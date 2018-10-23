13 врачебных назначений, которые мы обычно игнорируем, а потом страдаем

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Давайте представим ситуацию: у вас что-то заболело и вы с трудом донесли себя до терапевта или специалиста и получили список направлений и назначений. Будете ли вы выполнять все написанное или сделаете по-своему? Как показывает практика, большинство пациентов любят внести в план лечения небольшие коррективы на свое усмотрение и далеко не всегда эти «поправки» оказываются безобидными.

AdMe.ru собрал самые распространенные примеры рекомендаций врача, которые кажутся нам мелкими, но их несоблюдение может ухудшить и без того хрупкое здоровье.

1. Правильно использовать солевые спреи

По заверениям производителей, у спреев с морской водой нет ни одного побочного действия. Часто при насморке мы радостно заменяем ими прописанные капли. А вот лор-врачи не очень их жалуют. Конечно, спрей прекрасно промоет нос и увлажнит слизистую. Но следует помнить: носоглотка сообщается с полостью среднего уха — евстахиевой (слуховой) трубой. Поэтому при неправильном использовании (при сильной заложенности, закидывая голову назад, не регулируя напор) мы рискуем получить отит. Особенно опасно это для детей, у которых трубка прямая и более короткая, осложнения на уши после использования промываний для них — обычное дело.

2. Использовать сосудосуживающие капли столько времени, сколько написано в инструкции

Сосудосуживающие спреи и капли вроде ксилометазолина и нафтизина придумали вовсе не для того, чтобы мы жили на них годами. Это противоотечные симптоматические средства, которые рекомендуют использовать строго по инструкции: не более 5–7 дней и желательно 1–2 раза в сутки (например, перед сном). При злоупотреблении очень легко получить вазомоторный ринит — настоящую зависимость, когда нос уже не способен дышать без них, и решать эту проблему придется, скорее всего, хирургически. Еще один более редкий, но не менее неприятный вариант — озена (атрофический ринит) с «бонусами» в виде хронического воспаления и потери обоняния.

3. Придерживаться правил подготовки к обследованиям

Вам сказали прийти на УЗИ натощак и пару дней до него посидеть на диете, но вы решили, что от легкого салатика из яблока с капустой на ночь ничего не будет? Не ждите хорошей четкой «картинки». Несоблюдение всех тонкостей подготовки к эндоскопическим процедурам вроде гастроскопии или колоноскопии не только доставит неприятности как вам, так и врачу, но и отправит вас повторно на это весьма неприятное обследование. Правила подготовки к обследованиям продиктованы практикой, а не личным желанием врачей уморить вас голодом или посадить на диету — помните об этом, когда решите нарушить их в следующий раз.

4. Быть с врачом откровенным

Мало кто будет скрывать курение при обращении с легочными заболеваниями, однако многие считают невинным, например, пропустить этот пункт в опросе у гинеколога или не упомянуть о стрессе на работе и потребляемом литрами популярном успокоительном c содержанием зверобоя. В результате назначенные гормональные препараты могут оказаться неэффективными или даже повысить риск проблем со здоровьем (например, тромбоэмболии). Позвольте вашему врачу решить, значимы ли ваши привычки в контексте проблемы.

5. Соблюдать ограничения на физические нагрузки

Когда терапевт говорит вам о постельном режиме, обычно он не подразумевает его медицинское значение. При нетяжелых состояниях скорее это будет совет снизить физическую активность и больше отдыхать. Известно, что ограничение физической нагрузки во время болезни вызывает перераспределение ресурсов: «сэкономленное» идет на усиление иммунитета. К тому же у многих «привычных» болезней есть двойное дно, например ангина, в случае если вы решите перенести ее на ногах, может наградить вас ревматической лихорадкой с серьезными последствиями для сердца, мозга и суставов.

6. Не менять назначенные препараты на другие самостоятельно

Про списки дешевых аналогов дорогих лекарств слышали, наверное, все. Реальность жестока: даже так называемые дженерики могут отличаться условиями производства, степенью очистки, наполнителями. А ведь в аналоги зачастую записывают и просто похожие препараты, например дорогой мирамистин и дешевый хлоргексидин (который не обладает противовирусными свойствами, дает в разы больше побочных эффектов при применении на слизистых и налет на зубах при полосканиях). Лучший вариант — спросить у лечащего врача. Как правило, у него уже есть статистика применения разных препаратов и он может сказать, можно ли заменить их более дешевыми или у конкретно вот этого аналога плохая слава.

7. Принимать антидепрессанты и мочегонные средства только по назначению врача

Популярный еще лет 10 назад коктейль антидепрессантов и фуросемида (мочегонное) сегодня «выходит из моды», и это хорошо. Доказано, что прием антидепрессантов, напротив, может вызвать набор веса, к тому же в их списке побочных действий кроме ожидаемого снижения аппетита (которое, кстати, необязательно будет) можно найти такие пункты, как расстройства пищеварения, сонливость днем, бессонница, спутанность сознания и суицидальные мысли. А слишком частое употребление мочегонных средств повышает риски сердечного приступа. Прием таких препаратов должен происходить строго под наблюдением врача и по показаниям.

8. Приносить анализы только в стерильных контейнерах

Сегодня, когда стерильные контейнеры продаются за копейки в аптеках и гипермаркетах, использование баночек вызывает скорее недоумение. Но до сих пор находятся те, кому проще отмыть, чем купить. Следует запомнить: невозможно идеально очистить использованную тару, как бы вы ни старались. Точность будет ниже, а под микроскопом лаборант может обнаружить массу побочных примесей. Именно поэтому во многих лабораториях прием биологического материала ведется только в одноразовой таре, так что есть шанс получить направление на «пересдачу».

9. Не использовать на открытых чистых ранах сильные антисептики и антибактериальные мази

«Щиплет, значит, работает», — знакомое с детства убеждение. На самом деле эти ощущения могут быть скорее признаком химического ожога. Стоит помнить, что гораздо предпочтительнее слушать врача и использовать для обработки ран хлоргексидин или повидон-йод (бетадин), чем заменять его на привычные, но травматичные спиртовой раствор йода и зеленку. Также стоит быть внимательным с использованием антибактериальных мазей (самой популярной из которых является левомеколь). Их предназначение — обработка инфицированных ран, и даже в инструкции прописано использование до полной очистки, а не до заживления. Если ими слишком увлечься, рана будет заживать дольше.

10. Обращать внимание на назначенные процедуры

Очень многие, получив назначения от терапевта при очередном ОРЗ, как правило, читают лишь до конца списка нужных лекарств. А зря. Различные процедуры могут существенно облегчить состояние уже в первые дни. Однако стоит помнить, что они не являются заменой лечению и у них есть противопоказания — самодеятельность здесь вредна. Ингаляции облегчат удаление из дыхательных путей слизи и мокроты, а при использовании небулайзера можно доставить лекарства прямо «по назначению». Но помните, что у ингаляций есть противопоказания (например, высокая температура, проблемы с сердцем, легкими, аллергии), а популярные паровые ингаляции и вовсе запрещены детям (так как велик риск ожогов).

Полоскания теплыми растворами соли, фурацилина, хлорофиллипта и т. п. по назначению врача могут снять боль в горле и очистить его от болезнетворных бактерий, пока основное лекарство борется непосредственно с болезнью.

11. Отказаться от курения на время болезни

Курение действительно сильно удлиняет течение респираторных заболеваний, а также доказано, что оно способно снижать действенность некоторых препаратов и усиливать симптомы болезней, даже не связанных с легкими. Например, доказано ухудшение состояние курящих больных с болезнями кишечника (колитами и болезнью Крона).

12. Перед неприятной процедурой расслабиться и не слушать страшные рассказы «выживших»

Выслушивая впечатления «выжившего» после той или иной болезненной манипуляции, вы заранее формируете ожидание боли. Исследования выяснили, что этот эффект работает в обе стороны: нам менее больно, если, например, мы думаем, что приняли анальгетик, и, напротив, ощущения сильнее, когда мы ожидаем появление боли. Именно поэтому врачи обычно говорят: «Будет немного неприятно, но терпимо». К тому же многие процедуры проходят гораздо менее болезненно, если пациент находится в расслабленном состоянии.

13. Не удваивать дозировку, если пропустили прием лекарства

Всем известно, что прерывать курс, например, антибиотиков, гормонов или антидепрессантов нельзя. Но, по статистике, более 80 % пациентов хоть раз забывают выпить таблетку. Самая большая ошибка — принять в следующий раз двойную дозу: большинство лекарств призваны поддерживать постоянную концентрацию препарата в крови, и ее увеличение нам ни к чему. Если у вас нет указаний врача на этот счет и инструкция к таблеткам молчит, то обычно рекомендуют: принять лекарство, как только вспомнили, если до следующего приема еще много времени;

или принять таблетку в обычное время в обычной дозировке. И конечно, стоит поставить наконец напоминание для приема лекарств, чтобы больше такого не повторилось.

А сколько из наших 13 «смертных грехов пациента» знакомы вам? Есть ли какие-то традиционные назначения, которые вы предпочитаете игнорировать, и почему так делаете?