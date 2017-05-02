14 мифов о еде, в которые мы напрасно верили
Все слышали, что из-за шоколада на лице могут появляться прыщи, а случайно проглоченная жвачка может находиться в пищеварительном тракте годами. Но так ли это на самом деле?
AdMe.ru собрал для вас распространенные заблуждения о еде, которые были опровергнуты различными исследованиями.
Подтверждение: Celiac
Подтверждение: AuthorityNutrition, NEJM
Подтверждение: ncbi, sciencedirect
Подтверждение: biomedcentral, ncbi
Подтверждение: scientificamerican
Подтверждение: health
Подтверждение: FDA, nlm.nih.gov
Подтверждение: biomedcentral, weightology
Фото на превью depositphotos