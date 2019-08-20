13 всем знакомых ситуаций, когда родители, сами того не понимая, вредят своим детям

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Сегодня каких только рекомендаций по воспитанию и развитию детей не наслушаешься, при этом зачастую противоречивых. Но врачи и психологи позиций не сдают: изучают, анализируют, а потом выдают на-гора свежую порцию советов. И вроде сначала пробегаешь этот список взглядом, полным скепсиса, мол, ну что на сей раз. А потом вчитываешься и обнаруживаешь, что советы-то дельные.

AdMe.ru изучил исследования, посвященные детскому здоровью, и составил список того, что, по мнению специалистов, не идет детям на пользу. А в конце статьи мы добавили пункт, который можно торжественно предъявлять всем сердобольным бабушкам, чтобы они поменьше волновались.

1. Щекотать ребенка

Сколько раз бывало: хочет взрослый развеселить ребенка — и давай его щекотать. Но исследователи Калифорнийского университета еще много лет назад выяснили, что щекотка не вызывает такого же ощущения счастья, какое появляется от забавной шутки, — создается лишь иллюзия радостного смеха. Ребенок в этом случае хохочет неконтролируемо и рефлекторно. Ведь почти все будут смеяться, когда их будут щекотать. Но проблема в том, что дети так делают, даже если терпеть не могут щекотку.

2. Подкладывать в кроватку подушки и мягкие игрушки

Не все родители понимают, что младенцу для сна нужен только хороший матрас с простынкой и небольшое одеяло на случай прохладной температуры в комнате. Поэтому иногда в кроватке может появиться подушка (пусть даже маленькая и плоская). Однако, согласно исследованиям, ребенку до определенного возраста спать на ней вредно. Изощряться в украшении детского спального места тоже не стоит, потому что плюшевые мишки и другие мягкие игрушки, трогательно «спящие» рядом с малышом, в любой момент могут ему помешать. Не говоря уже о ситуациях, когда крохи неловко поворачиваются во сне и утыкаются в них лицом, что может критично затруднить дыхание.

3. Использовать ночник, пока малыш спит

Оставленный на всю ночь приглушенный свет в детской не идет ребенку на пользу. Гормон роста лучше вырабатывается в темноте. Причины использовать ночник могут быть разными. В основном это удобство родителей: не приходится, к примеру, на ощупь менять подгузник. У некоторых мам и пап, кстати, еще с детства есть страх темноты, поэтому они «работают на опережение», стараясь не допустить такого у своего ребенка. И ночник видится им панацеей. Трэйси Бедросян (Tracy Bedrosian), представитель кафедры неврологии в Университете штата Огайо, рекомендует тем, кто не может отказаться от ночника полностью, использовать правильный свет. Экспериментальным путем доказано, что зеленый свет сдвигает биологические часы примерно на 90 минут, а синий — на 180 и выспаться становится сложнее. Красный и оранжевый в наименьшей степени подавляют выработку мелатонина по сравнению с зеленым, белым и синим цветами и не нарушают циркадный ритм.

4. Увлеченно укачивать

Каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда малыша, независимо от возраста, было трудно уложить спать без укачиваний. Иногда этот процесс длится так долго, что мамы с папами уже сами падают от усталости, а ребенок — ни в какую. Педиатры утверждают, что проблем с засыпанием можно избежать, если с рождения приучать младенца к режиму дня и устранить все внешние и внутренние раздражители, как то: голод, мокрый подгузник, шум, неудобная одежда и прочее. Если же без укачиваний не обойтись, лучше, чтобы они были плавными и недолгими. Маленькие дети имеют несовершенный вестибулярный аппарат, и от интенсивных длительных качаний они могут потерять сознание.

5. Прятать от ребенка зеркало из-за популярных суеверий

Расхожая славянская примета не показывать крохе зеркало, чтобы тот не заболел или не «проглядел свою душу», вызывает недоумение у педиатров и психологов всего мира. Доктор Сьюзи Грин (Suzy Green), основатель Института позитивности, напротив, горячо рекомендует родителям играть со своими малышами при помощи зеркала, ведь интерактивность этого занятия помогает им осознать себя и способствует формированию личности. Установлено, что в разном возрасте дети по-разному реагируют на свое отражение, но для них это всегда захватывающий и позитивный опыт.

6. Создавать младенцу стерильные условия

«Чистота — залог здоровья» — так нас учили с детства. Но исследователи разных стран сегодня единогласно сходятся во мнении, что излишняя стерильность вредит развитию ребенка. Она замедляет формирование хорошего иммунитета, готового бороться с инфекцией, и поощряет аллергические заболевания вроде бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита. Основная ошибка родителей в данном случае — рьяная тяга к генеральным уборкам либо запрет на контакт ребенка с домашними животными. Чем раньше в жизни малыша появится потенциальный аллерген, тем быстрее его иммунитет начнет воспринимать его как нормальное явление.

7. Слишком рано приучать к горшку

Горшок — очень спорная тема. Но главное здесь — не следовать без оглядки непрошеным советам и всегда придерживаться интересов ребенка. Не надо ждать, что он начнет использовать горшок по назначению в год-полтора. Все равно кроха еще не до конца понимает, как реагировать на сигналы своего тела. «Ребенок рано или поздно научится контролировать свое желание сходить на горшок. Тогда он и начнет им пользоваться. Мочевому пузырю на нормальное развитие нужно 3–4 года. Раскованное мочеиспускание — например в подгузники — этому как раз-таки способствует», — заявляет детский уролог Стивен Ходжес (Stephen Hodges).

8. Позволять малышу ходить босиком по ровным поверхностям

В среднем в год дети начинают ходить. Кто-то из родителей кидается в магазин за первыми домашними ботиночками, а кто-то, наоборот, позволяет ребенку делать первые шаги босиком. Исследователи-ортопеды до сих пор спорят, что из этого лучше, но сходятся во мнении, что не всякая поверхность полезна для хождения босиком. Очень хорошо, если малыш топает без обуви по песку, травке, гладким камешкам, а вот дома по идеально ровной плитке, паркету или ламинату ходить неполезно. В этот момент не происходит рефлекторного сокращения мышц стопы, а основная нагрузка приходится на слабый связочный аппарат. И в результате нарушается естественное формирование сводов стопы.

9. Заставлять ребенка доедать всю порцию

Многие бабушки (да и мамы с папами) сильно огорчаются, когда малыш отказывается доедать выделенную ему порцию пищи. В ход идут уговоры, шантаж, присказки про «ложечку за маму» и даже угрозы. В итоге тарелка пуста, и этой ситуацией в первую (и единственную) очередь довольны сами «кормильцы». Только мало кто знает, что такая крайность способствует формированию у малыша неправильной пищевой привычки. Он никак не сможет научиться понимать свой организм, а вот переедать — наоборот. Кроме того, не стоит впихивать в ребенка «первое, второе и компот», ведь большие объемы съеденного перегружают пищеварительный тракт. Малышу вполне хватит одного блюда и напитка в один прием пищи.

10. Кормить с ложечки

О том, что детям лучше не помогать есть, когда они уже умеют сами орудовать ложкой, говорит доцент кафедры детского здравоохранения Университета Суонси Эми Браун (Amy Brown). «У младенцев, которых дольше, чем требуется, кормят с ложечки, в будущем, скорее всего, будет избыточный вес. В процессе такого кормления детям сложно определить, наелись они или нет. Результатом становится переедание», — поделилась своим заключением эксперт. Как объясняют исследователи, ребенок, который ест самостоятельно, получает возможность питаться в своем темпе и изучить вкус продуктов, что помогает сформироваться здоровому отношению к еде.

11. Ограждать кроху от аллергенов

Шведские специалисты утверждают: чтобы пищевая аллергия не застала ребенка врасплох, родители должны поменьше ограждать его от провоцирующих ее условий. Профессор педиатрии Гетеборгского университета Йёран Веннергрен (Göran Wennergren) заявляет: «Давать детям в раннем возрасте продукты, содержащие аллергены, не только не вредно, но даже полезно! Иммунная система приучается правильно на них реагировать. Типичным примером может служить рыба. Поэтому мы рекомендуем давать детям измельченное филе рыбы, начиная с 4-месячного возраста». Мнение профессора подтверждает еще одно исследование, проведенное не так давно израильскими и британскими учеными. Родители из еврейской общины в Лондоне не давали своим детям арахис, в то время как в Израиле дети пробовали арахисовое масло еще до того, как им исполнился год. Статистика беспристрастна: израильские дети меньше подвержены аллергии, чем маленькие жители английской столицы.

12. Принуждать ребенка делиться

В возрасте примерно 2 лет малыш начинает воспринимать себя как личность и вещи, которые он считает своими, становятся как бы продолжением его самого. Поэтому всех, кто претендует на его «имущество», ребенок считает нарушителями его личных границ. К сожалению, мало кто из родителей учитывает эту возрастную особенность. Мамы и папы не хотят, чтобы окружающие считали их чадо жадиной. Поэтому в спорной ситуации запросто могут заставить ребенка поделиться игрушкой или едой. Психологи, в свою очередь, уверены, что таким образом мы растим «удобных» детей. Они не умеют слышать себя и действуют вопреки своим желаниям. В итоге из них вырастают женщины и мужчины, которые не могут сказать «нет», даже если это в их интересах.

13. Кутать малыша, когда у него прохладные ножки и ручки

Нетеплые на ощупь стопы, ладони и носик ребенка не являются признаком переохлаждения: из-за особенностей сосудистого тонуса и кровообращения они существенно прохладнее остальных его частей тела. Оптимальной температурой воздуха в детской считается 19–22 °С. В таких условиях крохе не требуются шапочка, рукавички и носочки: кожа тела должна дышать, а ручки и ножки — активно контактировать с воздухом. Кстати, перегреть младенца гораздо легче и опаснее, чем переохладить. Наиболее показательные критерии перегрева — влажные шея и затылок, а также цвет кожи, которая при правильной температуре тела должна быть бледно-розовой. Интенсивно-розовая или покрасневшая кожа означает, что малышу жарко и с него стоит снять минимум один слой одежды.

Как считаете, есть среди этих рекомендаций полезные? Или родители уж получше всяких ученых знают, что нужно и не нужно их чадам?