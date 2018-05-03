13 вещей, которые не стоит терпеть на работе, если вы хотите успешную карьеру

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Согласно данным бюро статистики, человек в среднем меняет работу каждые 4 года и 2 месяца. На работе могут складываться самые разные ситуации — приятные и не очень. Причин захотеть поменять рабочее место более чем достаточно, хотя иногда можно просто обсудить все проблемы с руководством. Но все же есть такие ситуации, которые откровенно намекают: с этой работы пора бежать. В любом случае умалчивать свое недовольство не стоит.

Работа хоть и не самое главное в жизни, но довольно важная ее часть. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие именно ситуации на работе нельзя терпеть.

1. Бюрократия достигает маразма

Представьте себе ситуацию, что буквально каждый чих, обеденный перерыв и любое действие на работе вам нужно согласовывать через служебные записки. В такой компании получить отпуск — это все равно что пройти серьезный квест. А если в конце дня вам нужно составить поминутный отчет о том, что именно вы сегодня делали и как долго? Картина получается ужасающая, но тем не менее во многих компаниях почти так оно и есть. Forbes называет такие компании «медленными» и непригодными для карьерного роста, так что смысла оставаться среди торнадо согласований и записок просто нет — стоит приложить усилия для изменения ситуации и как минимум постараться уменьшить количество бюрократических препон.

2. Деликатное обсуждение неделикатных вопросов

Если во время обсуждения финансовых вопросов вам только и говорят, что это неправильно, нетактично и невежливо, то уже стоит насторожиться. А если затем пытаются пристыдить за отстаивание своих финансовых интересов — построить долговременную карьеру на этом месте будет сложно. Обсуждать с начальством свою зарплату и просить ее повышения по объективным причинам — индексация, увеличение объема должностных обязанностей и прочее — это абсолютно нормально.

3. Карманные расходы

Рыночные отношения предполагают, что работа — это то место, где вы зарабатываете деньги, а не тратите их. Если на работе постоянно приходится совершать пусть и мелкие, но траты на нужды компании, которые не возмещаются руководством, то это плохая работа. Будь то необходимая канцелярия или бумага для принтера, бизнес-тренер и консультант по карьере Рейчел Ритлоп советует не терпеть подобные ситуации с карманными расходами на нужды компании и отказываться от таких рабочих мест.

4. Без вины виноватые

Вы приходите утром на работу, открываете почту и видите гневное письмо о том, что в пятницу нужно было рассчитать стоимость, условно говоря, марсохода. Но самой задачи по марсоходу не было ни в пятницу, ни вообще. Такие ситуации уже дают повод задуматься об адекватности руководства. Если начальник начинает обвинять вас в том, что вы не выполнили задачу, которую вам еще не ставили, а то и вовсе дает странные и непонятные задачи, то самое время серьезно поговорить с руководством.

5. Работа с призраками

Гостинг — относительно новый термин, который обычно используется для обозначения молчаливого ухода партнера из отношений. Психологический вред этого явления в отношениях уже изучается, но и на работе коллега или начальник с подобным поведением человека-призрака наносят немалый ущерб. Если ваши запросы постоянно игнорируются, а на прямые вопросы не дают ответов — стоит вызвать руководство на серьезный разговор.

6. Обещанного три года ждут

Вечные обещания «уже вот-вот» повысить в должности, поднять зарплату, улучшить рабочее место, отправить на обучение или любые другие «завтраки», исполнение которых постоянно откладывается... Все эти обещания не создают хороших условий для благополучной работы. Тренер по карьере Рой Коэн говорит, что такие руководители никогда не выполняют своих обязательств, а значит, заслуженной награды вы не увидите. Приложить дополнительные усилия можно и нужно, если обещание начальства конкретно и привязано к точной дате. Например, повышение зарплаты при выполнении плана на 110 % или бонус за дополнительный проект 31-го числа.

7. Не в службу, а в дружбу

Иногда под видом дружеских отношений на работе процветает бесплатная эксплуатация труда. Когда начальник практически лучший друг или подруга и просто замечательный человек, сложно отказать в небольшой просьбе: доделать задачу, задержаться на часок и т. д. Постепенно все входит в систему — и вот вы уже бесплатно работаете сверхурочно. Дружеские отношения на работе — это замечательно, но если они меняют рабочий процесс, то стоит подумать, дружба ли это.

8. У нас так не принято

Произнесение одной только этой фразы уже заставляет насторожиться. Редко встречается такое, что не принято перерабатывать или приходить на работу пораньше. Обычно за такой формулировкой скрываются негласные правила компании: не спорить с боссом, не иметь своего мнения, не брать отпуск или больничный больше определенного количества дней подряд. Если в коллективе есть свод негласных законов, противоречащих Трудовому кодексу или здравому смыслу, то стоит всерьез задуматься, нужен ли вам такой коллектив.

9. Эмоциональный шантаж

Слишком дружеские отношения с руководителем или коллегами могут приводить к появлению фраз вроде «Ты нас бросаешь», «Это нож в спину», «Да как ты можешь». Подобные методы эмоционального давления вынуждают нас отказаться от своих планов, целей или даже принципов. Появляются они как раз тогда, когда вы отстаиваете свое мнение или решение. Эксперты Forbes говорят о том, что сотрудники, готовые поступиться своими ценностями, менее успешны, чем те, кого можно назвать целостной личностью. Поэтому оставаться в среде, где вы не можете быть собой, неблагоприятно и для вас лично, и для вашей карьеры.

10. У нас сейчас непростой период

Постоянные отсылки к непростому периоду, временным трудностям и просьбы войти в положение показывают уже сформированную систему, где в итоге терпеть вы будете вечно. Временно добавленные обязанности станут постоянными, повышения зарплаты не предвидится, а перемены всегда будут лишь на горизонте. Конечно, если компания оговаривает сроки трудностей и компенсацию за переработки на это время, то пойти навстречу можно, но стоит проследить, чтобы временное не стало постоянным.

11. Мы для вас стараемся

Если отдел кадров преподносит оплачиваемый больничный, отпуск или сокращенные предпразничные дни как подарок со стороны руководства простым смертным, стоит насторожиться. Не забывайте, что у сотрудника есть законные права, и их исполнение — это норма, а не добрая воля начальства.

12. Постоянная смена приоритетов

Срочные задачи моментально становятся несрочными, рабочий день не имеет никакого плана, каждый час руководство говорит вам бросить все и делать что-то другое — знакомо такое? Если от вас требуют вот прямо сейчас делать что-то одно, а через 5 минут уже другое, при этом результат работы должен быть вчера, — нормальной работы на этом месте не получится, только вечный стресс. У грамотного руководителя всегда есть план работы для сотрудника, и смена приоритетов, особенно срочная, является исключением, а не правилом. Если начальник постоянно меняет приоритеты, то стоит поговорить с ним.

13. Сексизм

Сексизм во всех его проявлениях. Это могут быть как сексуальные домогательства на работе, так и пошлые шутки, намеки на интеллектуальную несостоятельность женщин или даже меньшая зарплата относительно коллег-мужчин. Любое проявление дискриминации по признаку пола вызывает стрессовую обстановку в коллективе и пагубно сказывается на самооценке женщин. Стоит защищать себя от подобных нападок как устными предупреждениями, так и обращениями в соответствующие инстанции.