14 фактов из мира статистики, которые заинтересуют даже тех, кто не любит цифры

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Что вы делаете, когда видите кучу цифр, графиков и слово «статистика»? Думаем, как правило, просто игнорируете их. Но только не сегодня. В этой статье мы собрали самые интересные статистические факты, которые чуть больше расскажут об окружающем мире. К примеру, вы знали, что 1 700 человек в США каждый день становятся миллионерами? Или что больше всего детей рождается именно в четверг?

AdMe.ru делится самыми занимательными фактами, связанными с вещами, происходящими на нашей планете.

1. Население Бангладеш больше населения России

По данным на сегодняшний день, население небольшой страны Бангладеш превышает население огромной России более чем на 20 миллионов, и это притом что площадь Бангладеш меньше площади России почти в 116 000 раз.

2. Количество звезд намного меньше количества деревьев

Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно 3 триллиона деревьев, в то время как звезд — 400 миллиардов.

3. В Германии самая низкая доля детского населения в мире

Дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют в Германии всего 12 % населения, тогда как в Кении на эту группу населения приходится целых 40 %.

4. Мэри и Джеймс — самые популярные имена

В период с 1917-го по 2016 год самыми популярными именами являлись Джеймс для мальчика и Мэри для девочки. Среди мальчиков Джеймсом назвали почти 5 миллионов детей, а имя Мэри выбрали примерно для 3,5 миллиона девочек. А вот имя Джастин оказалось не самым распространенным: оно занимает только 38-е место, его носят 769 098 человек.

5. КНР — «золотая республика»

В Китайской Народной Республике добывается больше золота, чем в любой другой стране. Проведенное исследование выяснило, что в КНР уже целое десятилетие показатели по добыче золота составляют 440 тонн в год.

6. В Швеции Карлсонов больше 200 000

Всем нам знакомая фамилия Карлсон достаточно популярна в Швеции. Она занимает почетное 3-е место среди самых распространенных фамилий: ее носят более 200 000 человек. А вот на 1-м месте — фамилия Андерсон: она принадлежит почти 240 000 человек.

7. Население Земли стало больше в 22 раза за тысячу лет

Население Земли с 1 000 года до 2 000 года выросло более чем в 22 раза. На 1 июля 1 000 года было 275 000 000 человек, а 1 июля 2 000 года на Земле насчитывалось уже 6 145 006 989 человек.

8. За всю жизнь можно обойти Землю 4,5 раза

В среднем человек за день проходит 7 500 шагов, при этом средняя продолжительность жизни составляет 80 лет. Имея только эти данные, исследователи высчитали, что за всю жизнь можно пройти целых 180 000 километров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по экватору 4,5 раза.

9. В США люди больше 4 часов в день смотрят телевизор

Ежедневно пятую часть дня (270 минут) жители США проводят за просмотром телевизора. На 2-м месте расположилась Польша, где люди смотрят телевизор 264 минуты в день. Россия в этом списке на 5-м месте (248 минут).

10. В субботу рождается меньше всего детей

Статисты даже выяснили, в какой день рождается больше всего детей. Так, лидирующее место принадлежит четвергу (12,8 %), на 2-м месте понедельник (11 %), а вот самый непопулярный для рождения день — это суббота (10 %).

11. 90 % писем — это спам

Согласно данным всемирно известной компании Cisco, 90 % отправляемых с помощью электронной почты писем — это спам.

12. Датчанки — самые работающие мамы

Согласно статистике, 82 % мам в Дании работают в обычном режиме. Но также стоит отметить, что недалеко в этом рейтинге Швеция, Нидерланды и Словения. На последнем месте разместилась Греция — там работают менее 50 % матерей.

13. Макдоналдс продает 75 бургеров секунду

Один из самых популярных ресторанов быстрого питания, Макдоналдс, продает около 75 бургеров в секунду. У них даже есть специальный сайт, который отслеживает, сколько товара было продано и сколько клиентов обслужено за конкретный период времени.

14. В США становится на 1 700 миллионеров больше каждый день

Миллионеров в мире намного больше, чем мы могли бы подумать. В США ежедневно 1 700 человек становятся миллионерами. Согласно статистическим данным, в Америке более 8 миллионов домашних хозяйств с доходом более 1 миллиона долларов в год, и в эту сумму не входят недвижимость и предметы роскоши.

Ну как вам такая статистика? Какой факт понравился или удивил больше всех?