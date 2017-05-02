14 мифов о еде, в которые мы напрасно верили

Все слышали, что из-за шоколада на лице могут появляться прыщи, а случайно проглоченная жвачка может находиться в пищеварительном тракте годами. Но так ли это на самом деле?

AdMe.ru собрал для вас распространенные заблуждения о еде, которые были опровергнуты различными исследованиями.

Подтверждение: nas-sites, EC.europa

Подтверждение: Celiac

Подтверждение: AuthorityNutrition, NEJM

Подтверждение: ncbi, sciencedirect

Подтверждение: biomedcentral, ncbi

Подтверждение: scientificamerican

Подтверждение: ajh, ncbi

Подтверждение: health

Подтверждение: FDA, nlm.nih.gov

Подтверждение: Springer

Подтверждение: biomedcentral, weightology

Подтверждение: ncbi, ncbi

Подтверждение: ncbi, ncbi, wiley

Фото на превью depositphotos

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