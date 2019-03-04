14 неприятностей, о которых должен знать каждый пользователь смартфона

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Технический прогресс, бесспорно, делает нашу жизнь проще и интереснее. Но вместе с тем современные устройства несут еще и угрозу самочувствию своих пользователей. И в первую очередь это касается смартфонов. Еще несколько десятилетий назад о синдроме фантомных вибраций никто и не слышал, а сегодня от него страдают около 90 % обладателей телефонов.

AdMe.ru желает вам здоровья и предупреждает о проблемах, которые могут появиться из-за слишком частого использования мобильного телефона.

1. Зависимость от смартфона

По данным исследований, в США студенты проводят в среднем по 10 часов в день онлайн. Это занимает у молодежи в несколько раз больше времени, чем общение с друзьями и семьей. Другой эксперимент показал, что 3 из 5 пользователей смартфонов не могут оставить без внимания свой телефон более чем на 60 минут. Эксперты считают, что в момент, когда нам звонят или когда мы слышим звук СМС, мы получаем дозу допамина и серотонина — химических веществ, связанных со счастьем. Именно поэтому отказаться от ежедневной порции позитивного настроения так сложно.

2. Синдром отмены смартфона

Как и в других случаях, связанных с привыканием к чему-либо, отказ от смартфона может быть долгим и болезненным. В 2011 году проверка показала, что, сознательно отказавшись от использования смартфона или компьютера на сутки, большинство людей испытывают психический и физический дискомфорт, панику, растерянность и чувство изоляции.

3. Проблемы со спиной

Вы обращали внимание, в каком положении люди обычно сидят в смартфонах? Как правило, за осанкой почти никто не следит. Статистика показывает, что количество молодых людей, страдающих от искривления позвоночника или болей в нем, за последние годы резко возросло. Примерно половина молодежи сталкивается сегодня с этой проблемой. Дело в том, что постоянное нахождение в искривленном положении подвергает давлению позвоночные диски, а набор текстового сообщения в такой позе может добавить до 22 кг давления на позвоночник человека.

4. Затылочная невралгия

Затылочная невралгия — еще один неприятный побочный эффект постоянного использования мобильного телефона. Это неврологическое состояние, возникающее при поражении большого затылочного нерва. Он отвечает за чувствительность волосистой части головы и движения шеи. Невралгия вызывает симптомы, похожие на те, которые люди испытывают при сильной головной боли или мигрени.

5. Стресс и депрессия

Чем больше времени люди проводят со смартфоном, тем больше вероятность того, что они впадут в депрессию. Это связано с постоянным ожиданием: сообщения от друга, реакции на выложенное в социальную сеть фото, ответного комментария. Для достижения стрессового или депрессивного состояния человеку, склонному к пессимизму, ученые считают, достаточно 68 минут, проведенных безотрывно в сети.

6. Нарушение сна

63 % пользователей смартфонов в возрасте от 18 до 29 лет засыпают с мобильным телефоном в руках. Согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2015 года, количество кофеина в двойном эспрессо оказывает меньшее влияние на режим сна, чем воздействие яркого света ночью. А потому использование смартфона в полной темноте негативно сказывается на сне из-за его способности подавлять выработку мелатонина - гормона, который отвечает за режим жизни человека.

7. Заболевания, вызванные бактериями

На корпусе телефона содержится в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. К такому выводу пришли ученые Университета Аризоны. А самое неприятное - этот рассадник бактерий мы регулярно прислоняем к лицу. Потому советуем протирать ваш телефон как можно чаще и держать его в закрытом чехле.

8. Боли в руках

Регулярное печатание сообщений и прокручивание ленты новостей приводит к боли на сгибах пальцев и в запястьях. Это происходит из-за воспаления сухожилий. Оставшись без должного внимания, это может перерасти в более серьезные проблемы, к примеру тендинит - дистрофию ткани сухожилия. Тревожным звоночком может стать частое покалывание или онемение руки. Медики предлагают уделить время профилактике заболевания, чтобы после не пришлось обращаться к врачу. Попробуйте несколько раз в день делать зарядку для кистей рук.

9. Ухудшение зрения

Прямое воздействие синего света, например от экрана мобильного телефона, может привести к повреждению сетчатки глаза. А это, в свою очередь, является началом ухудшения центрального зрения (способности видеть то, что перед вами). 55 % пользователей смартфонов жалуются на дискомфорт в глазах. Чтобы сохранить зрение, каждые 20 минут следует делать передышку, убирать мобильный в сторону и уделять время гимнастике для глаз.

10. Нарушение слуха

Многократное воздействие шума свыше 85 дБ может привести к потере слуха. При этом максимальная громкость смартфона составляет около 105 дБ - это равнозначно походу на концерт. Прослушивание музыки на таком уровне громкости более 4 минут может привести к повреждению слуха.

11. Локтевой туннельный синдром

Синдром развивается из-за сильного давления на область локтевого сустава. В основном им страдают люди, которым приходится подолгу говорить по телефону, прислонив трубку к уху. Со временем локтевой нерв повреждается. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбрать специальную гарнитуру, при использовании которой руки не будут задействованы.

12. Переедание

63 % молодых людей сообщили, что чувствуют себя «перегруженными» фотографиями с едой. Каждый день в социальных сетях появляются тысячи снимков и видеороликов блюд. Такие постоянные напоминания вызывают нездоровую одержимость пищей у многих пользователей, в том числе и у тех, кто не страдал от переедания в детстве. Согласно исследованию, внешние сигналы, такие как вид аппетитных продуктов, могут вызывать желание есть даже при отсутствии чувства голода.

13. Синдром фантомных вибраций

Порой владельцы телефонов настолько обеспокоены вероятностью пропущенного звонка или сообщения, что им кажется, будто их мобильный постоянно дрожит. Такое явление называется синдромом фантомных вибраций. Малейшее подергивание мышц или ощущение движения одежды мозг толкует как сигнал смартфона. Исследование показало, что около 90 % людей хоть раз испытывали синдром на себе. К слову, в 1990-х люди уже переживали подобное явление, правда, тогда его виновником был популярный в те времена пейджер.

14. Гиперпигментация кожи

Гиперпигментация обычно является результатом усилий кожи защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета. Под солнечными лучами вырабатываются клетки, которые содержат потемневший пигмент — меланин. Таким образом на коже образуются темные участки. Однако последние исследования показали, что яркий свет от экрана смартфона влияет на человека схожим образом. Потому количество селфи медики советуют ограничить.

Во всем нужно знать меру, и ситуация с мобильным телефоном не исключение. Как ни крути, интернет и гаджеты - важная часть нашей жизни, которая делает нас счастливее. И это тоже доказано учеными. А сколько времени вы уделяете своему смартфону?