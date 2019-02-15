14 частей человеческого тела, которые исчезнут в будущем

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В 1-й главе своей книги «Происхождение человека» Чарлз Дарвин выделил около десятка частей тела, которые он весело назвал «бесполезными или почти бесполезными». Каталог Дарвина был далеко не полным: в нашем теле много лишнего.

AdMe.ru решил пройтись по списку частей тела, которых мы, возможно, лишимся в ходе эволюции.

1. Волосы на теле

Брови защищают глаза от стекающего со лба пота. Волосы у мужчины на лице играют важную роль в привлечении противоположного пола. Но большая часть волос на теле человека не выполняет никаких функций.

2. Внешние мышцы ушей

Благодаря этим мышцам некоторые животные, такие как кролики или собаки, способны двигать ушами по отдельности. У нас тоже есть эти мышцы — именно поэтому некоторые люди умеют шевелить ушами. Но никакого функционального значения у них нет.

3. Зубы мудрости

В первобытные времена людям приходилось жевать растения, чтобы получить достаточно калорий для выживания. В наши дни зубы мудрости прорезаются у 85–90 % людей, хотя они стали совершенно бесполезны. Мы надеемся, что они исчезнут первыми из этого списка — и мы будем реже посещать стоматолога!

4. Шейные ребра

Набором добавочных шейных ребер, которые мы, возможно, унаследовали от рептилий, обладает менее 1 % населения Земли. У некоторых людей шейные ребра могут быть только слева или справа, в то время как у других — с обеих сторон. Эти лишние костные пластины часто бывают причиной неврологических проблем и сдавления подключичной артерии.

5. Длинная ладонная мышца

Эта длинная узкая мышца тянется от локтя до запястья и отсутствует у 10–15 % современных людей. Когда-то она была нужна нашим предкам для удобства лазанья по деревьям. Так что, если вы скалолаз или занимаетесь боевыми искусствами, то, наверное, не захотите эту мышцу потерять.

6. Соски у мужчин

Соски формируются на ранних стадиях развития плода, когда ребенок фактически еще не имеет пола, поэтому они имеются как у женщин, так и у мужчин. Но для лактации у мужчин недостаточный уровень гормона пролактина.

7. Волосяные мышцы

Благодаря крошечным волосяным мышцам животные способны распушить свой мех, чтобы согреться или запугать противника. Люди сохранили эту способность — мурашки тому доказательство, — но потеряли большую часть меха.

8. Аппендикс

Эта узкая мышечная трубка, прикрепленная к толстой кишке, служила для переваривания целлюлозы, когда рацион человека состоял в основном из растений, а не из животного белка.

9. 13-я пара ребер

У наших ближайших родственников, шимпанзе и горилл, есть лишняя пара ребер. У большинства из нас их 12, но 8 % взрослых людей тоже имеют одну дополнительную.

10. Пальцы ног

Ученые обнаружили, что раньше люди больше опирались на среднюю часть ступни, чтобы поддерживать равновесие. Постепенно мы перенесли эти функции на большой палец стопы. Исследования показывают, что центр равновесия продолжает смещаться внутрь. Это означает, что людям уже совсем не так, как раньше, нужны пальцы на ногах, чтобы поддерживать баланс. Если эта тенденция сохранится, они и вовсе нам больше не понадобятся.

11. Копчик

Копчик, или, по-другому, хвостцовая кость, — это все, что осталось от нашего хвоста. А большинство млекопитающих продолжают им пользоваться для баланса и общения.

12. Третье веко

Общему предку птиц и млекопитающих эта мембрана, вероятно, была нужна для защиты глаз и удаления из них сора. У людей сохранились лишь крошечные складки во внутренних уголках глаз.

13. Дарвинов бугорок

Маленький бугорок в верхней части уха время от времени встречается у современных людей. Это то, что осталось от заостренной формы ушей приматов, которая помогала им улавливать звуки на большом расстоянии.

14. Подключичная мышца

Эта маленькая мышца проходит под плечом и тянется от первого ребра до ключицы. Она была бы полезна, если бы люди все еще передвигались на четырех конечностях. У некоторых людей эта мышца отсутствует, у других есть одна, а у кого-то даже две.