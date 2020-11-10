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14 случаев, когда природа в тысячный раз взорвала нам мозг

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Краткие факты: в природе есть бык, длина рогов которого составляет 262,5 см; существует заболевание кожи, из-за которого постоянно потеют ладони. Как ни трудно в это поверить, все это правда, и у вселенной в запасе есть еще гораздо больше явлений за гранью нашего понимания.

Редакция AdMe.ru отыскала для читателей фото самых любопытных из них.

1. У этого быка размах рогов больше, чем высота большой новогодней елки

2. Так выглядят артишоки, если дать им зацвести

© unsplash.com, © clausy / Reddit

3. «У моей папайи только одно семечко»

© tonymademedoit / Reddit

4. «У меня гипергидроз, поэтому мои руки и ноги сильно потеют. Так обычно выглядят мои пальцы»

© Najam99 / Reddit

5. «Я переварила яйцо, и теперь похоже, как будто из него пытается выбраться человек»

© matt_hammond / Reddit

6. «Я нашел розового кузнечика»

© Farmityourself / Reddit

7. Фильтр с утренним кофе похож на удивленного медведя

© YogurtGhost / Reddit

8. Жук пытается замаскироваться под окружающую среду

© tiny-bambi / Reddit

9. «Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч»

© el_tobleronie / Reddit

10. «Мой коренастый ротвейлер Кайзер. Он родился с гигантизмом, поэтому был несоразмерно большим щенком. И все еще остается очень крупным»

© WraithKLM / Reddit

11. «Мои волосы наполовину светлые, наполовину темные. Включая брови»

© Sunflowely / Reddit

12. «Сегодня в моем чайнике появилась маленькая радуга»

© TrailerParkGal / Reddit

13. Вот что происходит при прорастании семян клубники

© Wolfdijon / Reddit

14. Тюлень с белыми полосами на черном меху обитает в северной части Тихого океана. Он по праву называется полосатым тюленем

© Bering Land Bridge National Preserve / Wikimedia Commons

А какие странные явления наблюдали вы?

Фото на превью Wolfdijon / Reddit
291916
2k