14 мифов о еде, в которые мы напрасно верили

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Все слышали, что из-за шоколада на лице могут появляться прыщи, а случайно проглоченная жвачка может находиться в пищеварительном тракте годами. Но так ли это на самом деле?

AdMe.ru собрал для вас распространенные заблуждения о еде, которые были опровергнуты различными исследованиями.