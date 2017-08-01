14 вещей, которые произойдут с вашим телом, когда вы станете есть меньше сахара

Неумеренное употребление сахара, по мнению диетолога О`Коннор, серьезно сказывается на здоровье. Это приводит к набору веса, резким перепадам настроения и даже настоящей зависимости от сладкого!

Американские диетологи считают сахар более опасным, чем жир, хотя бы потому, что содержание сахара в продуктах мы часто не замечаем. Например, сахар содержится в таких продуктах, как хлеб, бульонные кубики и даже детское питание!

Редакция AdMe.ru решила рассказать, что вы почувствуете, если снизите количество сахара в рационе до максимальной суточной нормы.

Фото на превью depositphotos.com

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