14 крутых фактов, о которых молчала ваша учительница по биологии

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Не уверены, что даже те, кто любил в детстве передачу «В мире животных» и спал с учебником биологии под подушкой, знают, что морской черт — альфонс, кенгуру — фитнес-боги, носороги мяукают, а быть похожим на суслика не так уж плохо, если твой родственник — слон.

Мы в AdMe.ru повидали многое, но эти факты заставили нас поразиться причудам природы. Надеемся, что вы разделите наши чувства. В конце статьи вас ждет бонус: видео с редчайшим морским монстром.

1. Это капский даман, ближайший из ныне живущих родственников слона

2. Самки кенгуру предпочитают качков, поэтому самцы демонстрируют бицепсы, чтобы привлечь их

3. Если муравьи-камикадзе проигрывают бой, они взрывают себя, разбрызгивая вокруг клейкий секрет, который обездвиживает врагов

4. Самый крупный живой организм на планете — это гриб: грибница опенка темного из заповедника Малур в США занимает 880 гектаров, а ее возраст — 2,4 тыс. лет

5. Куколки бабочки Tithorea tarricina выглядят как золотые украшения

6. Морские звезды — умелые хищники: им ничего не стоит раздвинуть створки мидии и съесть ее в собственном домике

7. Кашалоты спят вертикально

8. Маленькие носороги умеют мяукать

9. Черные цапли — плотоядные зонтики из Африки. Обещая тень и прохладу, они заманивают рыбу прямо себе в клюв

10. После единственного в жизни полового акта паук-скопец сам откусывает себе ставшие ненужными гениталии

11. Самец морского черта гораздо меньше самки, питается, присосавшись к ее телу, и в конце концов прирастает к ней

12. Амеба-вампир делает отверстие в стенке водоросли, запускает внутрь свою псевдоподию и высасывает все содержимое

13. А этого симпатичного глубоководного моллюска с большими глазами назвали адским вампиром незаслуженно. Он питается органическими остатками

14. Если акуле почесать носик, она впадет в транс и ее можно будет даже перевернуть на спину

Бонус: у берегов Новой Зеландии дайверы обнаружили редкое морское существо. Оказалось, что это пиросома (огнетелка) — колониальный организм, который состоит из более мелких организмов и способен светиться

Какие из этих фактов вы знали, а о каких услышали впервые?