14 фотографий нашей планеты до и после вмешательства человека

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы обращали внимание на то, как со временем меняются знакомые с детства места? Реки превращаются в болотца, леса поднимаются в горы, а на месте старой пустоши вдруг вырастает зеленая роща. Многие перемены происходят сами по себе. Но есть и те, к которым приложил руку каждый из нас: в одиночку посадил целый лес, подписывал петиции, чтобы вернуть к жизни водоем или остановить вырубку леса, или просто использовал велосипед там, где можно обойтись без автомобиля.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии пользователей и спутниковые снимки разных лет из проекта Images of Change, которые иллюстрируют, как действия людей постепенно меняли лицо большого мира.

Засуха в Европе, вызванная жарой 2018 года

Причина: повышение средней температуры на Земле, чему благоприятствуют действия человека, провоцирующие выбросы парниковых газов. В результате над Европой образуются аномальная система антициклонов и области высокого давления, вызывающие сильную жару летом, непривычно холодную зиму и обильные осадки.

Прогноз на будущее: сильная жара станет повторяться раз в 7 лет. Похожий сценарий не в новинку для Земли. Приблизительно 252 млн лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере тоже увеличилась, температура на Земле выросла, произошел выброс метана в Арктике и 97 % живых организмов погибли. Планете потребовалось 10 млн лет на восстановление. Сегодня действия человека в десятки раз ускоряют развитие этих процессов: климат меняется быстрее, чем природа и люди могут к этому адаптироваться. Но именно человек может замедлить и даже обратить вспять какие-то процессы.

Гигантская гидроэлектростанция, способная затопить территорию, где проживают 360 млн человек

Причина: ГЭС «Три ущелья» помогла Китаю снизить объем выбросов парниковых газов. Увеличение глубины реки Янцзы улучшило условия для судоходства, повысив грузооборот. Плотина защищает поселения от губительных ежегодных паводков. Прогноз на будущее: во время строительства были задействованы естественные места обитания многочисленных живых существ, земля осталась без плодородного ила, который приносила река во время паводков, что сказалось на урожаях. Работа ГЭС привела к росту числа оползней. В случае прорыва плотины в зоне затопления окажутся 360 млн человек, поэтому охраной гидроэлектростанции занимается армия КНР.

Доисторическое соленое озеро, исчезнувшее за 3 года

Причина: озеро Поопо входило вместе с озером Титикака в состав крупного доисторического озера, но пересохло из-за выкачивания воды для полива урожаев и работы рудников, где добывают вещества для изготовления аккумуляторов. В 1994 году озеро исчезло. Потребовались годы на то, чтобы оно частично восстановилось. Прогноз на будущее: в 2016 году озеро высохло и вряд ли заполнится когда-либо водой без вмешательства человека. Исчезновение такого массива воды привело к росту температуры в горах, уменьшению количества осадков в регионе и изменениям биосферы. Например, фламинго и другие перелетные птицы лишились крупной стоянки для отдыха. Зона с неблагоприятными условиями для жизни человека продолжает расширяться за пределами озера.

Наводнение, вызванное человеком, и строительство плотин, которые изменили русло реки и границы моря

Причина: устье реки Хуанхэ сместилось на сотни миль к югу в результате искусственного наводнения, организованного в 1938 году правительством в Центральном Китае для борьбы с японскими войсками. В результате около 800 тыс. человек погибли. Река приносит с запада тонны почвы, и берега залива, куда впадает Хуанхэ, меняются. Наносы откладываются в районе прибрежной полосы морского дна и делают местную почву плодородной, поэтому здесь активно строят фермы для выращивания морепродуктов (это темно-синие прямоугольники на снимке). Прогноз на будущее: из-за продолжающегося строительства дамб вдоль реки увеличится число наводнений. Примерно 2 тыс. лет назад этот регион пережил катастрофическое затопление, в результате которого пострадали 9 млн человек. И это может повториться в наши дни.

Ледник Свартисен, превращающийся в лес

В 1889 году это была пустая земля на языке ледника Свартисен, покрытая многометровым слоем льда. Спустя 120 лет здесь растут березы и молодой лес. Ледник тает, на его месте появляются зеленые луга. Причина: таяние является следствием глобального потепления. Управление водных ресурсов и энергии Норвегии проводит здесь наблюдения за балансом ледовой массы начиная с 1974 года, чтобы контролировать скорость таяния. Прогноз на будущее: почти 20 % электроэнергии Норвегия получает от водоемов, которые питаются стоками с ледников. Если скорость таяния возрастет, то на оборудовании, не обладающем достаточной мощностью для переработки большего объема воды, произойдут аварии, начнется затопление больших участков суши, изменятся местная биосфера и климат, сократятся ресурсы питьевой воды.

Дельта реки Колорадо, которая впервые за 50 лет снова впадает в Калифорнийский залив

Причина: до начала XX века река Колорадо впадала в Калифорнийский залив, но постройка плотин, водохранилищ и деривационных каналов истощили ее. Сегодня устье реки потеряло 95 % своего объема, но река все еще обеспечивает водой 40 млн человек. В 2014 году правительства США и Мексики приняли решение спустить миллионы литров воды на плотине, чтобы заполнить русло и сделать первый шаг на пути возвращения к жизни этого региона. Так река впервые за 50 лет сама влилась в Калифорнийский залив. Прогноз на будущее: без вмешательства человека высыхание продолжится, река постепенно исчезнет. Миллионы человек и сельскохозяйственные угодья лишатся воды, сотни гектаров леса и зеленые луга превратятся в пустоши.

Солнечная станция, которая сделала из пустыни бесконечный источник зеленой энергии

Причина: электростанцию Topaz Solar Farm построили в рамках проекта Калифорнии, благодаря которому штат надеется получать 33 % потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников уже к 2020 году. Строительство началось в 2011 году, уже через 2 года станция поставляла электричество первым потребителям. Сейчас к ней подключены 160 тыс. домов. Прогноз на будущее: подобные проекты уменьшают долю вредных выбросов в атмосферу и позволяют безопасно и эффективно использовать малообитаемые пространства как естественные источники возобновляемой энергии. В таких проектах огромную роль играет личное желание потребителей, в данном случае — домашних хозяйств. Например, в Германии индивидуальные потребители могут продавать государству неизрасходованную электроэнергию, полученную благодаря личным ветрякам и солнечным батареям, установленным на их приватизированных участках.

Кораллы Большого Барьерного рифа, которые заболевают из-за слишком теплой воды

Причина: повышение температуры воды в Мировом океане привело к массовому вымиранию кораллов. Только в отдельных районах Большого Барьерного рифа погибло до 90 % кораллов. Умирая, они становятся тусклыми, так как внутри них гибнут цветные водоросли. По оценкам ученых, к 2050 году все коралловые рифы на Земле умрут, если человек не вмешается. Прогноз на будущее: начинается гибель обитающей в этой среде флоры и фауны. Отдельные локации кораллов неспособны восстановиться без вмешательства человека. Последствия от потери скажутся на качестве воздуха, которым мы дышим: 80 % кислорода дает нам океан. В некоторых странах произойдет значительный спад в сферах рыболовства и туризма, вырастет число разрушительных штормов и ураганов.

Пустыни, где зимой идет снег, а весной цветут поля

Причина: последний снегопад в XX веке Сахара видела в феврале 1979 года. В 2016 году снег выпал снова. Ситуация повторилась в 2017 и 2018 годах. Из-за глобального потепления атмосферное давление над Европой повысилось, холодный воздух распространяется дальше на юг — в Северную Африку. Пустыня Атакама считалась самой засушливой в мире. Но в 1991 и в 1997 году из-за аномальных осадков она зацвела. Ситуация повторилась в 2010 и 2015 году. Прогноз на будущее: действия человека приводят к тому, что климат меняется слишком быстро. Пока живительная влага в виде снега неожиданно выпадает в Сахаре, где-то в Европе начинается засуха, уничтожающая тысячи живых организмов, провоцирующая лесные пожары, падение урожаев и человеческие жертвы.

Загадочные круглые поля, которые видны с самолета

Причина: фермеры Саудовской Аравии выращивают фрукты и овощи посреди пустыни, чтобы удовлетворить спрос внутри страны и немного заработать на экспорте. Этому способствуют подземные воды, превратившие часть пустыни в плодородные поля. В центре каждого поля находится система искусственного орошения, которая двигается по кругу, чтобы поливать посевы. Прогноз на будущее: засушливый климат региона не меняется, а запасов подземных вод хватит на ближайшие 50 лет. Поэтому фермерам советуют переходить на парники или вкладывать в более прибыльные проекты, которые не наносят вреда окружающей среде.

Гидроэлектростанция, которая затопила территорию размером с 1/6 часть Кипра

Причина: ГЭС «Ясирета» установлена на реке Парана, второй по протяженности в Южной Америке после Амазонки, для обеспечения электроэнергией Аргентины и Парагвая. После постройки плотины уровень воды в реке вырос: 30 тыс. жителей лишились своих домов, около 800 тыс. находятся в зоне риска. Затопленные территории были местом обитания ягуаров, гривистых волков, гигантских муравьедов, более 650 видов птиц и 10 тыс. видов растений. От состояния реки зависят жизни еще 100 млн людей и многих редких видов, водохранилище защищает нижележащие земли от наводнений. Прогноз на будущее: конфликт между странами, касающийся оплаты и эксплуатации плотины, продолжается, влияя на планы по ее расширению. Ситуацию обостряет периодическое повышение уровня воды в водохранилище, которое не было рассчитано на столь быстрые изменения климата. Прорыв или переполнение плотины может привести к крупнейшей в мире промышленной катастрофе.

550 га леса, который посадил один человек для спасения целого острова

Причина: Джадав Пайенг по прозвищу Молай стал свидетелем выброса на берег сотен змей, которые не смогли спастись от паводков из-за исчезновения леса. Это огорчило Молая, и он начал сажать деревья на берегу, вырастив на пустом месте лес площадью более 550 га за несколько десятилетий. Прогноз на будущее: благодаря его стараниям в лесу снова обосновались бенгальские тигры, индийские носороги, олени и кролики, множество обезьян и птиц. Сотни слонов ежегодно останавливаются здесь на полгода, зная, что находятся под защитой Молая. В ближайшее время Молай планирует восстановить лес на другом песчаном берегу реки. Это показывает, как много может сделать даже один человек.