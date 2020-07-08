13 обаятельных диких кошек, большинство из которых можно погладить только один раз в жизни

Пожалуй, каждого любителя домашних мурлык хоть раз посещала шальная мысль: вот бы познакомиться поближе с дикими собратьями своего Мурзика. Понятно, что почесать за ушком тигра или льва могут позволить себе только цирковые артисты, но тот же кот-рыболов или оцелот вовсе не кажутся такими уж опасными. И зря! Несмотря на то, что некоторые дикие представители семейства кошачьих даже меньше по размеру, чем обычная Мурка, человеку к ним лучше не приближаться.

Мы в AdMe.ru изучили вольных предков наших любимых домашних питомцев и поразились тому факту, что под ангельским внешним видом зачастую скрывается грозный хищник.

Сервал

Сервал — самый длинноногий и ушастый представитель семейства кошачьих. Эти хищники очень ловки на охоте: 59 % их попыток заканчиваются успехом. Несмотря на свою дикую натуру, сервал умеет мурлыкать, как обычные домашние коты, а также может шипеть, хихикать, рычать, хрюкать и мяукать. Если вам очень хочется приручить этого красавца, то стоит обратить внимание на представителей породы саванна, которые являются потомками от связи сервала с домашней кошкой. Они похожи по окрасу на своих свободолюбивых предков, но при этом привязаны к хозяину, как собаки.

Суматранская кошка

Суматранскую кошку легко узнать по внешнему виду: ее выдают широко посаженные ушки, плоская голова, большие глаза, короткие лапы и маленький пушистый хвост. По размеру она чуть больше домашних питомцев: длина тела может достигать 80 см, но вес при этом не превышает 2,7 кг. Эти дикарки, в отличие от большинства кошачьих, не могут до конца втягивать когти, а их зубы настолько остры, что больше напоминают клыки. Благодаря этому суматранские кошки отлично ловят рыбу и лягушек. Воды они вовсе не боятся и даже имеют обыкновение полоскать в ней предметы, примерно как еноты.

Ржавая кошка

Ржавая кошка — самый маленький представитель семейства кошачьих в Азии. Она также соперничает с черноногой кошкой за звание наименьшей в мире. Взрослая особь весит не более 1,5 кг — даже домашние котики значительно тяжелее и больше по размеру! Эта дикая крошка выглядит как котенок-подросток с пятнистой шерстью и огромными глазами. Однако не стоит обольщаться: она не даст себя погладить и будет защищать свою свободу острыми коготками.

Андская кошка

Андская кошка — самый редкий вид своего семейства в Южной Америке. Живет в труднодоступных горных районах, поэтому изучена очень слабо. Известно, что длина ее тела достигает 70 см, а вес не превышает 7 кг. Достаточно длинный пятнистый мех защищает эту некрупную хищницу от холодов даже на высоте от 3 000 до 5 000 м над уровнем моря. Эта дикая кошка считается священной у коренных народов Анд. Сейчас популяция данного животного находится под угрозой исчезновения.

Ягуарунди

Внешне ягуарунди чем-то напоминает выдру: у животного вытянутое гибкое тело, небольшие ушки на узкой голове, достаточно короткие лапы и внушительный хвост. Этот хищник — одна из немногих кошек, которая ест фрукты. В зоопарках им дают бананы и виноград, а в Панаме они вместе с обезьянами забираются на инжирные деревья и поедают зеленые фиги. Индейцы Латинской Америки приручали ягуарунди для охраны домов от мелких грызунов и прочих вредителей. Молодые особи в самом деле легко привыкают к людям. Но их игривый нрав не позволяет им спокойно проходить мимо курятников, поэтому с развитием сельского хозяйства вреда от таких «помощников» стало больше, чем пользы.

Кошка Темминка

Эта дикая кошка обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. По размеру она в 2 раза больше обычных домашних кошек: длина ее тела в среднем составляет 90 см. При этом кошка Темминка способна ловить добычу гораздо крупнее себя самой: она охотится не только на мышей, птиц и зайцев, но и на молодых оленей. Погладите такую? В Таиланде жизнь этой хищницы давно обросла легендами. В одной из басен она описывается настолько храброй и бесстрашной, что даже тигр пасует перед ней. Считается, что всего лишь один волосок шерсти кошки Темминка способен защитить человека от нападения ее старшего полосатого собрата. Но, естественно, никаких доказательств этому поверью нет.

Степной кот

Степной кот ранее считался подвидом лесной кошки, но буквально в 2017 году этих животных выделили в отдельный вид. Считается, что именно этот хищник является предком домашних мурлык, так как 5 представительниц данного подвида были приручены на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад. В дикой природе эти животные могут скрещиваться с бродячими домашними кошками, не сильно отличаясь от последних по размеру: длина тела данных хищников составляет от 45 до 75 см, а вес — от 3 до 6,5 кг. Забавно, что в случае опасности степной кот поднимает шерсть дыбом, чтобы запугать противника, — точно так же, как это делают самые обычные домашние коты.

Кот-рыболов

Кот-рыболов примерно в 2 раза больше домашней кошки и отличается мускулистым коренастым телом. Его довольно короткие лапы полностью перепончатые, а когти не втягиваются до конца, что говорит о способности этого хищника отлично плавать и рыбачить. Но и на суше он вполне способен добыть себе пищу, например мышей и птиц. Данная дикая кошка имеет репутацию забияки, способной напугать даже стаю собак. Можно было бы посчитать это мифом, если бы не подлинный факт: в одном из зоопарков кот-рыболов вырвался из клетки и победил в схватке с леопардом. В общем, погладить такую кису можно действительно только один раз в жизни.

Каракал

Каракала часто путают с рысью из-за кисточек на ушах, но все же это отдельный вид семейства кошачьих. У данного хищника поразительная скорость реакции: благодаря ей и очень острым втяжным когтям каракал способен выхватить из взлетающей стаи сразу несколько птиц. Мощные задние лапы позволяют ему высоко прыгать и отлично лазить по деревьям. В древности на Востоке этих животных приручали и использовали в охоте на зайцев, фазанов, павлинов и мелких антилоп. В Индии каракала и сейчас называют «гепардом для бедных», поскольку этих хищников отлавливали и держали небогатые люди. Теперь такая охота — редкость.

Камышовый кот

Камышовый кот по размеру больше своих одомашненных собратьев: длина его тела достигает 60–90 см, а вес — от 8 до 12 кг. Этот хищник отлично прыгает, ловя пернатых на лету, прекрасно лазает по деревьям, может бегать со скоростью до 32 км/ч и способен проплыть 1,5 км с погружением в воду для ловли рыбы. В общем, настоящий дикий зверь. Однако людям удалось скрестить камышового кота с абиссинской кошкой и получить гибридных животных под названием хауси (чаузи). Кошки этой породы любят общение, но терпеть не могут сидеть на руках. Они очень подвижны, игривы и бесстрашны — как и их свободолюбивый предок.

Бенгальская кошка

Эту дикую кошку как только ни называют: и леопардовой, и карликовой, и дальневосточной. Но главная сложность заключается в том, что их путают с домашними кошками бенгальской породы, которые являются лишь гибридными потомками этих вольных хищников. Кстати, археологи обнаружили, что бенгальские кошки, наряду со степными, были одними из первых представителей своего семейства, которых приручил человек. Это произошло около 5 000 лет назад в Китае. Однако сейчас данные хищники избегают попадаться на глаза людям и совсем не планируют менять вольную жизнь на домашний уют.

Лесной кот

Лесной кот по размеру мало отличается от домашних сородичей, имеет серый или коричневый окрас с пятнами и полосками и в целом очень похож на обычного среднестатистического питомца. Но на самом деле это абсолютно дикий хищник, способный при благоприятных обстоятельствах поймать не только птицу или зайца, но и детеныша оленя или косули. Лесной кот имеет репутацию животного, которого практически невозможно приручить. Натуралист Фрэнсис Питт, пытавшаяся одомашнить одну особь, в итоге написала: «Было время, когда я не верила в это... Мой оптимизм был напуган».

Оцелот

Своим пятнистым окрасом оцелот напоминает детеныша леопарда, но не стоит путать этих совершенно разных животных. Эта дикая кошка обитает в Америке и со своим более внушительным собратом никогда не встречалась. Данных животных можно приручить, однако они требуют массу внимания, любят жевать предметы и могут разгромить дом в процессе игры. Самым знаменитым представителем этого вида является оцелот по кличке Бабу, хозяином которого был Сальвадор Дали. Он часто брал питомца с собой в различные заведения. Однажды одна из посетительниц нью-йоркского ресторана испугалась Бабу, и тогда Дали пошутил, что это всего лишь домашняя кошечка, которую он сам раскрасил под дикого зверя.