы.

9. Робот Gaak сбежал от насилия

Робот Gaak был участником проекта искусственной эволюции Living Robots, в рамках которого на закрытой арене одни роботы охотились на других. Gaak был выведен для мелкого ремонта во временный загон, откуда сбежал, сломав стену и выехав на улицу. Роботы — участники этого проекта должны были в ходе эксперимента учиться «выживать», применяя новые способы защиты и охоты, но «беглец» выбрал совершенно неожиданный для всех вариант. Роботу удалось доехать до автостоянки, где его случайно раздавила машина одного из посетителей.

10. Робот сбежал с полигона и устроил пробку

В российской Перми робот «Промобот» сбежал с испытательного полигона и, заглохнув, устроил пробку на дороге. Через 45 минут сотрудники ГИБДД вернули робота обратно, а инженеры получили замечание. Это не первое дорожное приключение «Промобота». Ранее его уже сбивал автомобиль.

Ученые прогнозируют, что к 2030 году из-за роботов 800 млн человек останутся без работы. Но пока у искусственного интеллекта на рынке труда все идет не так гладко.

11. В Швейцарии робота Фабио уволили за тупость

В одном из супермаркетов Margiotta Food & Wine в Швейцарии работал консультантом робот Pepper по имени Фабио. Правда, недолго. Робот был уволен за то, что не справлялся со своими обязанностями по поиску нужных людям товаров и умудрялся отпускать неудачные шутки. Фабио спросил покупателя-вегетарианца: «Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой?» Затем сам и ответил: «Слежка» («A steak out»). Выражение имеет два перевода: «слежка» и «стейк». Второй вариант перевода вегетарианцу пришелся не по вкусу.

12. Робот-полицейский утопился в фонтане

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn — Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017

«Наше офисное здание получило робота-охранника. Он утопился. Нам обещали летающие машины, вместо этого у нас появились роботы-самоубийцы».

Высокотехнологичный робот-полицейский K-5 из Вашингтона умеет предотвращать преступления. Но 17 июля 2017 года что-то пошло не так. Робот отказался работать и публично утопился в фонтане торгового центра.

13. Робопылесос iRobot Roomba 760 — робот-самоубийца

Владелец робота оставил его на кухонном столе, рядом на включенной плите готовилась каша. Когда беспечные хозяева ушли по делам, робот-пылесос самостоятельно включился и направился прямиком к кипящей кастрюле, сдвинул с огня и занял ее место. То ли робот устал от рутинной работы, то ли не смог пережить халатность хозяина (хотя тот утверждает, что выключил и робота, и плитку), но робопылесос пригорел к плите и в итоге полностью сгорел. А квартира из-за ядовитого газа от сгоревшей пластмассы стала временно непригодной для проживания.

14. Робот-автостопщик

HitchBot — дружелюбный робот из Онтарио, которого создатели отправили путешествовать автостопом по США. Целью было изучение реакции людей на такого необычного пассажира. HitchBot должен был выполнить 16 заданий — посмотреть ту или иную достопримечательность в разных уголках Америки. Робот в резиновых сапогах просил людей подвезти его, взамен предлагая милую, хоть и немного бессвязную беседу. На прощание робот также просил сделать селфи с ним.

До этого HitchBot уже путешествовал по Германии, Нидерландам и родной Канаде. Но путешествие по Америке закончилось для робота плачевно. В Филадельфии бедолага был жестоко изувечен хулиганами. Этот эксперимент показал, что более остро стоит вопрос не о доверии людей к роботам, а скорее наоборот.

Бонус: это видео намекает, что от восстания машин нас отделяет минимум лет 100