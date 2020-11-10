14 случаев, когда природа в тысячный раз взорвала нам мозг

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Краткие факты: в природе есть бык, длина рогов которого составляет 262,5 см; существует заболевание кожи, из-за которого постоянно потеют ладони. Как ни трудно в это поверить, все это правда, и у вселенной в запасе есть еще гораздо больше явлений за гранью нашего понимания.

Редакция AdMe.ru отыскала для читателей фото самых любопытных из них.

1. У этого быка размах рогов больше, чем высота большой новогодней елки

2. Так выглядят артишоки, если дать им зацвести

3. «У моей папайи только одно семечко»

4. «У меня гипергидроз, поэтому мои руки и ноги сильно потеют. Так обычно выглядят мои пальцы»

5. «Я переварила яйцо, и теперь похоже, как будто из него пытается выбраться человек»

6. «Я нашел розового кузнечика»

7. Фильтр с утренним кофе похож на удивленного медведя

8. Жук пытается замаскироваться под окружающую среду

9. «Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч»

10. «Мой коренастый ротвейлер Кайзер. Он родился с гигантизмом, поэтому был несоразмерно большим щенком. И все еще остается очень крупным»

11. «Мои волосы наполовину светлые, наполовину темные. Включая брови»

12. «Сегодня в моем чайнике появилась маленькая радуга»

13. Вот что происходит при прорастании семян клубники

14. Тюлень с белыми полосами на черном меху обитает в северной части Тихого океана. Он по праву называется полосатым тюленем