14 космических фактов, которые звучат как фейк, но являются чистой правдой

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Даже те, кто далек от космических дел, иногда поражаются новостям о космосе, Вселенной и нашей планете. Современные исследователи не устают генерировать такие инфоповоды. Их открытия раз за разом доказывают, как мало нам известно об этой сфере.

Мы в AdMe.ru нашли несколько взрывающих мозг фактов, которые приоткроют завесу тайны космического мира.

Существует планета из алмазов стоимостью $ 26,9 нониллиона

Исследователи выяснили, что в созвездии Рака есть планета Янссен, которая тяжелее Земли в 10 раз. При этом она состоит преимущественно из графита и алмазов. Forbes оценил планету в $ 26,9 нониллиона (это число с 30 нулями). Температура на поверхности Янссена — более 2 000 градусов, а скорость вращения настолько быстрая, что один год этой планеты составляет 18 земных часов. Также недавно сделанное открытие говорит о том, что одна из сторон Янссена расплавлена и представляет собой углеродную лаву.

Скафандр NASA стоит $ 22 млн

NASA вкладывает в разработку скафандров $ 200 млн. Инженер организации Пабло де Леона сказал, что каждый костюм весит около 150 кг и стоит $ 22 млн. Из-за нехватки скафандров в марте 2019-го даже отменили выход женщины в открытый космос. Событие пришлось сдвинуть на несколько месяцев.

Температура в околоземном пространстве выше, чем в холодильнике

Температура в космосе зависит от многих факторов, среди которых — расстояние от звезды или космического объекта, нахождение в тени или на свету, подверженность солнечной вспышке или солнечному ветру. В связи с этим температура в околоземном пространстве равна примерно 10,17 °С, что больше, чем в холодильнике, который стоит у вас дома.

На Венере идет металлический снег

В начале 90-х годов с помощью зонда Magellan на Венере было обнаружено отражающее покрытие. Изначально предполагалось, что это последствия эрозии или некие отложения железосодержащих материалов. Возможный ответ смогли найти с помощью экспериментов, проведенных на Земле. Ученые пришли к выводу, что это может быть металлический снег, в состав которого входят сульфиды висмута и свинца. Во время извержения вулканов они в газообразном состоянии выбрасываются на поверхность планеты.

Между астероидами в Главном астероидном поясе поместится 24 окружности Земли

Несмотря на всю свою массивность, Главный астероидный пояс нельзя считать опасным. Наткнуться на астероид в поясе достаточно сложно, потому что расстояние между 2 камнями составляет 965 606,4 км. Чтобы понять, как это много, можно сравнить эти данные с окружностью Земли, которая составляет 40 075 км. Получается, что в пространство между двумя астероидами поместится как минимум 24 окружности нашей планеты.

Купол Челябинского метеорита взлетел на 10 см

В декабре 2019 года посетители исторического музея Южного Урала увидели, как стеклянный купол, накрывающий обломок Челябинского метеорита, взлетел на 10 см. Работники музея сообщили, что поднять купол можно с расстояния не более 2 м специальным пультом. Точную причину произошедшего назвать так не удалось, однако есть предположение, что во всем виноваты окружающие радиосигналы, которые каким-то образом совпали с сигналом пульта.

В космосе абсолютная тишина

Космос является самым тихим местом из-за отсутствия воздуха. Именно поэтому все взрывы там происходят бесшумно. У неподготовленного человека в такой тишине могут начаться слуховые галлюцинации и панические атаки. На Земле есть место, которое стремится к тишине, — это камера в Лаборатории Орфилда, однако в ней услышать тишину помешает работа человеческого организма. Такие комнаты используются для тренировки космонавтов, проведения опытов и исследований.

Раньше сутки длились 18 часов

Уже давно известно, что Луна постепенно удаляется от Земли. Современная длительность дня как раз обусловлена увеличением расстояния между нашей планетой и спутником. Исследователи Висконсинского университета в Мадисоне и Колумбийского университета провели расчеты и выяснили, что примерно 1,5 млрд лет назад сутки на Земле составляли всего 18 часов. Тенденция отдаления Луны еще через 3 млрд лет может привести к тому, что длительность суток увеличится до 36 часов.

Время для космонавтов идет быстрее

Гравитационное поле представляет собой энергетическое поле, окружающее Землю. Поле может быть сильным и слабым, то есть с удалением от Земли сила поля уменьшается. Несколько лет назад ученые доказали наличие в слабом гравитационном поле гравитационных волн, которые влияют на быстроту течения времени. Чем меньше гравитационное поле, тем больше замедление. Фильм «Интерстеллар» довольно точно иллюстрирует этот факт. Время для настоящих космонавтов идет на доли секунды быстрее, чем для людей на Земле. А вблизи черной дыры время вообще практически останавливается.

У Млечного Пути есть близнец

У Млечного Пути существует галактика-близнец. Ее называют NGC 6744. Отмечается, что она больше, чем Млечный Путь. От нас она располагается на расстоянии 30 млн световых лет в южном созвездии Павлина.

Самый крупный вулкан Солнечной системы находится на Марсе

Вулкан Олимп, расположенный на Марсе, имеет протяженность 600 км и высоту 27 км. Для сравнения: самая высокая точка Земли Эверест — высотой всего 8,5 км. Интересно, что на самом вулкане также расположены мелкие вулканические образования.

«Космическая юла» совершает 716 оборотов в секунду

«Космическая юла» — это нейтронная звезда, которую можно назвать самым быстро вращающимся объектом космоса. Она совершает около 716 оборотов в секунду. При этом звезда еще и очень тяжелая. Один кусочек звезды размером с сахарный кубик весил бы 1 млрд тонн.

Если заплакать в космосе, то слезы останутся на лице

Никто не говорит, что космонавты не могут плакать. Гравитация никак не влияет на образование слез, однако она влияет на то, что происходит с ними, когда они выкатываются из глаз. Отсутствие гравитации не дает слезам упасть с лица. Жидкость накапливается на щеке до тех пор, пока не станет слишком большой. После этого пузырь может переместиться в другое место, но он не упадет.

Однажды вокруг Земли вращалось 60 000 медуз

В 1991 году исследователи NASA во время одной из своих миссий поместили в пакеты с морской водой медуз, отправили в космос и поспособствовали их размножению. Космические детеныши медуз в целом были очень похожи на земных, отличие было только в двигательных способностях.