14 фактов о нашем теле, в которые верится с трудом (Да, сердце может изменить свою форму)

14

35

16.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Организм человека — мощнейшая химическая лаборатория, где все подчиняется строгим законам и правилам. Кажется, что наше тело изучили до каждой клетки, однако это не так. К примеру, несколько месяцев назад учеными был открыт новый орган в иммунной системе. Он находится с внешней стороны лимфатических желез и запоминает все болезни, которыми человек когда-либо болел. Однако это не все чудеса, на которые способен человеческий организм.

Вы знали, что сердце человека меняет свою форму в состоянии невесомости, у нас есть второй мозг, а желудочной кислоте по силам переварить даже лезвие? Мы в АdMe.ru убедились, что у нашего тела припрятано еще немало козырей в рукаве.

Наш позвоночник примерно на 1–2 см длиннее, когда мы просыпаемся, чем тогда, когда ложимся спать. Причина этих изменений кроется в хрящах, которые размещены между позвонками. Под действием силы тяжести за день они сжимаются, а ночью приходят в норму. Доктор Джерри Уэльс называет этот процесс компрессией спины под влиянием гравитации.

Сердце взрослого человека бьется примерно 60–80 раз в минуту, 100 тыс. раз в день, более 30 млн раз в год и около 2,5 млрд раз за 70 лет жизни. Однако бьется оно ритмично и, кроме ударов, в цикле есть паузы. Наше сердце «молчит» около 20 лет жизни. Вы можете посчитать, сколько примерно ударов уже сделало ваше сердце, причем с учетом времени до вашего рождения.

Вы абсолютно уникальны, и это подтверждают не только отпечатки ваших пальцев. Форма вашего уха также неповторима. Британские ученые разработали алгоритм, который может идентифицировать человека по его ушам с точностью до 99,6 %. В будущем люди смогут разблокировать свой смартфон с помощью сканера ушной раковины. Язык тоже имеет свою уникальную форму и текстуру. В отличие от отпечатков пальцев, этот «рисунок» не меняется со временем.

Ученые НАСА выяснили, что в состоянии невесомости сердце теряет мышечную массу, уменьшается в объеме, а также меняет свою форму. Кардиологи НАСА изучали сердца 12 космонавтов, работавших на МКС. Анализ снимков показал, что в условиях невесомости сердце округляется на 9,4 %, но после возвращения на Землю за полгода обретает свою обычную форму.

Наше сердцебиение имитирует музыку, которую мы слушаем. Сердце человека, в зависимости от нагрузки, совершает от 60 до 200 ударов в минуту. Большинство песен также находится в этом диапазоне. Однако самые популярные треки не совпадают с сердечным ритмом в состоянии покоя, а находятся немного выше: в диапазоне от 120 до 130 ударов в минуту. К примеру, в 2016 году на вершинах хит-парадов были песня Рианны «This Is What You Came For» (124 удара в минуту) и «No Money» группы Galantis (126 ударов в минуту). А вот на беговой дорожке люди предпочитают ритмичную музыку с частотой около 160 ударов в минуту.

Ученые доказали, что наше восприятие вкуса напрямую зависит от температуры пищи. Кислые и терпкие вкусы лучше и дольше ощущаются при высокой температуре, а горький вкус сильнее выражен при низкой. Рецепторы наиболее чувствительны к пище, которая находится в температурном диапазоне от 20 до 35 градусов. Поэтому чрезмерно горячий кофе может показаться менее горьким, чем напиток комнатной температуры.

Кроме известных нам 4 видов вкуса (сладкого, соленого, горького и кислого), есть и пятый — умами (с японского — «восхитительный»). Это вкус белковых блюд, мясных и рыбных бульонов, а также еды с добавлением глутамата натрия. У человеческого языка есть особые рецепторы, отвечающие за восприятие умами.

Желудочная кислота настолько сильна и концентрирована, что может переварить сам желудок. Чтобы защитить себя, каждые 3–4 дня он восстанавливает свой внутренний слой. Желудочная кислота может растворить даже лезвие бритвы (но глотать его — по-прежнему плохая идея). Когда разрушительное действие агрессивных факторов на слизистую желудка преобладает над защитным, у человека может развиться язва.

В мире есть люди, которые страдают от синдрома внутренней пивоварни. Они могут опьянеть после приема пищи, богатой углеводами. Причиной болезни становится неспособность желудка расщеплять сахар на углеводы. Вместо этого в организме идет процесс ферментации, в ходе которого вырабатывается этанол.

Специалисты из австралийского Университета Флиндерса в результате масштабного исследования пришли к выводу, что в человеческом организме есть так называемый второй мозг, который расположен в кишечнике. Более того, его можно считать даже первым, так как он появился раньше головного. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт — единственный внутренний орган с собственной нервной системой, который может полностью функционировать независимо от головного мозга. Нервная система кишечника оказывает прямое воздействие на организм, к примеру, автоматизирует процесс пищеварения.

Наши тела светятся в темноте, но мы этого не замечаем. Все дело в том, что свет, который излучает тело человека, в 1 000 раз слабее, чем тот, который способны воспринимать его глаза.

Ученые подсчитали, что вне зависимости от размера мочевого пузыря (будь то слон, человек или мышь) среднее время мочеиспускания составляет 21 секунду, плюс-минус 13 секунд. Исследователи считают, что эти знания смогут помочь инженерам в конструкции гидродинамических систем на основе тех, что были созданы самой природой.

Каждую минуту в нашем теле умирает 300 млн клеток, и это число выглядит устрашающим. Но волноваться не стоит, ведь это лишь 0,0001 % клеток, которые ежедневно обновляются в нашем организме.

Ученые из Университета Эмори еще в 2010 году обнаружили у мышей ген, удаление которого улучшало их умственные способности, память и пространственное мышление. Оказалось, что такой же ген есть и у человека, но пока что никто не знает, какие побочные эффекты может иметь его удаление. Исследователи дали ему название «ген Гомера Симпсона».

Как считаете, каких еще способностей не хватает нашему телу? Если бы можно было что-то изменить в работе организма, что бы вы хотели улучшить?