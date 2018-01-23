13 вещей из древности, узнав о которых вы обрадуетесь, что живете в ХХI веке
В век технологий, интернета и ежедневного прогресса очень сложно представить особенности жизни наших предков. Вещи, которые считались нормальными тогда, сейчас вызывают усмешку, недоумение и даже ужас. Странные способы лечения болезней, традиции и даже быт — во всем можно найти то, что никак не укладывается в наших головах.
AdMe.ru собрал некоторые факты из древности, после которых вы порадуетесь, что живете в XXI веке.
13. Окрашивание волос
Окрашивать волосы женщины начали более 3 000 лет назад. Но в те времена не было ни салонов, ни специальных красителей, поэтому древние женщины использовали практически все: от лука-порея и корицы до серы и золы. Также для осветления волос приходилось сидеть многие часы под палящим солнцем. Немудрено, что такие эксперименты с внешностью часто заканчивались плачевно.
12. Лотосовые ножки
Этот обычай существовал в Китае и был характерен для высшего сословия. Девочкам в возрасте 4–5 лет бинтовали ноги и заставляли ходить в обуви маленького размера, после чего ступня деформировалась. Несмотря на то что вся процедура была крайне болезненной и опасной, нормальные здоровые ноги считались признаком «простолюдинства» и могли помешать удачно выйти замуж.
11. Книга жалоб
Жалобные книги или их аналоги существовали еще тысячи лет назад. Так, например, выглядела табличка с жалобой на доставку неправильного сорта меди, которой больше 3 000 лет. Это вам не на горячую линию позвонить или оставить отзыв на сайте — тут нужны были старания, время и душа.
10. Использование слезниц
Небольшие сосуды с узким горлышком — слезницы — часто находили в гробницах. Видимо, в них собирали слезы скорбящих. Также по заполненности этих сосудов мужья судили о том, насколько сильно скучали жены, пока они находились в походах.
9. Лечение пометом и магией
Какими бы противными и невкусными нам ни казались современные лекарства, они в сотни раз приятнее тех, что в древности создавали на основе помета. Уже в 1500 году до н. э. помет многих животных, птиц и даже экскременты человека использовали в качестве лекарств от всех болезней и защиты от злых духов, которые эти болезни и вызывали. Кстати, заклинания и магические ритуалы также входили в набор методов для лечения. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете заставлять себя пить невкусную микстуру.
8. Масштабное строительство
В древности к строительству и особенно к возведению храмов относились очень ответственно. Например, вот этот Южный камень в храмовом ансамбле в Баальбеке весит более 1 000 тонн! Сложно представить, что их создавали, передвигали и строили из них величественные здания такие же люди, как и мы.
7. Неограниченный патриархат
В Древнем Риме отцы имели безграничную власть над детьми всю жизнь. Так называемая сила отца давала ему право на организацию браков и разводов, на отречение от новорожденных детей, в том числе на их продажу или убийство, если глава семьи не хотел этого ребенка. Это не современное «Будь дома к 21:00» или «Продолжи семейное дело» — сейчас дети куда более свободны и счастливы.
6. Тест на беременность
Если сейчас небольшой тест можно купить в любой аптеке и за пару минут узнать результат, то в древние времена методы определения беременности доходили до абсурда. Женщина должна была смочить мочой мешки с пшеницей и ячменем, и прорастание зерна указывало на то, что она в положении. Также предлагалось выпить на ночь разбавленный водой мед, и беременной признавалась та девушка, у которой вздувался живот и начинались судороги.
5. Канализационная система
Система подачи воды для засушливой местности из глубокой скважины в виде огромного канала с вертикальными пологими валами была придумана в I тысячелетии до н. э. в Древнем Иране и в некоторых местах используется до сих пор. Масштабы и трудоемкость создания такого водопровода поражают.
4. «Трупная медицина»
Если бы доктора до сих пор использовали средневековые методы, то от мигреней и судорог мы вполне могли бы получать лекарства, содержащие человеческую кровь. Римляне полагали, что кровь павших гладиаторов способна вылечить эпилепсию, а в аптеках XVII века можно было найти порошок, сделанный из человеческих мумий. Так называемая трупная медицина была широко распространена на протяжении многих столетий.
3. Любовь к кошкам
Всем известно, что в Древнем Египте очень почитали кошек и считали их священными животными. Во дворцах кошки жили в не меньшей роскоши, чем их хозяева. А если животное умирало, люди должны были сбрить брови как символ траура, который длился 70 дней.
2. Профессиональные плакальщицы
В древности считалось, что чем больше приходило людей на чьи-то похороны, тем более значимым был человек. Некоторые даже нанимали плакальщиц — специальных людей, которые участвовали в поминальной процессии и плакали по усопшему. Со временем эта традиция стала даже запретной, ведь она противоречила самой идее обретения мира и спокойствия в загробной жизни.
1. Пивная стоматология
Египтяне внесли неоценимый вклад в развитие медицины, но древние методы лечения различных заболеваний не внушают доверия. К примеру, чтобы унять боль в полости рта, они придумали специальный раствор для полоскания. В его состав входили отруби, сельдерей и сладкое пиво. Возможно, кто-то бы и сейчас выбрал такое «лекарство» вместо таблеток.
Какие из древних обычаев впечатлили вас больше всего? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Unesco